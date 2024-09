VCCI nêu bất cập tại dự thảo quy định chi tiết về chứng chỉ đại lý bảo hiểm

VCCI vừa góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 69/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

So với quy định tại Thông tư 69/2022/TT-BTC, dự thảo đã bỏ quy định về địa điểm tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau: (1) các địa điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo trên cơ sở phê duyệt của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; (2) các địa điểm do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đăng ký; đồng thời, bỏ các quy định liên quan đến việc tổ chức kì thi tại địa điểm này.

Theo VCCI, việc bỏ quy định về địa điểm thi như trên sẽ khiến cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bị thu hẹp các địa điểm được lựa chọn tổ chức kỳ thi chứng chỉ bảo hiểm và có thể sẽ không được lựa chọn điểm thi thích hợp, thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức của mình.

“Dự thảo không có tài liệu kèm theo giải trình về việc bãi bỏ địa điểm thi này, vì vậy không rõ quy định dựa trên căn cứ nào. Đề nghị ban soạn thảo giải trình thêm về việc bãi bỏ địa điểm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 69/2022/TT-BTC)”, VCCI kiến nghị.

Theo quy định tại dự thảo, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải có bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 1/1/2023 của đại lý bảo hiểm. Trường hợp không có bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì phải có bản sao chứng chỉ đại lý bảo hiểm có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm về việc sao y từ bản gốc và thông tin về đại lý đó phải phù hợp với dữ liệu về thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được lưu trữ trên Hệ thống quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

VCCI cho rằng việc yêu cầu phải cung cấp bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm là chưa phù hợp. Bởi vì, các thông tin về thí sinh đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được lưu trữ trên Hệ thống quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thể tra cứu thông tin dựa trên các thông tin về người được cấp chứng chỉ bảo hiểm cung cấp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 47/2020/NĐ-CP, các thông tin mà cơ quan quản lý đã có hoặc có thể tra cứu sẽ không yêu cầu người thực hiện thủ tục cung cấp. Do đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 dự thảo (được sửa đổi).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 dự thảo (được sửa đổi), thời hạn xem xét hồ sơ đầy đủ và hợp lệ là 15 ngày, trong khi Hồ sơ chỉ gồm các giấy tờ: văn bản đề nghị (có mẫu); bản sao có chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm; bản sao chứng thực Thẻ căn cước công dân.

Theo VCCI, so với các thủ tục hành chính khác, thời hạn xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định này là quá dài.

VCCI đề nghị ban soạn thảo cân nhắc rút ngắn thời hạn xem xét hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ 15 ngày xuống còn 3 ngày làm việc để đảm bảo tinh thần cải cách thủ tục hành chính.