Tỷ giá tự do tăng 3,95% so với đầu năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
Kỳ Phong
23/12/2025, 15:20
Tỷ giá trên thị trường tự do lao dốc nhanh từ nửa cuối tháng 12, giảm 4% so với mức đỉnh được thiết lập vào ngày 14/11 (27.900 VND/USD). So với đầu năm, tỷ giá tự do tăng 3,95%, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng 3,3%...
Chỉ số USD-Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh – mở đầu phiên giao dịch đầu năm 2025 ở mức 108,28 điểm và duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian của năm.
Sự sụt giảm của đồng USD chủ yếu xuất phát từ việc kỳ vọng của thị trường thay đổi đột ngột, khi nền kinh tế Hoa Kỳ ghi nhận các dấu hiệu suy yếu. Điều này đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất, đánh dấu bước chuyển hướng trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
Tính đến ngày 23/12, chỉ số DXY (US Dollar Index) ghi nhận ở mức 98,06, giảm 9,61% so với đầu năm.
Ngược lại với xu hướng giảm của USD-Index, tỷ giá USD/VND lại chịu áp lực tăng trong suốt năm 2025, chủ yếu do các yếu tố nội tại.
Khi Fed giữ lãi suất USD ở mức cao trong phần lớn thời gian đầu năm, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì lãi suất VND ở mức thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, điều này dẫn đến chênh lệch lãi suất âm (lãi suất USD cao hơn lãi suất VND), làm gia tăng nhu cầu nắm giữ ngoại tệ.
Ngoài ra, trước thời điểm các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ có hiệu lực, hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh đã đẩy nhu cầu dự trữ USD tăng đột biến.
Các yếu tố khác như biến động giá vàng, tâm lý đầu cơ ngoại tệ, cùng với khả năng can thiệp bị hạn chế (do dự trữ ngoại hối ở mức thấp) cũng góp phần gia tăng áp lực lên tỷ giá.
Đến cuối tháng 8/2025, tỷ giá chính thức đã tăng gần 4% so với đầu năm. Sau đó, nhờ các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước – bao gồm bán ngoại tệ kỳ hạn cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm – nhu cầu ngoại tệ hợp pháp đã được đáp ứng, góp phần ổn định tỷ giá và giúp thị trường hạ nhiệt.
Tuy nhiên, trên thị trường tự do, tỷ giá vẫn tăng nóng. Có thời điểm, như giữa tháng 11, giá bán USD trên thị trường chợ đen lên tới 27.900 VND/USD, tăng gần 8% so với đầu năm.
Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị các cơ quan chức năng, bao gồm cả Bộ Công an, phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép.
Hôm nay (23/12), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp VND/USD ở mức 25.146 VND/USD, giảm 3 đồng so với niêm yết ngày 22/12. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá sàn là 23.889 VND/USD và tỷ giá trần là 26.403 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá biến động nhẹ, giá USD bán ra sát trần 26.403 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá giao dịch ở mức 26.800 – 26.870 VND/USD, cao hơn tỷ giá ngân hàng khoảng 470 đồng mỗi USD. Chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể so với mức đỉnh hồi giữa tháng 11, phản ánh xu hướng hạ nhiệt trên thị trường phi chính thức sau các biện pháp kiểm soát và can thiệp từ phía Ngân hàng Nhà nước.
Nhờ các biện pháp điều hành linh hoạt, đến ngày 23/12, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh mức 26.330 VND/USD, tăng 3,3% so với đầu năm, nằm trong vùng kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.
Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do ghi nhận mức giao dịch khoảng 26.800 – 26.870 VND/USD, giảm gần 4% so với mức đỉnh hồi giữa tháng 11 và tăng 3,95% so với đầu năm.
