Thứ Hai, 10/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Vì sao Tesla chấp thuận gói thưởng 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk?

Bạch Dương

08/11/2025, 12:13

Theo CNN, các cổ đông của Tesla đã thông qua yêu cầu của Elon Musk, cho phép vị tỷ phú được nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu trong vòng 10 năm tới nếu công ty đạt được các mục tiêu hoạt động tham vọng...

Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản 473 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Con số này chủ yếu đến từ tài sản trong Tesla và các công ty ông điều hành, như SpaceX và xAI.
Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản 473 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Con số này chủ yếu đến từ tài sản trong Tesla và các công ty ông điều hành, như SpaceX và xAI.

Nếu Tesla đạt được mức vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD, điều kiện để Elon Musk đủ tiêu chuẩn nhận toàn bộ "phần thưởng", thì vị tỷ phú này có thể nhận về khoảng 1 nghìn tỷ USD.

"TÔI CHỈ CẦN ĐỦ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐỂ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG QUAN TRỌNG CHO CÔNG TY" 

Dù gói thưởng khổng lồ cho Elon Musk vừa được cổ đông Tesla thông qua, nhưng chưa có gì đảm bảo Elon Musk sẽ thực sự nhận được hàng trăm triệu cổ phiếu nếu Tesla không đạt được các mục tiêu đã đặt ra. 

Nếu Elon Musk đạt được toàn bộ các chỉ tiêu và nhận đủ số cổ phiếu theo kế hoạch, thu nhập trung bình trong 10 năm tới của ông có thể tương đương 275 triệu USD mỗi ngày. Con số vượt xa gói lương của bất kỳ giám đốc điều này nào từng được ghi nhận trong lịch sử.

Tuy nhiên, cần lưu ý, để đạt được mức vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD, giá cổ phiếu Tesla sẽ phải tăng khoảng 466% so với hiện nay. 

Tesla đang trải qua một năm đầy thách thức. Doanh số và lợi nhuận của hãng giảm mạnh trong nửa đầu năm, trong khi công ty có nguy cơ mất hàng tỷ USD doanh thu do chính phủ Mỹ cắt giảm chính sách hỗ trợ đối với xe điện.

Dù vậy, Elon Musk vẫn tỏ ra lạc quan, đồng thời khẳng định mảng robot của Tesla sẽ còn lớn hơn cả lĩnh vực xe điện. “Tôi nghĩ đây sẽ là sản phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Lớn hơn cả điện thoại di động, lớn hơn bất kỳ thứ gì từng có. Hãy tưởng tượng rằng mỗi người trên Trái Đất đều sẽ muốn sở hữu robot của riêng mình”, Elon Musk nói.

Tuy nhiên, robot của Tesla chưa được thương mại hóa. Điều này đồng nghĩa, dù gói thưởng khổng lồ vừa được thông qua, chưa có gì đảm bảo Elon Musk sẽ thực sự nhận được hàng trăm triệu cổ phiếu nếu Tesla không đạt được các mục tiêu đã đặt ra. 

Elon Musk cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cổ phần của mình không nhằm mục đích làm giàu, mà để đảm bảo quyền kiểm soát đủ mạnh trong công ty. “Không phải tôi định tiêu số tiền đó. Tôi chỉ cần đủ quyền biểu quyết để có thể đưa ra những định hướng quan trọng cho công ty, nhưng không đến mức không thể bị sa thải nếu tôi làm điều điên rồ”, Elon Musk nói trong cuộc họp với nhà đầu tư tháng trước.

VÌ SAO TESLA THÔNG QUA YÊU CẦU CỦA ELON MUSK? 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tesla, Robyn Denholm, trước đó đã kêu gọi các cổ đông ủng hộ kế hoạch, nếu không, công ty có thể đối mặt với rủi ro mất ổn định trong đội ngũ lãnh đạo và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Theo Fox News, khoảng 75% cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý tại cuộc họp thường niên của Tesla.

