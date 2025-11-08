Giá vàng hồi mốc 4.000 USD/oz nhờ đồng USD suy yếu

Giá vàng thế giới lấy lại mốc chủ chốt 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/11), khi đồng USD giảm giá và nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn do Chính phủ Mỹ chưa thoát khỏi tình trạng đóng cửa.

Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng và hoàn tất một tuần mua nhiều hơn bán.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 23,4 USD/oz, tương đương tăng 0,59%, đạt 4.001,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 127,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD tại Vietcombank theo website của ngân hàng này lúc hơn 6h sáng nay (8/11) là 26.088 đồng (mua vào) và 26.358 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 4.009,8 USD/oz.

Mức giá chốt của vàng giao ngay tuần này gần như đi ngang so với mức chốt của tuần trước, và giá vàng giao ngay quy đổi cũng không có sự thay đổi. Báo giá USD Vietcombank tăng 11 đồng ở mỗi đầu giá trong tuần này.

Động lực cho giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Sáu là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đạt mức cao nhất 3 tháng vào giữa tuần này, sau đó quay đầu đi xuống trong hai phiên thứ Năm và thứ Sáu.

Phiên cuối tuần, chỉ số này giảm gần 0,2%, đóng cửa ở mức 99,56 điểm. Chỉ số đã giảm 0,25% trong tuần này nhưng tăng gần 0,6% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Xu hướng của giá vàng tuần này là tích lũy sau 2 tuần điều chỉnh giảm mạnh trước đó. Trong tuần, giá vàng đã có những lúc đương đầu với áp lực giảm mạnh từ sự phục hồi của đồng USD, nhưng sau đó, sức ép này đã được giải tỏa khi USD mất giá trở lại.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vì nỗi lo bong bóng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng đóng cửa kéo dài của Chính phủ Mỹ.

Các chỉ số chính đo giá cổ phiếu ở Phố Wall tiếp tục đương đầu áp lực giảm trong phiên ngày thứ Sáu. Trong đó, cổ phiếu công nghệ hoàn tất tuần giảm mạnh nhất trong 7 tháng trở lại đây.

Lần đóng cửa này của Chính phủ Mỹ đã kéo dài hơn 5 tuần, trở thành vụ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, đặt ra những tác động tiềm ẩn không nhỏ đối với nền kinh tế. Ngày thứ Sáu, các hãng hàng không nước này đã hủy tới 700 chuyến bay trong nước vì các sân bay ở Mỹ không có đủ nhân viên kiểm soát không lưu làm việc.

Cũng do Chính phủ đóng cửa, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố, khiến nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân - thường bị cho là thiếu chính xác hơn - để điều chỉnh kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hiện tại, thị trường đang đặt cược khả năng dưới 70% Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWach Tool của sàn CME.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích nhận định giá vàng có thể đã tìm được một mặt sàn sau đợt bán tháo vừa rồi. “Hành động giá gần đây, xét ở góc độ kỹ thuật, cho thấy có thể đã xuất hiện một mặt sàn cho giá vàng và giá bạc”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.

Giá bạc tăng gần 0,6% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 48,35 USD/oz.

Ngân hàng Commerzbank nhận định cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn âm ỉ nóng dù hai bên đã có thỏa thuận “đình chiến” mới. “Bởi vậy, vàng vẫn sẽ giữ vai trò một kênh đầu tư an toàn”, báo cáo nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.042,1 USD/oz. Tuần này, quỹ mua ròng gần 3 tấn vàng, sau khi bán ròng 7,7 tấn vàng trong tuần trước.