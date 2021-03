Việt Nam có thể tăng trưởng 6,5% nếu tận dụng tốt gói kích thích 1.900 tỷ USD của Mỹ

Người tiêu dùng Mỹ và các nước phát triển đang rất ủng hộ các sản phẩm "Made in Vietnam", điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển ít nhất như năm 2020. Đây là thông tin được nhấn mạnh trong bản nhận định kinh tế mới đây nhất của ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng tại VinaCapital.



Theo ông Michael Kokalari, Chính phủ Việt Nam đã xử lý rất tốt và thành thạo đối với đợt bùng phát Covid-19 hiện nay. Do đó, kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 sẽ tăng 6,5-7% so với mức 2,9% năm 2020.

Mức tăng trưởng này được dự báo trên cơ sở: Tiêu dùng hộ gia đình tại Việt Nam đang phục hồi và sẽ tăng trưởng ở mức 8-9% năm nay so với mức 0% của năm ngoái (đóng góp 66% vào tăng trưởng GDP); Sản xuất trong nước sẽ phục hồi và sự tăng trưởng 12% năm nay so với mức tăng 5,8% năm 2020 (đóng góp 20% vào tăng trưởng GDP).

Năm 2021, GDP của Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao nhất là 7%.

Ngoài ra, Việt Nam đang tập trung vào đẩy mạnh xuất khẩu, đây cũng là cách mà các nền kinh tế "Con hổ châu Á" khác đã làm, vì vậy yêu cầu tăng mạnh các sản phẩm xuất khẩu là cần thiết cho sự phục hồi tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Hơn nữa, các công việc sản xuất đang được trả lương khá cao, thu nhập người dân tốt hơn sẽ giúp họ tiêu dùng nhiều hơn, từ đây kéo theo một chuỗi các tăng trưởng như: giá cổ phiếu của công ty tiêu dùng, giá cổ phiếu ngân hàng và các ngành liên quan cũng hưởng lợi từ sự gia tăng tiêu dùng trong nước này.

Xuất khẩu của Việt Nam đang tăng lên do giãn cách xã hội tại nước phát triển đã thúc đẩy nhu cầu tăng vọt đối với hàng hóa "ở nhà", bao gồm: đồ điện tử, thiết bị văn phòng tại nhà, đồ nội thất. Nếu nhu cầu về những sản phẩm này tăng vọt cách đây một thập kỷ, nó sẽ không có lợi cho Việt Nam, như có thể thấy trong sơ đồ dưới đây.

Xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trong chuỗi giá trị. (Nguồn: VinaCapital).

BÁN LẺ TẠI HOA KỲ TĂNG MẠNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ tháng 1/2021 của nước này đã tăng mạnh so với dự kiến, do đó đã thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt khi nhu cầu hàng hoá "made in Vietnam" từ Hoa Kỳ và các quốc gia Châu Âu ngày càng tăng.



Tại Mỹ, con số tăng trưởng bán lẻ tăng mạnh tới 5,3% trong tháng 1/2021 so với mức âm 1% của tháng trước. Đây là mức tăng cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng thị trường là dương 1,1% và cao hơn cả mức dự báo tăng trưởng lạc quan nhất.

Cụ thể, các sản phẩm bán lẻ đối với hàng hoá "Ở nhà" có dán nhãn "made in Vietnam" tại Mỹ được tiêu thụ mạnh. Chẳng hạn, mặt hàng hàng điện tử tăng tới 14,7% so với tháng trước, đây là mức tăng lớn thứ 4 từ trước đến nay, tiếp đến là đồ nội thất tăng 12%, đây cũng là mức tăng lớn thứ 3 từ trước đến nay tại Mỹ.

So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ hàng hoá tại Mỹ trong tháng 1/2021 tăng tới 7,5%, mức cao hất trong 10 năm trở lại đây, trong khi tháng 12/2020 chỉ tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Doanh số bán lẻ hàng hoá có xuất xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng vọt 70% so với cùng kỳ năm trước đã thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh, trong đó xuất khẩu hàng điện tử tăng tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp cho cán cân thương mại của Việt Nam từ mức thâm hụt 300 triệu USD vào tháng 1/2020 lên mức thặng dư 2,1 tỷ USD vào tháng 1/2021.

Không chỉ với Hoa Kỳ, hàng hoá của Việt Nam cũng được tiêu thụ mạnh tại EU khi tăng tới 55% trong tháng 1/2021 so với cùng kỳ năm trước.

TRIỂN VỌNG MẠNH MẼ CHO NĂM 2021

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã giảm trong ba tháng liên tiếp từ tháng 10 - 12/2020, và sự tăng trưởng tháng 1/2021 đã bù đắp lại toàn bộ sự sụt giảm trong 3 tháng trước đó, phần lớn là do chính phủ Hoa Kỳ đã gửi ngân phiếu kích thích cho các hộ gia đình Hoa Kỳ vào cuối tháng 12/2020.



Ngoài ra, gói cứu trợ đại dịch Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 27/2 có thể được gửi đến các hộ gia đình nước này vào tháng 4.

Dự báo, chính phủ Hoa Kỳ có khả năng chi tới 10-15% GDP cho gói kích thích tài khoá năm nay nhằm tăng doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, do đó cũng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Nhiều nhà kinh tế đã bắt đầu đánh giá tác động gián tiếp, tác động tích cực mà khoản chi tiêu khổng lồ này sẽ có đối với các quốc gia khác.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính rằng chi tiêu tài khóa của Hoa Kỳ trị giá 1% GDP cũng thúc đẩy nền kinh tế Canada tăng khoảng 1%. Dù IMF không có con số dự báo về lợi ích "lan tỏa" cho Việt Nam từ chi tiêu tài khóa của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu, và hoạt động thương mại của Việt Nam rất mở, đạt mức 200% trên GDP, cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử hiện đại (ngoại trừ các thành phố như Hồng Kông), do đó, chính sách kích thích tài khóa sắp xảy ra của Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam.