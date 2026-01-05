Blog chứng khoán: Rung mạnh ngày đầu năm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 05/01/2026
iTrader
05/01/2026, 16:45
Sự chán nản đang lặp lại trong vùng đỉnh 1800 điểm của VNI. Các trụ neo điểm số nhưng không giúp duy trì được hưng phấn. Thế giới vẫn xanh mướt bất chấp những rắc rối ở Venezuela, trong khi áp lực bán hạ giá lại mạnh lên đáng kể trong phiên đầu năm 2026.
Cổ phiếu Vin và dầu khí đem về gấp ba lần số điểm tăng của VNI hôm nay, càng làm nổi bật sự “vô dụng” ở số còn lại. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu thành phần lên tới 0,42/1, nghĩa là rất nhiều nhà đầu tư phải chứng kiến danh mục sụt giảm, bất kể là VNI xanh.
Một lần nữa phải nhắc lại là hiện tượng này không mới, lần nào VNI lên sát 1800 điểm cũng là “xanh vỏ đỏ lòng”. Nếu đếm thì đây đã là lần thứ 4 và hi vọng tâm lý sẽ dần “trơ” với cảm giác này.
Để tránh nỗi đau, hãy cố gắng tìm điểm tích cực. Thị trường đang “tàn sát” các giao dịch lướt sóng. Vì vậy nên tập trung vào các giao dịch dài hạn, không dùng đòn bẩy và duy trì tỷ trọng tiền mặt nhất định để “có cảm giác còn cơ hội”. Điều đương nhiên là không ai muốn nhìn thấy khoản thua lỗ, nhưng lời lỗ là một phần của cuộc chơi và trong một chuỗi giao dịch, quyết định sai luôn nhiều hơn quyết định đúng. Việc cần làm không phải là cố gắng để đúng hết, mà là cố gắng thua ít hơn lúc sai và thắng nhiều hơn lúc đúng. Càng bị cuốn vào các giao dịch ngắn hạn liên tục càng dễ sai lầm ở thời điểm hiện tại.
Thị trường hôm nay chuyển từ trạng thái chán nản với thanh khoản thấp buổi sáng sang hạ giá vào buổi chiều đẩy thanh khoản tăng. Mặt bằng giá lúc đóng cửa thấp hơn hẳn, với rất nhiều mã giảm quá 2%, một mức thiệt hại lớn trong một phiên. Điểm lợi là bán giá thấp giúp thanh khoản cao lên, giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 25,9k tỷ chưa tính thỏa thuận, cao nhất 4 phiên. Thậm chí nếu trừ đi giao dịch của 5 mã cao nhất (bao gồm cả VIC, VHM), thanh khoản khoảng 19,5k tỷ, cao nhất 17 phiên. Mức giao dịch này cũng chưa phải là nhiều, nhưng ít nhất sẽ “lùa” thêm một lượng vốn đang treo mua giá thấp vào thị trường.
Diễn biến giảm giá khá mạnh ở nhiều cổ phiếu hôm nay vẫn chưa phá vỡ trạng thái tích lũy đang kéo dài, mặc dù sự chán nản và thất vọng là có. Trước Tết dương cổ phiếu cũng có vài phiên tăng, nếu có chốt lời thì cũng là bình thường. Thị trường vẫn đang thiếu một cú hích đủ mạnh để thay đổi trạng thái cũng như sự cải thiện trong thanh khoản chưa liên tục. Chỉ cần nhớ rằng từ tháng 9 năm ngoái đến nay, trừ nhóm Vin, còn lại thị trường chưa có “mùa vụ” nào ra hồn! Dòng tiền nhỏ lẻ chưa bao giờ là động lực kiến tạo xu hướng.
Thị trường phái sinh hôm nay biến động khá mạnh theo chỉ số và basis chặt là thuận lợi lớn nhất. Dù VN30 không hoàn toàn va chạm với các mốc dự tính nhưng chênh lệch nhỏ giúp giảm rủi ro rất nhiều. Ví dụ nhịp đầu ngày VN30 lên sát 2039.xx rồi cắm đầu lao thẳng xuống sát 2012.xx. Khoảng mở biên này dự tính là đoạn kiếm ăn tốt nhất thì VN30 lại đi ngang lửng lơ phần lớn thời gian. Tuy nhiên vị thế Short không bị triệt tiêu bởi basis. Buổi chiều nhịp quay đầu tại 2031.xx diễn ra bất ngờ dưới ảnh hưởng của cổ phiếu ngân hàng mà nổi bật là TCB, CTG, VPB. Nhịp này quá nhanh để có thể phản ứng trong khi VIC, VHM lại được đánh ngược hướng nhóm ngân hàng. Basis chặt cũng giúp vớt chút váng dù phải Short đuổi.
Với các số liệu vĩ mô quý 4 và cả năm 2025 được công bố, thị trường vài phiên tới có thể ổn định dần, dù tác động của các trụ thì chưa biết sẽ theo hướng nào. Chiến lược vẫn là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2028.68. Cản gần nhất ngày mai là 2030; 2039; 2054; 2066; 2076; 2086. Hỗ trợ 2012; 2000; 1995; 1986; 1979; 1966.
15:51, 05/01/2026
Riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng góp tới 264 điểm, tương đương 51% mức tăng của VN-Index. Tiếp đến là Ngân hàng với TCB, VPB, MBB, STB, LPB, SHB... cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung.
Khối ngoại bán ròng kỷ lục năm 2025 với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng tương đương gần 5,2 tỷ USD, đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.
Thị trường chiều nay kém hơn đáng kể so với phiên sáng dù điểm số không thay đổi nhiều và vẫn “xanh”. Tuy nhiên hiện tượng kéo trụ “xanh vỏ đỏ lòng” khiến nhà đầu tư có phần chán nản. Áp lực bán hạ giá đã mạnh lên, ép cổ phiếu điều chỉnh sâu hàng loạt.
Phần lớn cổ phiếu vẫn nằm ở vùng P/E thấp - trung bình, trong khi tỷ trọng vốn hóa lại dịch chuyển mạnh sang nhóm P/E >30x. Do đó, cơ hội chọn lọc cổ phiếu vẫn dồi dào bên dưới bề mặt chỉ số vượt đỉnh lịch sử.
Đối với diễn biến tại Venezuela, giới chuyên gia cho rằng giá dầu thế giới ít bị ảnh hưởng. Các chuyên gia dự báo đợt can thiệp quân sự của Mỹ ở Venezuela sẽ không gây cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian tới, dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: