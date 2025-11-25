Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...

Ngày 25/11/2025 tại Melbourne và 27/11/2025 tại Sydney (Australia), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức “Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại thị trường Australia năm 2025”.

Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu dẫn đầu, với sự tham gia của 20 cơ quan, đơn vị du lịch trong nước, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cùng 19 doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú.

AUSTRALIA: THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA DU LỊCH VIỆT NAM

Sự kiện nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu của Việt Nam tới các đối tác lữ hành, truyền thông và khách du lịch Australia; đồng thời củng cố sự hiện diện của du lịch Việt Nam tại thị trường có thu nhập cao, thời gian lưu trú dài và nhu cầu du lịch nước ngoài lớn.

Chương trình là một trong các hoạt động của kế hoạch kích cầu du lịch 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai theo công điện số 34/CĐ-TTg, góp phần thực hiện mục tiêu đón 22 triệu lượt khách quốc tế theo Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ.

Phát biểu tại sự kiện ở Melbourne vào tối 25/11 (theo giờ Australia), ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh: "Mối quan hệ Việt Nam - Australia được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) từ tháng 3/2024, đã mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch".

Sau khi quan hệ hai bên được nâng cấp, hàng loạt hoạt động hợp tác đã diễn ra, như Hội nghị hợp tác Việt Nam - Australia tại Melbourne và Perth (6/2024) hay Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam (9/2024). Ông Siêu khẳng định: "Sự kiện năm 2025 tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy kinh doanh du lịch song phương".

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: "Australia hiện nằm trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam".

Theo ông Hà Văn Siêu, du lịch là lĩnh vực gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Năm 2024, Việt Nam đón 490.880 lượt khách Australia, tăng 26% so với năm trước; trong 10 tháng năm 2025 đạt 447.470 lượt, tăng hơn 13%.

Australia hiện nằm trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Những con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Việt Nam và tiềm năng hợp tác tiếp tục mở rộng”. Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tại sự kiện, Việt Nam được giới thiệu là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực với hệ thống di sản thế giới đa dạng như Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Tràng An, Hội An, Mỹ Sơn, cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ. Bên cạnh đó, hơn 3.000 km bờ biển cùng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ giải trí đạt chuẩn quốc tế tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách Australia.

Các sản phẩm du lịch được đánh giá phù hợp thị hiếu du khách Australia gồm: nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái bền vững, chăm sóc sức khỏe, du lịch biển, du lịch di sản, trải nghiệm và nhập vai, du lịch kết hợp công tác và du lịch chậm. Ẩm thực Việt Nam được ví như “bếp ăn của thế giới”, cũng là điểm nhấn quan trọng nhờ sự đa dạng, tinh tế và phù hợp khẩu vị du khách Australia.

Về kết nối hàng không, từ Melbourne, Sydney và Perth, du khách có thể bay thẳng đến Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh chỉ sau 6–9 giờ, với nhiều chuyến mỗi tuần. Chính sách e-visa thuận lợi, môi trường du lịch an toàn và thân thiện tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC DU LỊCH TRONG KHUÔN KHỔ QUAN HỆ CSP

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thùy Trang - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, nhận định quan hệ song phương đã đạt những bước phát triển vượt bậc trong 50 năm qua, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP). Kế hoạch Hành động CSP giai đoạn 2024–2027 tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Bà Lê Thùy Trang: "Việt Nam cũng ghi nhận hơn 178.300 lượt khách đến Australia năm 2024".

Australia là thị trường có thu nhập cao, ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa và lựa chọn điểm đến an toàn, thân thiện với kết nối hàng không thuận lợi. Đây là phân khúc mà Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh". bà Lê Thùy Trang - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Bà Trang cho biết Australia vẫn là một trong 10 thị trường nguồn hàng đầu của Việt Nam, tăng 14% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng ghi nhận hơn 178.300 lượt khách đến Australia năm 2024, tăng 7% so với 2023. Cộng đồng hơn 350.000 người Việt và 30.000 sinh viên tại Australia là cầu nối quan trọng đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau.

"Các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đang tích cực thúc đẩy hợp tác du lịch với nhiều tiến bộ rõ rệt: ngày càng nhiều đường bay thẳng, sản phẩm du lịch đa dạng và chất lượng cao hơn, cùng sự thuận tiện trong chính sách thị thực điện tử của Việt Nam", bà Trang chia sẻ, đồng thời khẳng định: "Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa du khách, nhà điều hành tour Australia với cơ quan du lịch Việt Nam để chia sẻ thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác".

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH CỦA HAI QUỐC GIA

Trong bối cảnh ngành du lịch cần tăng tốc thu hút khách quốc tế, việc xúc tiến tại Australia mang tính chiến lược, giúp mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Theo dữ liệu tại sự kiện, Công ty lữ hành InsideAsia Tours ghi nhận lượng đặt tour tới Việt Nam của du khách Australia tăng 46% trong nửa đầu 2025. Hiệp hội Du lịch Australia (ATIA) cho biết Việt Nam là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của khách Australia trong tháng 4/2025, đạt 28,5%, vượt Nhật Bản và Trung Quốc.

Các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Australia giao lưu kết nối hợp tác tại sự kiện.

Chương trình tại Melbourne và Sydney gồm bốn nội dung chính.

Thứ nhất: Kết nối doanh nghiệp (B2B): Khoảng 120 đại biểu từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và công viên du lịch của hai nước gặp gỡ, trao đổi hợp tác và giới thiệu sản phẩm thiết kế riêng cho thị trường Australia.

Thứ hai: Giới thiệu du lịch Việt Nam: Cập nhật tình hình phát triển du lịch, hàng không, chính sách thị thực; giới thiệu hệ thống doanh nghiệp và hướng dẫn viên chất lượng cao. Nhiều sự kiện du lịch lớn của Việt Nam như ITE HCMC, VITM, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, Lễ hội hoa Đà Lạt, Thành phố lễ hội bốn mùa - Huế và Năm Du lịch quốc gia được quảng bá tại đây với sự tham dự của khoảng 130 đại biểu.

Thứ ba: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống: Nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn nhạc cụ dân tộc trong chủ đề “Việt Nam - vẻ đẹp bất tận”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Thứ tư: Tiệc giao thương và bốc thăm trúng thưởng: Tạo không gian kết nối giữa đại biểu hai nước, tăng cơ hội hợp tác kinh doanh.