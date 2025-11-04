[Video]: Giải cứu 7 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Hiếu Giang (Quảng Trị), 7 người dân bị mắc kẹt đã được lực lượng công an và cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa về nơi an toàn trong tối 3/11.

Chiều ngày 3/11, Công an xã Hiếu Giang nhận tin báo có nhiều người dân mắc kẹt do nước lũ dâng cao ở khu vực ven sông Hiếu, đoạn chảy qua thôn An Thái.

Công an xã phối hợp với đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu.

Giải cứu nhiều người mắc kẹt giữa mưa lũ ở Quảng Trị

Đến 19h30 cùng ngày, toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa vào khu vực an toàn. Trước đó, Công an xã Hiếu Giang đã dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân không ra các khu vực ngập nước, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo, ra ven sông bắt dế, cá...

Lực lượng chức năng đưa những người dân ở xã Hiếu Giang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Hiếu vào khu vực an toàn ngay trong đêm

Tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an địa phương cũng vừa hỗ trợ một sản phụ vượt qua dòng nước lũ để đến bệnh viện. Sản phụ là chị N.T.H. (SN 1990, trú tại thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy) có dấu hiệu chuyển dạ vào chiều 3/11, tuy nhiên mưa lớn khiến các tuyến đường ở xã Lệ Thủy ngập sâu, gia đình không thể đưa sản phụ này đến bệnh viện bằng xe máy hay ô tô.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Lệ Thủy đã huy động thuyền tiếp cận nhà chị H., đưa sản phụ này cùng người thân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy an toàn.