Vì sao MSN được định giá 106.000 đồng/cổ phiếu?

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Chính phủ Việt Nam đang đặt tiêu dùng nội địa vào vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Tại nhiều hội nghị kinh tế, các chuyên gia và cơ quan quản lý đều nhấn mạnh rằng việc kích cầu thị trường trong nước sẽ là động lực then chốt giúp nền kinh tế duy trì đà phục hồi và tạo bứt phá trong giai đoạn tới.

KÍCH CẦU TIÊU DÙNG: CÚ HÍCH THEN CHỐT CHO TĂNG TRƯỞNG

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác kích cầu của Chính phủ là chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 2 điểm phần trăm, từ 10% xuống 8%, áp dụng cho nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2026.

Đây là động thái nhằm trực tiếp hỗ trợ sức mua của người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình và thấp, vốn chịu nhiều tác động từ chi phí sinh hoạt. Cùng lúc, chính sách này cũng giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, từ đó có dư địa để mở rộng sản xuất và giữ giá bán cạnh tranh.

Tác động lan tỏa được kỳ vọng khá lớn: Với mức giảm VAT, chi phí tiêu dùng thiết yếu sẽ bớt áp lực, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua sắm trong các dịp cao điểm cuối năm và kéo dài sang năm 2026. Khi tiêu dùng hiện chiếm hơn 60% GDP Việt Nam, việc kích cầu sẽ tạo thêm vòng quay quan trọng cho nền kinh tế. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ ngắn hạn, mà còn góp phần củng cố động lực tăng trưởng bền vững dựa trên sức mua nội địa.

Đa dạng hoa quả nội địa và nhập khẩu tươi ngon tại siêu thị WinMart.

Đối với ngành bán lẻ, việc giảm VAT giúp giá bán lẻ hàng thiết yếu trở nên hấp dẫn hơn, khuyến khích người dân mua sắm nhiều hơn tại các kênh hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử. Đây là cơ hội để các chuỗi bán lẻ có độ phủ lớn mở rộng thị phần, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Lưu lượng khách hàng và giá trị giỏ hàng trung bình được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt, tạo động lực cho các chuỗi hiện đại duy trì tốc độ mở rộng nhanh.

Đối với nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), chính sách giảm VAT giúp các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, gia vị và sản phẩm tiện lợi tiếp cận người tiêu dùng với mức giá tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy sức mua trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn nhiều áp lực. Với đặc thù tần suất tiêu thụ cao, ngành FMCG có thể ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về sản lượng, đồng thời tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đẩy mạnh các dòng sản phẩm cao cấp, an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Không chỉ dừng ở việc “giảm thuế để tăng cầu”, Chính phủ còn kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp: đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khuyến khích sản phẩm Việt chinh phục người tiêu dùng trong nước, thúc đẩy thương mại điện tử và chuỗi bán lẻ hiện đại; đồng thời siết chặt quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng để tạo “sân chơi công bằng”. Đây là những yếu tố giúp tiêu dùng không chỉ tăng về lượng, mà còn nâng cao về chất, gắn liền với các sản phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc.

Với nền kinh tế 100 triệu dân, khi thu nhập bình quân đầu người hướng tới mốc 5.000 USD, kích cầu tiêu dùng trở thành cú hích then chốt: Vừa giúp duy trì đà tăng trưởng ngắn hạn, vừa định hình lại cơ cấu thị trường, tạo dư địa cho các doanh nghiệp nội địa có độ phủ rộng khắp phát triển bền vững.

Trong bức tranh này, các doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ tích hợp như Masan, với hệ sinh thái trải dài từ sản xuất đến phân phối, được dự báo sẽ hưởng lợi trực tiếp từ chính sách kích cầu và có điều kiện tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

LỢI NHUẬN DỰ BÁO TĂNG HƠN 80% SO VỚI CÙNG KỲ

Theo báo cáo mới nhất của VDSC, lợi nhuận sau thuế của Masan (HoSE: MSN) trong quý 3/2025 ước đạt khoảng 1.272 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước. Những con số tích cực gần đây của doanh nghiệp này cũng hé lộ về kết quả khả quan trong những tháng cuối năm.

Theo đó, chuỗi bán lẻ của Masan - WinCommerce (WCM) – công ty vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN với hơn 4.200 điểm bán phủ khắp cả nước, trong đó 75% cửa hàng mở mới tập trung tại khu vực nông thôn.

Tám tháng đầu năm, WCM ghi nhận doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch tăng trưởng năm. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 3.573 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ, phản ánh sức bật rõ rệt của sức mua nội địa và hiệu quả mô hình bán lẻ hiện đại.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống WinMart.

Song song, tại mảng thịt - Masan MEATLife (MML) cũng cho thấy bước tiến bền vững sau tái cấu trúc. Tháng 8/2025, MML tiêu thụ 14.007 tấn sản phẩm, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 999 tỷ đồng (+11,1%), trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 60,5% lên 35 tỷ đồng. EBIT và EBITDA đều cải thiện mạnh, cho thấy hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận đang được củng cố. Kết quả này phản ánh xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang sản phẩm thịt có thương hiệu, an toàn và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Những con số này cho thấy, khi chính sách kích cầu đang khơi thông sức mua, các doanh nghiệp nội địa sở hữu hệ sinh thái tích hợp như Masan không chỉ tận dụng lợi thế về độ phủ và danh mục sản phẩm, mà còn có điều kiện để đẩy nhanh tốc độ mở rộng, gia tăng hiệu quả và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2025, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 106.000 đồng/ cổ phiếu cho MSN, cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại. Tuy nhiên, BVSC cũng lưu ý một số thách thức: Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các chuỗi bán lẻ nội – ngoại, chi phí nguyên liệu và vận hành biến động khó lường, cùng yêu cầu tuân thủ quy định mới như hóa đơn điện tử có thể tạo áp lực trong ngắn hạn. Điều này đòi hỏi MSN phải vừa duy trì tốc độ mở rộng, vừa tối ưu vận hành và quản trị rủi ro để hiện thực hóa các dự báo tăng trưởng.