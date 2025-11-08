Vì sao Tesla chấp thuận gói thưởng 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk?

Theo CNN, các cổ đông của Tesla đã thông qua yêu cầu của Elon Musk, cho phép vị tỷ phú được nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu trong vòng 10 năm tới nếu công ty đạt được các mục tiêu hoạt động tham vọng...

Nếu Tesla đạt được mức vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD, điều kiện để Elon Musk đủ tiêu chuẩn nhận toàn bộ "phần thưởng", thì vị tỷ phú này có thể nhận về khoảng 1 nghìn tỷ USD.

"TÔI CHỈ CẦN ĐỦ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐỂ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG QUAN TRỌNG CHO CÔNG TY"

Dù gói thưởng khổng lồ cho Elon Musk vừa được cổ đông Tesla thông qua, nhưng chưa có gì đảm bảo Elon Musk sẽ thực sự nhận được hàng trăm triệu cổ phiếu nếu Tesla không đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Nếu Elon Musk đạt được toàn bộ các chỉ tiêu và nhận đủ số cổ phiếu theo kế hoạch, thu nhập trung bình trong 10 năm tới của ông có thể tương đương 275 triệu USD mỗi ngày. Con số vượt xa gói lương của bất kỳ giám đốc điều này nào từng được ghi nhận trong lịch sử.

Tuy nhiên, cần lưu ý, để đạt được mức vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD, giá cổ phiếu Tesla sẽ phải tăng khoảng 466% so với hiện nay.

Tesla đang trải qua một năm đầy thách thức. Doanh số và lợi nhuận của hãng giảm mạnh trong nửa đầu năm, trong khi công ty có nguy cơ mất hàng tỷ USD doanh thu do chính phủ Mỹ cắt giảm chính sách hỗ trợ đối với xe điện.

Dù vậy, Elon Musk vẫn tỏ ra lạc quan, đồng thời khẳng định mảng robot của Tesla sẽ còn lớn hơn cả lĩnh vực xe điện. “Tôi nghĩ đây sẽ là sản phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Lớn hơn cả điện thoại di động, lớn hơn bất kỳ thứ gì từng có. Hãy tưởng tượng rằng mỗi người trên Trái Đất đều sẽ muốn sở hữu robot của riêng mình”, Elon Musk nói.

Tuy nhiên, robot của Tesla chưa được thương mại hóa. Điều này đồng nghĩa, dù gói thưởng khổng lồ vừa được thông qua, chưa có gì đảm bảo Elon Musk sẽ thực sự nhận được hàng trăm triệu cổ phiếu nếu Tesla không đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Elon Musk cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cổ phần của mình không nhằm mục đích làm giàu, mà để đảm bảo quyền kiểm soát đủ mạnh trong công ty. “Không phải tôi định tiêu số tiền đó. Tôi chỉ cần đủ quyền biểu quyết để có thể đưa ra những định hướng quan trọng cho công ty, nhưng không đến mức không thể bị sa thải nếu tôi làm điều điên rồ”, Elon Musk nói trong cuộc họp với nhà đầu tư tháng trước.

VÌ SAO TESLA THÔNG QUA YÊU CẦU CỦA ELON MUSK?

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tesla, Robyn Denholm, trước đó đã kêu gọi các cổ đông ủng hộ kế hoạch, nếu không, công ty có thể đối mặt với rủi ro mất ổn định trong đội ngũ lãnh đạo và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Theo Fox News, khoảng 75% cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý tại cuộc họp thường niên của Tesla.

“Nếu chúng ta không tạo được một môi trường khuyến khích Elon tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn, thông qua một cơ chế thưởng công bằng và gắn với hiệu suất, chúng ta có thể đánh mất tài năng và tầm nhìn của ông ấy”

Khi kết quả được công bố, đám đông tại nhà máy Tesla ở Austin, Texas đã đồng loạt hô vang tên “Elon” trong tiếng reo hò phấn khích, AFP đưa tin.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã bỏ phiếu ủng hộ. Tôi thực sự trân trọng điều đó”, Elon Musk nói sau khi kết quả được công bố.

Theo kế hoạch mới từ tháng 9, Elon Musk có thể nhận tối đa 12% cổ phần của Tesla nếu công ty đạt được các mục tiêu hoạt động tham vọng (đạt vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD và các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu được hoàn thành trong vòng 10 năm tới).

Hiện nay, Tesla được định giá khoảng 1,45 nghìn tỷ USD, và Elon Musk đang nắm giữ gần 13% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong thư gửi cổ đông trước cuộc bỏ phiếu, bà Robyn Denholm cảnh báo việc không thông qua kế hoạch có thể khiến Tesla “mất Elon vào tay các dự án khác: “Quý vị có muốn Elon Musk tiếp tục dẫn dắt Tesla để đưa công ty trở thành nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp tự động hóa và là doanh nghiệp giá trị nhất thế giới không?”.

“Nếu chúng ta không tạo được một môi trường khuyến khích Elon tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn, thông qua một cơ chế thưởng công bằng và gắn với hiệu suất, chúng ta có thể đánh mất tài năng và tầm nhìn của ông ấy”, bà Denholm nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải tất cả cổ đông đều đồng tình với gói lương thưởng này. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (Norges Bank Investment Management), cổ đông bên ngoài lớn thứ sáu của Tesla, cho biết họ bỏ phiếu phản đối, với lý do lo ngại về quy mô và cấu trúc của gói thưởng. Hai công ty tư vấn uy tín là Glass Lewis và ISS cũng khuyến nghị các cổ đông khác không ủng hộ đề xuất.