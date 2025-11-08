Bộ Công an sẽ xây dựng tiêu chuẩn an ninh mạng quốc gia cho các lĩnh vực, trừ các hệ thống quân sự

Dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) đang được hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, với mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phát triển công nghệ và chuyển đổi số...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp thu ý kiến từ các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là việc chỉnh lý các quy định về giải thích từ ngữ, bổ sung hình thức dữ liệu điện tử và làm rõ khái niệm về mạng LAN, văn bản điện tử bí mật nhà nước. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền cho sao chép bí mật nhà nước và các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước đối với cấp xã, nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác chuyên môn liên quan đến bí mật nhà nước.

Dự thảo luật cũng hướng tới việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong nội bộ bằng cách quy định trực tiếp thẩm quyền cho cấp phó và bỏ thủ tục ủy quyền. Thêm vào đó, thủ tục xin phép mang tài liệu bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ để phục vụ công tác cũng được bỏ, nhưng sẽ bổ sung việc kiểm soát và biện pháp bảo vệ đối với tài liệu khi mang đi và mang về.

Một điểm quan trọng khác là việc chỉnh sửa các quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ, giải mật và tiêu hủy tài liệu để phù hợp với tình hình thực tiễn. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước mà còn tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác chuyên môn liên quan.

Dự thảo cũng bổ sung quy định nhằm phân cấp triệt để cho cấp tỉnh, cấp xã, đặc biệt là cấp xã trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước. Điều này nhằm tăng thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định rằng dự án Luật An ninh mạng trình Quốc hội thông qua là một bước quan trọng để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng.

Luật này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động bảo vệ an ninh mạng, phù hợp với cam kết và chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, nó cũng bảo đảm yêu cầu quản lý và bảo vệ không gian mạng, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, theo nguyên tắc không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Điều này đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, phân công, phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Trong bối cảnh hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia là yêu cầu tất yếu để bảo vệ năng lực này.

Ở Việt Nam, cần có sự tham gia phối hợp, cộng tác và trách nhiệm của tất cả các bộ ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dưới sự chủ trì điều phối của một đầu mối thống nhất.

Hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chỉ được đảm bảo an ninh, an toàn khi tất cả các hệ thống thông tin phải được đảm bảo an ninh, an toàn. Để đảm bảo an ninh mạng, tất cả các hệ thống thông tin liên quan đến dân sự của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều phải kết nối về Trung tâm An ninh quốc gia để giám sát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và hướng dẫn khắc phục.

Bản chất của đảm bảo an ninh mạng là đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Việc chia sẻ thông tin, thu thập chứng cứ và dữ liệu điện tử giữa các quốc gia là yếu tố quyết định hiệu quả của công tác này. Nhiều ứng dụng nền tảng xuyên biên giới mà Việt Nam đang sử dụng có máy chủ đặt ở nước ngoài. Cơ quan đầu mối của Việt Nam về đấu tranh, phòng chống tội phạm cần phải phối hợp chặt chẽ với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin, thu thập chứng cứ và dữ liệu điện tử.

Dự thảo Luật cũng đã nội luật hóa một số quy định trong Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để nội luật hóa các quy định của Công ước Hà Nội cho phù hợp với tình hình thực tiễn nước ta hiện nay.

Bộ Công an sẽ quy định chi tiết quản lý đối với các sản phẩm dịch vụ an ninh mạng, mã hóa an ninh nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, mở rộng không gian kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu nhằm phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.