Thứ Hai, 10/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Phó Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược

Hạ Chi

08/11/2025, 10:24

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu phải cụ thể hóa danh mục nội dung công việc phải làm, bao gồm đơn vị, đầu mối thực hiện, thời gian, tiến độ nghiên cứu công nghệ chiến lược và xây dựng các sản phẩm...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu cơ quan soạn thảo thay đổi tư duy và đổi mới cách tiếp cận bám sát tinh thần Nghị quyết 57 - Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu cơ quan soạn thảo thay đổi tư duy và đổi mới cách tiếp cận bám sát tinh thần Nghị quyết 57 - Ảnh: VGP.

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết Bộ đã trình Thủ tướng 4 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025, gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (LLM), trợ lý ảo, AI camera và robot di động tự hành; Hệ thống, thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; Thiết bị bay không người lái (UAV).

Bộ Khoa học và Công nghệ phân 4 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược trên thành 6 sản phẩm công nghệ chiến lược: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và trợ lý ảo tiếng Việt; AI camera xử lý tại biên; robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; Thiết bị bay không người lái (UAV).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tại cuộc họp - Ảnh: VGP. 
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tại cuộc họp - Ảnh: VGP. 

Mục tiêu là phát triển năng lực làm chủ, tự chủ về công nghệ; hình thành các ngành công nghiệp chiến lược có sức cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy nội địa hóa, đảm bảo chủ quyền công nghệ.

Trong đó, hướng tới làm chủ công nghệ lõi, sáng tạo và sản xuất quy mô công nghiệp; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết viện, trường, doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng, nhân lực, chính sách đặc thù; hướng đến xuất khẩu sản phẩm công nghệ và đưa Việt Nam trở thành trung tâm R&D hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực, tích cực trong xây dựng chương trình phát triển các ngành công nghệ chiến lược ưu tiên và đánh giá cao các cơ quan liên quan đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, trọng tâm.

Khẳng định nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo thay đổi tư duy và đổi mới cách tiếp cận bám sát tinh thần Nghị quyết 57 và "7 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực). 

Đồng thời, các bộ, cơ quan tiếp tục nghiêm túc trong việc tổ chức thực hiện, cần hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

"Phải cụ thể hóa danh mục nội dung công việc phải làm, bao gồm đơn vị, đầu mối thực hiện, thời gian, tiến độ. Trong thời gian sớm nhất có thể, đơn vị được giao phải trình chương trình, đề án với mục tiêu, giải pháp, cơ chế chính sách, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm đầu ra cụ thể", Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý và đề nghị cần có một "tổng công trình sư" chủ trì nhóm nghiên cứu để xây dựng danh mục, đề án. 

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung các nội dung, quy định cụ thể về việc hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đối với các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ các công nghệ lõi đạt được hiệu quả như mong đợi.

Cùng với đó là quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, không để xảy ra tình trạng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc chương trình bị ảnh hưởng, chậm tiến độ do thiếu kinh phí.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay.

Từ khóa:

AI camera công nghệ chiến lược ưu tiên hạ tầng mạng blockchain hệ thống mạng di động 5G kinh tế số mô hình ngôn ngữ lớn Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng robot di động tự hành thiết bị bay không người lái trợ lý ảo