“Nếu chúng ta không tạo được một môi trường khuyến khích Elon tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn, thông qua một cơ chế thưởng công bằng và gắn với hiệu suất, chúng ta có thể đánh mất tài năng và tầm nhìn của ông ấy”

Khi kết quả được công bố, đám đông tại nhà máy Tesla ở Austin, Texas đã đồng loạt hô vang tên “Elon” trong tiếng reo hò phấn khích, AFP đưa tin.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã bỏ phiếu ủng hộ. Tôi thực sự trân trọng điều đó”, Elon Musk nói sau khi kết quả được công bố. 

Theo kế hoạch mới từ tháng 9, Elon Musk có thể nhận tối đa 12% cổ phần của Tesla nếu công ty đạt được các mục tiêu hoạt động tham vọng (đạt vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD và các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu được hoàn thành trong vòng 10 năm tới).

Hiện nay, Tesla được định giá khoảng 1,45 nghìn tỷ USD, và Elon Musk đang nắm giữ gần 13% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong thư gửi cổ đông trước cuộc bỏ phiếu, bà Robyn Denholm cảnh báo việc không thông qua kế hoạch có thể khiến Tesla “mất Elon vào tay các dự án khác: “Quý vị có muốn Elon Musk tiếp tục dẫn dắt Tesla để đưa công ty trở thành nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp tự động hóa và là doanh nghiệp giá trị nhất thế giới không?”. 

“Nếu chúng ta không tạo được một môi trường khuyến khích Elon tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn, thông qua một cơ chế thưởng công bằng và gắn với hiệu suất, chúng ta có thể đánh mất tài năng và tầm nhìn của ông ấy”, bà Denholm nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải tất cả cổ đông đều đồng tình với gói lương thưởng này. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (Norges Bank Investment Management), cổ đông bên ngoài lớn thứ sáu của Tesla, cho biết họ bỏ phiếu phản đối, với lý do lo ngại về quy mô và cấu trúc của gói thưởng. Hai công ty tư vấn uy tín là Glass Lewis và ISS cũng khuyến nghị các cổ đông khác không ủng hộ đề xuất.

Nhà khoa học Nobel: AI sẽ làm cho Elon Musk giàu có hơn, còn hàng triệu người thất nghiệp

07:28, 06/11/2025

Nhà khoa học Nobel: AI sẽ làm cho Elon Musk giàu có hơn, còn hàng triệu người thất nghiệp

Elon Musk dự báo doanh thu SpaceX sẽ cán mốc 15,5 tỷ USD

07:48, 05/06/2025

Elon Musk dự báo doanh thu SpaceX sẽ cán mốc 15,5 tỷ USD

Cho phép tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam

14:46, 26/03/2025

Cho phép tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam

cổ phiếu công nghệ Elon musk kinh tế số Tesla

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thị trường tiền điện tử phục hồi đi lên, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái “sợ hãi”

Thị trường tiền điện tử phục hồi đi lên, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái “sợ hãi”

Sau nhiều ngày giảm sâu, thị trường tiền điện tử đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ…

IFC TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu

IFC TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu

Mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm minh bạch, công nghệ, khung pháp lý chuẩn quốc tế; hướng đến hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu…

Phó Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu phải cụ thể hóa danh mục nội dung công việc phải làm, bao gồm đơn vị, đầu mối thực hiện, thời gian, tiến độ nghiên cứu công nghệ chiến lược và xây dựng các sản phẩm...

Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số

Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 2386/QĐ-UBND, ngày 05/11/2025 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

1

Động lực cơ bản mạnh mẽ giúp VN-Index vẫn hướng đến 1900 điểm trong dài hạn

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

Chứng khoán

3

Thanh Hóa từng bước giải “bài toán” cung ứng vật liệu xây dựng

Bất động sản

4

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Du lịch

5

Thanh Hóa cải thiện kết nối VMS để kiểm soát khai thác IUU triệt để

Thị trường

