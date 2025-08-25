Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Việt Nam công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược

Anh Nhi

25/08/2025, 13:29

Việc thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, bao gồm: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam) sẽ góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược.

Ngày 25/8, trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Tài chính, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đã tổ chức Lễ công bố thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, bao gồm: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).

Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ mà còn khẳng định mạnh mẽ quyết tâm xây dựng một Việt Nam độc lập, tự cường bằng sức mạnh của trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Các mạng lưới này là thành phần của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính bảo trợ từ năm 2018. Đến nay, hệ thống này đã phát triển mạnh mẽ với 10 mạng lưới thành viên tại 22 quốc gia, quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài, cùng 5 mạng lưới chuyên ngành trong nước nhằm giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về quy mô thương mại và thu hút FDI.

Đến nay, GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.800 USD, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao (theo tiêu chuẩn của World Bank nhóm thu nhập trung bình cao từ 4.500 USD – 14.000 USD) nhưng vẫn thấp hơn Thái Lan - 7.767 USD; Malaysia - 13.100 USD); Indonesia - 5.000 USD, Trung Quốc – 13.600 USD.

“Vì vậy, thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là làm thế nào để giải phóng được các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm. Qua đó, đưa đất nước trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Muốn đạt được mục tiêu đó, Việt Nam không thể đi sau, không thể chậm chân, mà phải chủ động nắm bắt những cơ hội to lớn do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

“Tôi mong rằng với trí tuệ, tâm huyết và sự kết nối toàn cầu, 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược sẽ đồng hành cùng Chính phủ, cùng các bộ ngành, doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, qua đó góp phần giải quyết những thách thức lớn, biến “bài toán khó” của đất nước thành “cơ hội lớn” cho tương lai”, Phó Thủ tướng bày tỏ hy vọng và cam kết Chính phủ sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các Mạng lưới hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển quốc gia.

Để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”, kinh nghiệm thành công của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Israel chỉ ra rằng chìa khóa nằm ở việc “thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; lấy khoa học công nghệ là động lực chính cho tăng trưởng”.

Chính vì vậy, việc phát triển các ngành công nghệ chiến lược “không còn là sự lựa chọn, mà là mệnh lệnh phát triển của dân tộc”. Các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia vừa được công bố chính là hành động cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, như Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ xác định 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, trong đó có lượng tử, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung khẳng định, việc ra mắt 3 mạng lưới mới đã góp phần hoàn thiện “một hệ sinh thái trí tuệ Việt toàn cầu”, “một cộng đồng đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt giúp đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong một số lĩnh vực trọng yếu”.

Ba mạng lưới mới được thành lập với những mục tiêu và sứ mệnh cụ thể, bám sát xu thế công nghệ toàn cầu và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Trong đó, mạng lưới VNQuantum được thành lập với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghệ lượng tử toàn cầu. Mạng lưới sẽ tập trung vào nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lượng tử trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, y tế, an ninh quốc phòng. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao nhiệm vụ cho Mạng lưới Lượng tử cần thúc đẩy ứng dụng vào tính toán hiệu năng cao, truyền thông bảo mật và cảm biến chính xác để Việt Nam không bị bỏ lại phía sau.

Mạng lưới ViSecurity hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ bảo mật, phát triển các giải pháp “Make in Vietnam” để bảo vệ hạ tầng số quốc gia. Nhiệm vụ của mạng lưới là xây dựng năng lực phòng thủ chủ động, bảo vệ chủ quyền số và đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp đảm bảo một không gian mạng an toàn, tin cậy.

Mạng lưới UAV Việt Nam mang sứ mệnh đưa Việt Nam từ một thị trường tiêu thụ trở thành quốc gia sản xuất và sáng tạo trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ và UAV. Mạng lưới sẽ tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh R&D và ứng dụng UAV trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, logistics và quản lý đô thị.

Sự ra đời của ba mạng lưới này, cùng với hai mạng lưới về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đã được thành lập từ năm 2024, được kỳ vọng sẽ trở thành những “hạt nhân đổi mới sáng tạo” trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Trong khuôn khổ buổi lễ cũng đã diễn ra Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa NIC và các mạng lưới, cũng như giữa Tập đoàn Sovico và NIC nhằm đồng hành hỗ trợ, phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam trong năm 2025.

Từ khóa:

đầu tư mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược NIC UAV Việt Nam ViSecurity Vneconomy VNQuantum

Đọc thêm

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

Sau nhiều năm bị coi là “chậm nhịp” trong bức tranh hạ tầng, ngành đường sắt Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái thiết với những tín hiệu mới...

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Dự án mới lần này của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cũng là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5 năm tới...

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

Là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: