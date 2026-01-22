Vay mua ô tô: Xu hướng tài chính đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn

Mức sống của người dân từng bước được cải thiện kéo theo sự gia tăng nhu cầu đối với các tài sản sinh hoạt và di chuyển. Trong đó, chi tiêu cho phương tiện đi lại, nhóm tài sản có giá trị lớn và đặc thù tiếp tục là chủ đề được nhiều chuyên gia và người tiêu dùng quan tâm.

THỊ TRƯỜNG Ô TÔ THEO BÁO CÁO TỪ HIỆP HỘI VAMA VÀ CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

Sau giai đoạn chững lại từ tháng 8/2025, thị trường ô tô ghi nhận sự phục hồi với đà tăng trưởng rõ nét. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường trong năm 2025 đạt 604.134 chiếc, tăng 22,22% so với năm 2024 (494.300 chiếc). Con số này chưa bao gồm các dòng xe do các doanh nghiệp ngoài VAMA phân phối.

Nhu cầu mua ô tô tăng nhanh từ năm 2025. Nguồn ảnh: Sưu tầm.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô nguyên chiếc, tăng 18,6% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên lượng xe nhập khẩu vượt mốc 200.000 chiếc trong một năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhóm xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 152.854 chiếc, phần còn lại là xe thương mại và xe chuyên dụng.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu dùng đối với phương tiện cá nhân và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh đang gia tăng, phản ánh tín hiệu phục hồi của thị trường cũng như sự cải thiện dần về thu nhập và khả năng chi tiêu của người dân.

KHI NGƯỜI TIÊU DÙNG TÌM KIẾM SỰ LINH HOẠT TRONG VAY MUA Ô TÔ

Trong bối cảnh thị trường ô tô tăng trưởng, người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn trong việc đánh giá tổng chi phí sở hữu phương tiện, bao gồm chi phí khấu hao, bảo trì và vận hành trong suốt vòng đời sử dụng. Yếu tố này khiến các dòng xe có tính thực dụng, tối ưu chi phí và phù hợp với ngân sách cá nhân tiếp tục được ưu tiên lựa chọn.

Người tiêu dùng tìm kiếm sự linh hoạt và phù hợp trong vấn đề vay mua ô tô. Nguồn ảnh: Sưu tầm.

Song song đó, nhu cầu tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt khi mua ô tô ngày càng gia tăng. Người tiêu dùng quan tâm đến nhiều yếu tố trong cấu trúc khoản vay như mức lãi suất, thời hạn vay, quy trình thủ tục, các chương trình ưu đãi đi kèm và phương thức thanh toán phù hợp với dòng tiền cá nhân, bao gồm tỷ lệ trả trước, lịch trả nợ và hình thức trả góp định kỳ.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các gói hỗ trợ tài chính từ hệ thống đại lý, nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu và gia tăng khả năng tiếp cận phương tiện.

CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH KHI MUA Ô TÔ: BÀI TOÁN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Vay vốn mua ô tô ngày càng trở thành giải pháp được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhằm phân bổ nguồn tài chính hợp lý, thay vì sử dụng toàn bộ khoản tiền tích lũy trong ngắn hạn. Cách tiếp cận này giúp duy trì dòng tiền cho các nhu cầu chi tiêu khác, đồng thời sớm đáp ứng nhu cầu di chuyển và hạn chế tác động từ biến động giá xe.

Nguồn: Mirae Asset Việt Nam.

Trên thị trường hiện nay, các ngân hàng và công ty tài chính đang cung cấp nhiều gói vay mua ô tô với sự khác biệt về hạn mức, lãi suất và điều kiện giải ngân. Theo ghi nhận, mặt bằng chung tỷ lệ cho vay phổ biến ở mức 75–80% giá trị xe, lãi suất dao động khoảng 9–10%/năm và thường đi kèm yêu cầu mua bảo hiểm khoản vay. Trong đó, một số đơn vị tiêu biểu đã triển khai chính sách linh hoạt hơn nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người tiêu dùng.

Đơn cử, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) áp dụng hạn mức cho vay lên đến 90% giá trị xe, riêng một số dòng xe phục vụ vận tải công nghệ như Xanh SM, mức cho vay khoảng 85%. Lãi suất được công bố ở mức thấp hơn mặt bằng chung từ 1 - 1,5 điểm phần trăm, đồng thời không yêu cầu mua bảo hiểm khoản vay, qua đó giúp giảm chi phí tài chính ban đầu cho người vay.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), hoạt động từ năm 2010. Hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hơn 4 triệu khách hàng, thông qua mạng lưới toàn quốc với hơn 25.000 điểm bán (POS).

Trong 15 năm hoạt động, doanh nghiệp theo mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn và hợp pháp thông qua việc không ngừng hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng.