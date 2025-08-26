Vi phạm môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Nội bị phạt hơn 300 triệu đồng
Nhĩ Anh
26/08/2025, 21:44
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 320 triệu đồng do đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Minh Hiền
đã đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vào hoạt động mà không có giấy
phép môi trường theo quy định. Hành vi này vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị
định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Theo quyết định, mức phạt chính đối với hành vi không có giấy
phép môi trường theo quy định (đối với cơ sở “Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm
tập trung, sản xuất chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt” tại cụm Công
nghiệp Bích Hòa, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ tại cụm Công nghiệp
Bích Hòa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) là 160 triệu đồng.
Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 3, Điều 6 Nghị định
45/2022/NĐ-CP, mức phạt đối với tổ chức vi phạm được nhân đôi so với cá nhân. Vì
vậy tổng mức tiền mà Công ty TNHH Minh Hiền bị phạt với hành vi vi phạm nêu
trên là 320 triệu đồng.
Doanh nghiệp không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ
trách nhiệm, cũng không bị áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp
khắc phục hậu quả nào khác ngoài việc nộp phạt.
Tại Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Minh Hiền nghiêm chỉnh chấp
hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH Minh Hiền phải
nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực 1 - Phòng giao dịch số 4 (địa chỉ:
khu Trung tâm hành chính mới, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) trong thời hạn
10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 701 cơ
sở giết mổ, trong đó 84 cơ sở giết mổ trâu bò, 201 cơ sở giết mổ lợn, 405 cơ sở
giết mổ gia cầm và 11 cơ sở giết mổ động vật khác. Công ty TNHH Minh Hiền được
xem là một trong tám cơ sở giết mổ quy mô lớn nhất, với công suất trung bình mỗi
ngày khoảng 1.000 con lợn.
Vi phạm môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Nội bị phạt hơn 300 triệu đồng
