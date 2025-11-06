VBI kỷ niệm 7 năm hợp tác chiến lược với Hyundai Marine & Fire Insurance

Vừa qua, Bảo hiểm VietinBank (VBI) và Hyundai Marine & Fire Insurance (HMFI) vừa tổ chức sự kiện hội nghị thường niên năm 2025 tại Seoul – Hàn Quốc, đánh dấu 7 năm quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội nghị là dịp để hai bên cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và định hướng hợp tác dài hạn nhằm thúc đẩy hoạt động hai doanh nghiệp theo mục tiêu hiện đại và bền vững.

Tại Hội nghị, ông Lee Sugh-Hyun, Tổng giám đốc HMFI đã ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển của VBI sau 7 năm hợp tác, với nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng kinh doanh và uy tín thương hiệu.

Ông Lee Sugh-Hyun, Tổng giám đốc Hyundai Marine & Fire Insurance.

Đối tác Hàn Quốc đánh giá cao sự chủ động, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của VBI trong công tác bồi thường, ứng phó thiên tai, đặc biệt qua các đợt bão lũ lớn năm 2025.

Đại diện HMFI nhìn nhận, VBI là đối tác năng động, có tầm nhìn dài hạn và khả năng tiếp thu nhanh mô hình quản trị hiện đại của Hàn Quốc, đồng thời đã áp dụng hiệu quả vào điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Trong Hội nghị, đoàn đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó trọng tâm là việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm từ HMFI trong việc ứng dụng AI, OCR, RPA, tự động hóa trong lĩnh vực bồi thường, thẩm định và quản trị dữ liệu. Ngoài ra, HMFI cũng chia sẻ tới VBI bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và công trình tại Hàn Quốc và định hướng phát triển bền vững hệ thống kênh phân phối của VBI trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Bảo hiểm VietinBank và HMFI thảo luận tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank khẳng định, HMFI không chỉ là đối tác chiến lược mà là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần quan trọng giúp VBI phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Bảo hiểm VietinBank (VBI) và Hyundai Marine & Fire Insurance chính thức ký kết quan hệ hợp tác cổ đông chiến lược từ tháng 12/2018. Từ đó đến nay, hai doanh nghiệp không ngừng trao đổi thông tin, kinh nghiệm cùng phát triển vì lợi ích của khách hàng và cộng đồng. Phía đối tác Hàn Quốc cũng luôn đồng hành cùng VBI trong nhiều hoạt động chiến lược từ chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, cải tiến quy trình bồi thường đến hỗ trợ phát triển sản phẩm và hệ thống công nghệ thông tin.

Hội nghị thường niên giữa Bảo hiểm VietinBank và Hyundai Marine & Fire Insurance đã khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, bền vững. Đây sẽ là nền tảng để hai bên tiếp tục phát triển, tạo nên những dấu ấn mới, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bảo hiểm khu vực và quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc.