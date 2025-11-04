[Video]: Giải cứu 7 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Nguyễn Thuấn
04/11/2025, 08:37
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Hiếu Giang (Quảng Trị), 7 người dân bị mắc kẹt đã được lực lượng công an và cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa về nơi an toàn trong tối 3/11.
Chiều ngày 3/11, Công an xã Hiếu Giang nhận tin báo có nhiều người dân mắc kẹt do nước lũ dâng cao ở khu vực ven sông Hiếu, đoạn chảy qua thôn An Thái.
Công an xã phối hợp với đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu.
Đến 19h30 cùng ngày, toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa vào khu vực an toàn. Trước đó, Công an xã Hiếu Giang đã dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân không ra các khu vực ngập nước, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo, ra ven sông bắt dế, cá...
Tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an địa phương cũng vừa hỗ trợ một sản phụ vượt qua dòng nước lũ để đến bệnh viện. Sản phụ là chị N.T.H. (SN 1990, trú tại thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy) có dấu hiệu chuyển dạ vào chiều 3/11, tuy nhiên mưa lớn khiến các tuyến đường ở xã Lệ Thủy ngập sâu, gia đình không thể đưa sản phụ này đến bệnh viện bằng xe máy hay ô tô.
Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Lệ Thủy đã huy động thuyền tiếp cận nhà chị H., đưa sản phụ này cùng người thân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy an toàn.
Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...
Trong tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12/2024 đến nay, số ca mắc lên tới hơn 110.000 trường hợp, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước...
Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: