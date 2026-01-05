Blog chứng khoán: Rung mạnh ngày đầu năm

Sự chán nản đang lặp lại trong vùng đỉnh 1800 điểm của VNI. Các trụ neo điểm số nhưng không giúp duy trì được hưng phấn. Thế giới vẫn xanh mướt bất chấp những rắc rối ở Venezuela, trong khi áp lực bán hạ giá lại mạnh lên đáng kể trong phiên đầu năm 2026.

Cổ phiếu Vin và dầu khí đem về gấp ba lần số điểm tăng của VNI hôm nay, càng làm nổi bật sự “vô dụng” ở số còn lại. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu thành phần lên tới 0,42/1, nghĩa là rất nhiều nhà đầu tư phải chứng kiến danh mục sụt giảm, bất kể là VNI xanh.

Một lần nữa phải nhắc lại là hiện tượng này không mới, lần nào VNI lên sát 1800 điểm cũng là “xanh vỏ đỏ lòng”. Nếu đếm thì đây đã là lần thứ 4 và hi vọng tâm lý sẽ dần “trơ” với cảm giác này.

Để tránh nỗi đau, hãy cố gắng tìm điểm tích cực. Thị trường đang “tàn sát” các giao dịch lướt sóng. Vì vậy nên tập trung vào các giao dịch dài hạn, không dùng đòn bẩy và duy trì tỷ trọng tiền mặt nhất định để “có cảm giác còn cơ hội”. Điều đương nhiên là không ai muốn nhìn thấy khoản thua lỗ, nhưng lời lỗ là một phần của cuộc chơi và trong một chuỗi giao dịch, quyết định sai luôn nhiều hơn quyết định đúng. Việc cần làm không phải là cố gắng để đúng hết, mà là cố gắng thua ít hơn lúc sai và thắng nhiều hơn lúc đúng. Càng bị cuốn vào các giao dịch ngắn hạn liên tục càng dễ sai lầm ở thời điểm hiện tại.

Thị trường hôm nay chuyển từ trạng thái chán nản với thanh khoản thấp buổi sáng sang hạ giá vào buổi chiều đẩy thanh khoản tăng. Mặt bằng giá lúc đóng cửa thấp hơn hẳn, với rất nhiều mã giảm quá 2%, một mức thiệt hại lớn trong một phiên. Điểm lợi là bán giá thấp giúp thanh khoản cao lên, giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 25,9k tỷ chưa tính thỏa thuận, cao nhất 4 phiên. Thậm chí nếu trừ đi giao dịch của 5 mã cao nhất (bao gồm cả VIC, VHM), thanh khoản khoảng 19,5k tỷ, cao nhất 17 phiên. Mức giao dịch này cũng chưa phải là nhiều, nhưng ít nhất sẽ “lùa” thêm một lượng vốn đang treo mua giá thấp vào thị trường.

Diễn biến giảm giá khá mạnh ở nhiều cổ phiếu hôm nay vẫn chưa phá vỡ trạng thái tích lũy đang kéo dài, mặc dù sự chán nản và thất vọng là có. Trước Tết dương cổ phiếu cũng có vài phiên tăng, nếu có chốt lời thì cũng là bình thường. Thị trường vẫn đang thiếu một cú hích đủ mạnh để thay đổi trạng thái cũng như sự cải thiện trong thanh khoản chưa liên tục. Chỉ cần nhớ rằng từ tháng 9 năm ngoái đến nay, trừ nhóm Vin, còn lại thị trường chưa có “mùa vụ” nào ra hồn! Dòng tiền nhỏ lẻ chưa bao giờ là động lực kiến tạo xu hướng.

Thị trường phái sinh hôm nay biến động khá mạnh theo chỉ số và basis chặt là thuận lợi lớn nhất. Dù VN30 không hoàn toàn va chạm với các mốc dự tính nhưng chênh lệch nhỏ giúp giảm rủi ro rất nhiều. Ví dụ nhịp đầu ngày VN30 lên sát 2039.xx rồi cắm đầu lao thẳng xuống sát 2012.xx. Khoảng mở biên này dự tính là đoạn kiếm ăn tốt nhất thì VN30 lại đi ngang lửng lơ phần lớn thời gian. Tuy nhiên vị thế Short không bị triệt tiêu bởi basis. Buổi chiều nhịp quay đầu tại 2031.xx diễn ra bất ngờ dưới ảnh hưởng của cổ phiếu ngân hàng mà nổi bật là TCB, CTG, VPB. Nhịp này quá nhanh để có thể phản ứng trong khi VIC, VHM lại được đánh ngược hướng nhóm ngân hàng. Basis chặt cũng giúp vớt chút váng dù phải Short đuổi.

Với các số liệu vĩ mô quý 4 và cả năm 2025 được công bố, thị trường vài phiên tới có thể ổn định dần, dù tác động của các trụ thì chưa biết sẽ theo hướng nào. Chiến lược vẫn là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2028.68. Cản gần nhất ngày mai là 2030; 2039; 2054; 2066; 2076; 2086. Hỗ trợ 2012; 2000; 1995; 1986; 1979; 1966.

