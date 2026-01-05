Giá cổ phiếu GAS tăng kịch trần dù chưa đạt công ty đại chúng

PV GAS có tổng cộng 17.495 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; 17.494 cổ đông còn lại nắm giữ 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (Mã GAS-HOSE) thông báo đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo thông tin thừ PV GAS, căn cứ Báo cáo tài chính quý 3/2025 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách: 29/8/2025), PV GAS có tổng cộng 17.495 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; 17.494 cổ đông còn lại nắm giữ 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, PV GAS chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cố phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện nay, PV GAS đang nỗ lực làm việc với cổ đông lớn là PVN, đồng thời báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

Được biết, GAS ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế sơ bộ năm 2025 lần lượt đạt 134 nghìn tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ) và 14,5 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ). Doanh thu vượt dự báo của SSI Research, trong khi lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng một chút.

Cũng theo SSI Research, trong quá khứ, lợi nhuận trước thuế thực tế của GAS thường hay cao hơn số liệu sơ bộ: Cụ thể: LPG/LNG ghi nhận tổng sản lượng LPG/LNG ước tính đạt mức kỷ lục hơn 5 triệu tấn (+64% so với cùng kỳ), chiếm 56% doanh thu (mảng kinh doanh quốc tế chiếm 34%) của GAS, trở thành động lực chính cho tăng trưởng doanh thu năm 2025.

Mặt khác, GAS đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án kho LNG Vũng Áng và kho lạnh LPG Hải Phòng, tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn.

Về kế hoạch doanh thu năm 2026 dự kiến tăng 10% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mở rộng thị trường quốc tế, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. GAS đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thử nghiệm hydro xanh tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố từ quý 1/2026.

Về kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030: GAS đặt kế hoạch tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 5 năm tới đạt 8% - 10%, duy trì 100% thị phần khí tự nhiên trong nước, và đạt 65%-75% thị phần LNG/LPG toàn quốc.

SSI Research hiện khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GAS, với giá mục tiêu 12 tháng là 65.400 đồng/cổ phiếu (không đổi).

Phiên đầu năm 2026, giá cổ phiếu GAS đang tăng kịch trần với 6,91% lên 77.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường ghi nhận đạt gần 186.000 tỷ đồng. Ngoài GAS kịch trần, còn có PVO tăng 6,9%, PVC tăng 5,31%, PVS tăng 4,96%, OIL tăng 4,63%, PVB tăng 4,19%, PLX tăng 3,97%, PVD tăng 3,7%, BSR tăng 2,8%.