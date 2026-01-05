Nhiều địa phương bứt phá tăng trưởng GRDP năm 2025

Với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng, năm 2025 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ và đồng đều của kinh tế các địa phương trên cả nước. Trong đó, Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng GRDP...

Theo kết quả ước tính mới nhất, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của các địa phương năm 2025 ghi nhận sự dao động từ 5,84% đến 11,89%. Đáng chú ý là sự tăng trưởng của các nhóm, tỉnh thành phố có tăng trưởng ổn định từ 7,0% đến 10% chiếm đa số (với 23/34 tỉnh, thành phố).

Đặc biệt, nhóm tăng trưởng đột phá trên 10% đã gọi tên 6 địa phương. Trong đó, Quảng Ninh (11,89%) và Hải Phòng (11,81%) giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng nhờ khả năng hấp thụ vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI hiệu quả và sự bứt phá của các tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Dù vẫn còn 5 địa phương nằm trong nhóm tăng trưởng dưới 7%, nhưng dữ liệu cho thấy không có khu vực nào rơi vào tình trạng trì trệ, minh chứng cho tác động lan tỏa hiệu quả từ các chính sách vĩ mô của Chính phủ.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sự bứt phá của nhóm dẫn đầu không phải là ngẫu nhiên. Tại Quảng Ninh, động lực chính đến từ Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ô tô Thành Công Việt Hưn, các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà. Trong khi đó, Hải Phòng ghi dấu ấn đậm nét với các dự án của Tập đoàn LG và tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Nguồn: Cục Thống kê.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh tế địa phương năm nay là sự bứt phá của Bắc Ninh (tăng 10,3%). Sau khi hợp nhất không gian phát triển với Bắc Giang, địa phương này đã trở thành một siêu trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo. Sự kết hợp giữa “thủ phủ” điện tử (Samsung, Amkor) và thế mạnh công nghiệp hỗ trợ đã giúp ngành sản xuất sản phẩm điện tử tại đây tăng mạnh, tạo ra năng lực cạnh tranh quốc tế vượt trội.

Các địa phương khác như Ninh Bình và Phú Thọ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng (lần lượt là 10,6% và 10,5%) nhờ tối ưu hóa các cụm công nghiệp và đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư.

Về đóng góp vào tăng trưởng GDP, tăng trưởng năm 2025 tiếp tục dựa trên 5 địa phương chính, bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh. Nhóm này đóng góp tới 55,4% vào tổng mức tăng trưởng chung của cả nước.

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 và tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng cả nước của các địa phương. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong đó, Hà Nội (tăng 8,16%) và TP. Hồ Chí Minh (tăng 7,53%) tiếp tục là hai đô thị đặc biệt đóng góp tổng cộng 36,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng của nền kinh tế. Động lực chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ cao cấp như tài chính, logistics và công nghệ thông tin. Tại Hà Nội, khu vực dịch vụ đóng góp tới 78,02% trong tăng trưởng, trong khi tại TP. Hồ Chí Minh, con số này là 65,98%.

Hải Phòng (tăng 11,81%) tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm logistics với ngành vận tải kho bãi tăng 13,11% và công nghiệp chế biến chế tạo tăng vọt 15,93%.

Đồng Nai (tăng 9,63%) vẫn giữ vai trò “thủ phủ” công nghiệp Đông Nam Bộ và đang chuyển mình mạnh mẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Dù bức tranh kinh tế địa phương rất khả quan, nhưng khoảng cách tăng trưởng giữa nhóm dẫn đầu (gần 12%) và nhóm dưới (gần 6%) là một khoảng cách rất lớn và cần giải pháp rút ngắn. Vì vậy, Cục Thống kê cho răng thời gian tới cần có sự điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn để hỗ trợ các địa phương nhóm dưới không bị bỏ lại phía sau.

Việc tận dụng lợi thế quy mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới (chuyển đổi số, kinh tế xanh) sẽ là chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho toàn bộ hệ thống kinh tế địa phương trong những năm tiếp theo.