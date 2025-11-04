Thứ Ba, 04/11/2025

[Video]: Giải cứu 7 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Nguyễn Thuấn

04/11/2025, 08:37

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Hiếu Giang (Quảng Trị), 7 người dân bị mắc kẹt đã được lực lượng công an và cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa về nơi an toàn trong tối 3/11.

Ca nô cứu hộ vượt dòng nước lũ tiếp cận vị trí người dân bị mắc kẹt ven sông Hiếu
Ca nô cứu hộ vượt dòng nước lũ tiếp cận vị trí người dân bị mắc kẹt ven sông Hiếu

Chiều ngày 3/11, Công an xã Hiếu Giang nhận tin báo có nhiều người dân mắc kẹt do nước lũ dâng cao ở khu vực ven sông Hiếu, đoạn chảy qua thôn An Thái. 

Công an xã phối hợp với đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu.

Giải cứu nhiều người mắc kẹt giữa mưa lũ ở Quảng Trị

Đến 19h30 cùng ngày, toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa vào khu vực an toàn. Trước đó, Công an xã Hiếu Giang đã dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân không ra các khu vực ngập nước, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo, ra ven sông bắt dế, cá...

Lực lượng chức năng đưa những người dân ở xã Hiếu Giang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Hiếu vào khu vực an toàn ngay trong đêm
Lực lượng chức năng đưa những người dân ở xã Hiếu Giang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Hiếu vào khu vực an toàn ngay trong đêm

Tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an địa phương cũng vừa hỗ trợ một sản phụ vượt qua dòng nước lũ để đến bệnh viện. Sản phụ là chị N.T.H. (SN 1990, trú tại thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy) có dấu hiệu chuyển dạ vào chiều 3/11, tuy nhiên mưa lớn khiến các tuyến đường ở xã Lệ Thủy ngập sâu, gia đình không thể đưa sản phụ này đến bệnh viện bằng xe máy hay ô tô.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Lệ Thủy đã huy động thuyền tiếp cận nhà chị H., đưa sản phụ này cùng người thân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy an toàn.

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

18:30, 03/11/2025

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

18:29, 03/11/2025

Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

bão lũ miền Trung công an xã Hiếu Giang cứu nạn khẩn cấp giải cứu người mắc kẹt Quảng Trị mưa lũ tại Quảng Trị

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...

Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

Nguy cơ “dịch chồng dịch” vì mưa lũ

Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...

Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn "tái diễn" trên nhiều tuyến sông

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...

Nhà giáo sắp được hưởng

Nhà giáo sắp được hưởng "lương đặc thù" - cao nhất trong bậc lương hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy