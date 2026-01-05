Năm 2026, Kho bạc Nhà nước chuyển sang thu ngân sách không dùng tiền mặt

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 05/01/2026
Hoàng Sơn
05/01/2026, 14:19
Từ năm 2026, Kho bạc Nhà nước thu ngân sách nhà nước chuyển sang các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro trong quản lý thu chi ngân sách...
Một điểm nhấn đáng chú ý trong Nghị định số 347/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên môi trường điện tử, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình số hóa hoạt động quản lý tài chính – ngân sách.
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định này, hầu hết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước sẽ được triển khai trực tuyến, trừ những trường hợp cá nhân, đơn vị giao dịch không thể thực hiện trên môi trường điện tử do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật dân sự.
Trong các tình huống này, thủ tục có thể được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích, thuê dịch vụ của doanh nghiệp hoặc cá nhân, ủy quyền theo quy định của pháp luật, giao dịch trực tiếp, cũng như một số trường hợp đặc thù như nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức trực tiếp, hoàn trả khoản thu ngân sách bằng tiền mặt tại ngân hàng hoặc các trường hợp khác đã được luật chuyên ngành quy định, Nghị định số 347/2025/NĐ-CP nêu rõ.
Đồng thời, Nghị định cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Theo đó, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận.
Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chỉ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết thủ tục, đồng thời thời hạn trả lại hồ sơ không hợp lệ cũng không được vượt quá thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tương ứng.
(Nghị định số 347/2025/NĐ-CP)
Với hồ sơ được gửi qua môi trường điện tử, nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông báo việc tiếp nhận và hẹn trả kết quả cũng trên môi trường điện tử.
Ngược lại, trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cá nhân, đơn vị giao dịch sẽ được thông báo và hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trực tuyến.
Trong khi đó, đối với hồ sơ nộp theo phương thức không điện tử, khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ cấp giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, hồ sơ sẽ được trả lại kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.
Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, công dân Việt Nam khi được yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định của pháp luật về căn cước, góp phần giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử.
Song song, Nghị định cũng quy định rõ trình tự nộp ngân sách nhà nước theo cả hai phương thức điện tử và trực tiếp.
Thứ nhất, theo phương thức điện tử, người nộp thực hiện đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử của cơ quan thu, ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hoặc sử dụng các phương thức điện tử khác theo quy định để lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
Trên cơ sở lựa chọn của người nộp, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ truyền thông tin chứng từ đến ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, thực hiện chuyển tiền nộp ngân sách đầy đủ, chính xác và kịp thời vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo đúng thông tin đã lập.
Sau khi hoàn tất, người nộp sẽ nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước có chữ ký số của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời thông tin nộp ngân sách thành công cũng được gửi đến cơ quan quản lý thuế đối với các khoản thu do cơ quan này quản lý.
Trường hợp tài khoản của người nộp không đủ điều kiện để trích nộp, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông báo ngay trên môi trường điện tử về việc giao dịch chưa thành công.
Người nộp không thực hiện nộp ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước (trừ trường hợp có quy định khác tại luật).
(Nghị định số 347/2025/NĐ-CP)
Thứ hai, đối với hình thức nộp ngân sách nhà nước theo phương thức trực tiếp, người nộp có thể trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền, mang theo văn bản yêu cầu nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chứng từ nộp theo quy định
Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thu ngân sách và cấp cho người nộp chứng từ nộp ngân sách nhà nước bằng văn bản giấy có xác nhận.
Trong trường hợp trích tài khoản của người nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng nhưng tài khoản không đủ điều kiện, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng sẽ thông báo để người nộp lập lại chứng từ và thực hiện lại theo đúng trình tự quy định.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 và áp dụng từ năm ngân sách 2026.
Một kết quả khảo sát các tổ chức tín dụng vừa công bố cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ vào cuối năm 2025 nhưng tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế vẫn khả quan. Năm 2026, triển vọng tích cực được duy trì nhưng các tổ chức tín dụng cho rằng lợi nhuận giảm so với năm trước...
Sau khi đạt đỉnh 7,5%/năm thời điểm cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 12 thì đến 30/12, lãi suất liên ngân hàng VND lùi nhanh về 1,8%/năm. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau (31/12), lãi suất liên ngân hàng qua đêm bất ngờ vọt lên 8,7%/năm; kỳ hạn 1 và 2 tuần lên tới 9,1% và 9,2%/năm...
Yên Nhật là một trong số ít những đồng tiền không thể tăng giá dựa trên sự mất giá của đồng USD trong năm 2025...
Trong phiên sáng nay (5/1/2026), giá vàng miếng mua vào tại tất cả các hệ thống lớn đều niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm ngoái (6/1/2025), chênh lệch giá mua/bán lên tới 69 triệu đồng mỗi lượng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: