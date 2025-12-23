UOB: Tăng trưởng bứt phá năm 2025 tạo dư địa cho triển vọng kinh tế Việt Nam 2026

Kinh tế Việt Nam bước vào quý 1/2026 với dự báo tăng trưởng tích cực trên nền tảng vững chắc trong năm 2025. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, các động lực từ sản xuất, xuất khẩu và FDI tiếp tục được kỳ vọng nâng đỡ triển vọng tăng trưởng trong năm tới…

Theo Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam quý 1/2026 thực hiện bởi Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố, với GDP thực tăng 7,85% trong 9 tháng đầu năm 2025, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 nhìn chung vẫn tích cực.

NĂM 2025 ĐẦY BỨT PHÁ, SONG TĂNG TRƯỞNG CÓ THỂ CHẬM LẠI GIAI ĐOẠN TỚI

Theo UOB, kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 3/2025 đạt mức cao nhất kể từ giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 vào quý 2/2022, với GDP thực tế đạt mức tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ, nối tiếp đà tăng 8,19% trong quý 2/2025. Động lực chính tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng, bất chấp các thách thức từ thuế quan của Hoa Kỳ.

Đồng thời, bất chấp những biến động trong chính sách thương mại và thuế quan của Hoa Kỳ từ đầu năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn duy trì sức hút, nhờ niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của quốc gia và khu vực ASEAN.

Các chuyên gia tại UOB nhận định với GDP thực tăng 7,85% trong 9 tháng đầu năm 2025, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 nhìn chung vẫn tích cực.

“Tuy nhiên, một rủi ro đáng chú ý là việc áp dụng mức thuế “đối ứng” cuối cùng từ ngày 7/8; trong đó mức thuế áp cho Việt Nam được giữ ở mức 20% có thể tạo sức ép lên hoạt động thương mại toàn cầu trong năm 2026 khi người tiêu dùng và nhà sản xuất Mỹ phải chịu chi phí nhập khẩu cao hơn”, chuyên gia tại UOB lưu ý.

Cũng theo UOB, do nền so sánh cao trong quý 4/2024, quý cuối năm 2025 được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh gia tăng thuế quan và căng thẳng thương mại.

“Theo đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng quý 4/2025 sẽ chậm lại còn 7,2%, đưa tăng trưởng cả năm đạt 7,7%”, UOB đưa ra dự báo.

Về mục tiêu 8,3 - 8,5% theo dự báo chính thức, chuyên gia tại UOB cho rằng để đạt được mục tiêu này sẽ khá thách thức, bởi điều này đòi hỏi tăng trưởng quý 4 phải đạt từ 9,7 - 10,5%.

Bên cạnh đó, sang năm 2026, tăng trưởng của Việt Nam có thể giảm nhẹ còn khoảng 7% do cơ sở so sánh cao của năm 2025 và sự suy giảm của hoạt động tranh thủ đẩy nhanh đơn hàng xuất khẩu trước đó.

GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT TRONG BỐI CẢNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ỔN ĐỊNH

Về lạm phát, chuyên gia tại UOB nhận định đến nay chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Trong 10 tháng đầu năm, lạm phát Việt Nam bình quân đạt 3,3%, so với mức trung bình 3,6% của năm 2024 và 3,26% của năm 2023.

Các nhóm chi phí tác động chính tiếp tục là nhà ở và vật liệu xây dựng (bình quân tăng 6,2% so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 18,8%) và y tế (bình quân tăng 17%; chiếm tỷ trọng 5,4%).

Cùng với triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2026 và áp lực mất giá dai dẳng của VND, các yếu tố này sẽ hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). “Do đó, chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ duy trì ổn định lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%”, UOB đưa ra kỳ vọng.

Ngân hàng UOB duy trì quan điểm thận trọng với dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 26.300 trong quý 1/2026 - Ảnh minh họa.

Về tiền tệ, báo cáo cho thấy đồng VND đang trên đà kết năm với năm thứ tư liên tiếp giảm giá so với USD. Mặc dù các yếu tố bất định liên quan đến thuế quan gây áp lực lên tâm lý thị trường, tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng đã góp phần hạn chế đà mất giá, làm cho mức giảm giá từ đầu năm đến nay ở mức khiêm tốn 3,5%, tương đương với các năm trước.

Đồng thời, biến động tỷ giá được kiểm soát, nhờ việc NHNN duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm và thực hiện can thiệp ngoại hối nhằm giảm thiểu các biến động mạnh trên thị trường.

“Bước sang năm 2026, chúng tôi kỳ vọng VND sẽ tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn so với các đồng tiền trong khu vực, dù USD dự báo giảm nhẹ trong bối cảnh chung”, chuyên gia tại UOB nhận định.

Ngân hàng UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với VND, với dự báo tỷ giá USD/VND lần lượt ở mức: 26.300 trong quý 1/2026, 26.100 trong quý 2/2026, 26.000 trong quý 3/2026 và 25.900 trong quý 4/2026.