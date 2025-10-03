Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt trở thành trung tâm bất động sản - khách sạn mới

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Trọng Hoàng
03/10/2025, 15:18
Tại Diễn đàn Meet the Experts (MTE) Hà Nội 2025 diễn ra ngày 01/10/2025, các chuyên gia bất động sản đã cùng nhau bàn thảo về bức tranh toàn cảnh: một Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt để bứt phá trở thành trung tâm bất động sản - khách sạn mới của khu vực Đông Nam Á.
Ông Michael Kokalari, Giám đốc Kinh tế Vĩ mô của VinaCapital, mở đầu bằng nhận định rằng 2026 sẽ là một năm đặc biệt tốt cho bất động sản Việt Nam và nhiều năm sau đó cũng vậy.
Lãnh đạo VinaCapital nhấn mạnh tới 3 động lực quan trọng bao gồm các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là cao tốc, sân bay Long Thành và các tuyến metro; những cải cách pháp lý giúp tháo gỡ nút thắt phê duyệt dự án; và sức mua của tầng lớp trung lưu sau khi phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch. Theo ông Michael Kokalari, sự kết hợp của 3 yếu tố này không chỉ củng cố niềm tin thị trường mà còn mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho cả bất động sản lẫn du lịch – khách sạn tại Việt Nam.
Thông tin đưa ra tại Diễn đàn cũng cho biết trong năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón tiếp 25 triệu lượt khách quốc tế, kỳ vọng tăng trưởng gần 40% so với năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tiếp tục tích cực xem xét, nới lỏng chương trình thị thực, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, mở rộng các đường bay quốc tế mới cũng như tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.
Sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á trong năm 2025.
Theo Savills, trước đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nguồn cung khách sạn và resort. Giai đoạn 2015–2019, trước khi đại dịch xảy ra, nguồn cung mới tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ CAGR đạt 20% mỗi năm, vượt trội so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, sau đại dịch, khi nhu cầu sụt giảm, tốc độ tăng trưởng nguồn cung mới đã chững lại, chỉ còn khoảng 5% mỗi năm. Nếu kinh tế vĩ mô là bệ phóng, thì các xu hướng toàn cầu lại chính là những cơn gió đang định hình đường đi.
Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á, Nhà sáng lập WeHub chỉ rõ: so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Philippines vốn phụ thuộc vào một vài thị trường hoặc điểm đến, Việt Nam sở hữu lợi thế kép: dân số trẻ, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng và hạ tầng ngày càng đồng bộ.
Ở góc nhìn toàn cầu, ông Bousserind Comson, Giám đốc Kinh doanh Cấp cao của Amadeus tại Thái Lan và Việt Nam, cho biết ngành khách sạn thế giới đang trong giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch, đặc biệt tại châu Á - Thái Bình Dương.
Dữ liệu của Amadeus cho thấy 3 xu hướng nổi bật: công nghệ cá nhân hóa ngày càng phát triển, cho phép “đo ni đóng giày” trải nghiệm khách hàng; nhu cầu du lịch bền vững gia tăng khi du khách sẵn sàng trả thêm cho các khách sạn xanh, tiết kiệm năng lượng; và sự trỗi dậy của khách nội Á, những người đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng.
“Để duy trì sức hút, Việt Nam cần song hành cùng các xu hướng toàn cầu, nhưng đồng thời phải thích ứng linh hoạt với đặc thù nội địa”, ông nhấn mạnh.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
