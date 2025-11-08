Giá vàng hồi mốc 4.000 USD/oz nhờ đồng USD suy yếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Điệp Vũ
08/11/2025, 09:08
Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng và hoàn tất một tuần mua nhiều hơn bán...
Giá vàng thế giới lấy lại mốc chủ chốt 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/11), khi đồng USD giảm giá và nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn do Chính phủ Mỹ chưa thoát khỏi tình trạng đóng cửa.
Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng và hoàn tất một tuần mua nhiều hơn bán.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 23,4 USD/oz, tương đương tăng 0,59%, đạt 4.001,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 127,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Báo giá USD tại Vietcombank theo website của ngân hàng này lúc hơn 6h sáng nay (8/11) là 26.088 đồng (mua vào) và 26.358 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 4.009,8 USD/oz.
Mức giá chốt của vàng giao ngay tuần này gần như đi ngang so với mức chốt của tuần trước, và giá vàng giao ngay quy đổi cũng không có sự thay đổi. Báo giá USD Vietcombank tăng 11 đồng ở mỗi đầu giá trong tuần này.
Động lực cho giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Sáu là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đạt mức cao nhất 3 tháng vào giữa tuần này, sau đó quay đầu đi xuống trong hai phiên thứ Năm và thứ Sáu.
Phiên cuối tuần, chỉ số này giảm gần 0,2%, đóng cửa ở mức 99,56 điểm. Chỉ số đã giảm 0,25% trong tuần này nhưng tăng gần 0,6% trong vòng 1 tháng trở lại đây.
Xu hướng của giá vàng tuần này là tích lũy sau 2 tuần điều chỉnh giảm mạnh trước đó. Trong tuần, giá vàng đã có những lúc đương đầu với áp lực giảm mạnh từ sự phục hồi của đồng USD, nhưng sau đó, sức ép này đã được giải tỏa khi USD mất giá trở lại.
Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vì nỗi lo bong bóng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng đóng cửa kéo dài của Chính phủ Mỹ.
Các chỉ số chính đo giá cổ phiếu ở Phố Wall tiếp tục đương đầu áp lực giảm trong phiên ngày thứ Sáu. Trong đó, cổ phiếu công nghệ hoàn tất tuần giảm mạnh nhất trong 7 tháng trở lại đây.
Lần đóng cửa này của Chính phủ Mỹ đã kéo dài hơn 5 tuần, trở thành vụ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, đặt ra những tác động tiềm ẩn không nhỏ đối với nền kinh tế. Ngày thứ Sáu, các hãng hàng không nước này đã hủy tới 700 chuyến bay trong nước vì các sân bay ở Mỹ không có đủ nhân viên kiểm soát không lưu làm việc.
Cũng do Chính phủ đóng cửa, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố, khiến nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân - thường bị cho là thiếu chính xác hơn - để điều chỉnh kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hiện tại, thị trường đang đặt cược khả năng dưới 70% Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWach Tool của sàn CME.
Giới phân tích nhận định giá vàng có thể đã tìm được một mặt sàn sau đợt bán tháo vừa rồi. “Hành động giá gần đây, xét ở góc độ kỹ thuật, cho thấy có thể đã xuất hiện một mặt sàn cho giá vàng và giá bạc”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.
Giá bạc tăng gần 0,6% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 48,35 USD/oz.
Ngân hàng Commerzbank nhận định cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn âm ỉ nóng dù hai bên đã có thỏa thuận “đình chiến” mới. “Bởi vậy, vàng vẫn sẽ giữ vai trò một kênh đầu tư an toàn”, báo cáo nhận định.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.042,1 USD/oz. Tuần này, quỹ mua ròng gần 3 tấn vàng, sau khi bán ròng 7,7 tấn vàng trong tuần trước.
Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.
Các nước châu Âu đang có những kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn, đặt ra rủi ro nợ nần ngày càng gia tăng...
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (7/11) vì cổ phiếu công nghệ lại bị bán mạnh, và chốt phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số...
Trong thỏa thuận thương mại với một số nước Đông Nam Á, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung một điều khoản được xem là nhằm củng cố đòn bẩy của Washington trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc trong khu vực...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: