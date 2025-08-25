Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Chikungunya

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh Chikungunya và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống.
Trước đó, Bộ Y tế dẫn
thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết bệnh Chikungunya được ghi nhận
lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania (thuộc khu vực Đông Phi).
Bệnh Chikungunya là bệnh
truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người
sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng
loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết).
Triệu chứng thường gặp
bao gồm sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban, đa số người bệnh hồi
phục sau vài ngày đến một tuần, tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp tình trạng
đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.
Theo thông tin của Tổ chức
Y tế Thế giới, hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã
ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại một số đảo ở Ấn Độ Dương và lan sang một số
nước ở khu vực châu Phi, Nam Á và châu Âu.
Theo ông Võ Hải Sơn, Phó
Cục trưởng Cục Phòng bệnh – Bộ Y tế, hiện đang là mùa mưa của nhiều nước khu vực
Bắc bán cầu tạo môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển, dẫn đến sự gia tăng mật
độ muỗi làm lây lan virus nhanh chóng. Đồng thời, sự gia tăng đi lại giữa các
nước vào mùa hè là điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh sang
những khu vực, địa phương, quốc gia khác.
Về các triệu chứng của bệnh
Chikungunia, ông Sơn nói rõ thêm, bệnh thường xuất hiện từ 4 đến 8 ngày (dao động từ 2 đến
12 ngày) sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Bệnh đặc trưng bởi sốt cao, khởi phát
đột ngột, thường kèm theo đau khớp dữ dội. Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến
khác bao gồm cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban.
Các triệu chứng tương tự
như đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, nhưng dấu hiệu đau và sưng khớp thường
có biểu hiện rõ hơn, trong khi đó bệnh sốt xuất huyết Dengue thường có dấu hiệu
xuất huyết nhiều hơn.
Tuy nhiên, người dân
không nên tự ý chẩn đoán, điều trị tại nhà. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh,
phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.
Hiện Bộ Y tế đang phối hợp
chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị
hiệu quả bệnh Chikungunya, nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống
phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.
Để chủ động phòng, chống
bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người về từ các quốc gia, khu vực đang có
sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12
ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban
…), cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Người dân tại các hộ gia
đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các biện pháp dự phòng như: Đậy kín tất cả
các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
Hàng tuần thực hiện các biện
pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa
dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước
bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước
kê chân chạn.
Đồng thời, loại bỏ các vật
liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh
chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
Người dân cũng được khuyến cáo ngủ màn, mặc quần áo
dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được
khám và tư vấn điều trị.