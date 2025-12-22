Khai trương Merry Plaza Richmond City: Bước đi mới tăng độ phủ của MerryCom

Ngày 20/12/2025, Merry Plaza Richmond City chính thức khai trương, vận hành khối đế thương mại theo mô hình “tiện ích 0 phút di chuyển” trên trục đường Nguyễn Xí (Bình Thạnh cũ), góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tiện ích dân cư đang ngày càng gia tăng tại khu vực…

Merry Plaza Richmond City là sàn khối đế thương mại tích hợp thứ ba trong hệ thống Merry Plaza, tiếp nối hai dự án thành công trước đó gồm Merry Plaza Saigon Mia (khu Trung Sơn, Nam Sài Gòn) và Merry Plaza Moonlight Residences (Thủ Đức). Nằm ở vị trí trung tâm của tổ hợp căn hộ, officetel Richmond City, sàn thương mại mới nhất này được thiết kế theo hướng mở và dễ tiếp cận từ các tòa căn hộ, khu văn phòng và các cư dân lân cận.

Mang trọn bản sắc và sức hấp dẫn độc đáo của thương hiệu, Merry Plaza Richmond City tiếp tục khai thác khối đế thương mại, phục vụ khách hàng với mô hình “tiện ích 0 phút di chuyển”. Đây là mô hình linh hoạt dựa trên khả năng nắm bắt nhịp sống cư dân, đáp ứng xu hướng tiêu dùng “gần - gọn - đủ” và có thể sử dụng nhiều lần trong ngày của cư dân đô thị hiện đại. Trên nền tảng này, toàn bộ cơ cấu thương mại được thiết kế xoay quanh những nhu cầu nổi bật của cư dân và nhân viên văn phòng tại Richmond City cũng như khu vực Nguyễn Xí - Bình Thạnh.

Dòng người tấp nập trải nghiệm không gian thương mại hiện đại tại Merry Plaza Richmond City.

Cụ thể, Merry Plaza Richmond City ưu tiên phát triển các ngành hàng thiết yếu có tần suất sử dụng cao, gắn liền với nhịp sống thường nhật. Khách hàng mọi độ tuổi đều có thể tìm thấy tiện ích tương ứng nhu cầu, từ trung tâm tiêm chủng VNVC, phòng gym TimeFit, siêu thị Genshai Mart đến các không gian giáo dục như trường mầm non Kid’s Club, văn phòng sáng tạo Gameloft và Co-working space sắp ra mắt trong thời gian sớm nhất. Chính hệ tiện ích ngành hàng “phủ sóng”, tối ưu hóa theo nhu cầu và dễ thấy khiến hàng ngàn khách hàng ghé thăm trong ngày khai trương đều chung cảm giác hài lòng. Không ít khách ghé thăm dành thời gian nhiều hơn dự kiến để mua sắm, trải nghiệm tại hệ thống khối đế thương mại mới.

Ngoài các ngành hàng phục vụ cư dân, khối đế thương mại Merry Plaza Richmond City còn tích hợp văn phòng sáng tạo của Gameloft - một trong những công ty game hàng đầu thế giới - góp phần mang đến sắc thái trẻ trung và hiện đại cho toàn khu.

Việc bố trí không gian làm việc ngay trong khối đế cho thấy tư duy linh hoạt của mô hình bán lẻ thế hệ mới, nơi lực lượng nhân sự trẻ giúp duy trì dòng khách ổn định và tạo sức sống cho khối đế từ ban ngày đến buổi tối. Qua đó, Richmond City hình thành một hệ sinh thái thương mại – dịch vụ - văn phòng sôi động, với gần 1.000 nhân sự làm việc mỗi ngày và gần 50.000 lượt khách ra vào mỗi tháng.

Bên cạnh đó, sàn thương mại Merry Plaza Richmond City tại khối đế còn kết nối trực tiếp với hệ tiện ích nội khu của Richmond City, tạo nên dòng di chuyển liền mạch từ căn hộ hoặc văn phòng đến không gian chung và hệ thống khối đế thương mại. Cách tổ chức này thể hiện rõ tinh thần “điểm hẹn ngay dưới chân nhà/văn phòng” mà Merry Plaza theo đuổi, đồng thời khẳng định vai trò của khối đế như một phần không thể tách rời trong tổng thể sống - làm việc - thư giãn tại Richmond City.

Tưng bừng hoạt động thu hút đông đảo khách ghé thăm: workshop tái chế, nghệ thuật và check-in cùng mascot tại sự kiện khai trương Merry Plaza Richmond City.

Bà Lê Huỳnh Phi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Merry Commercial (MerryCom) - đơn vị vận hành thương hiệu Merry Plaza - chia sẻ thêm, sự kiện khai trương là bước tiến mới trong định hướng khai thác các khối đế thương mại, mở rộng hệ sinh thái Merry Plaza tại TP. HCM. Các khối đế thương mại mới như Merry Plaza Richmond City được triển khai theo chuẩn vận hành thống nhất của MerryCom: Kế thừa tinh hoa quản lý của các thương hiệu quốc tế, tinh chỉnh theo hành vi khách Việt, đi cùng chính sách giá thuê linh hoạt, các gói hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ chuẩn này đã chứng minh hiệu quả tại các sàn hiện hữu và tiếp tục được áp dụng cho toàn bộ hệ thống Merry Plaza trong các giai đoạn mở mới tiếp theo.

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng, vai trò của khối đế thương mại đang được tái định nghĩa, không đơn thuần là không gian kinh doanh mà trở thành phần mở rộng của đời sống cư dân. Theo xu hướng này, mỗi Merry Plaza được phát triển như một “trung tâm tiện ích mỗi ngày”, nơi kết nối các dịch vụ thiết yếu, hoạt động cộng đồng và trải nghiệm sống trong bán kính gần nhất. Với sự hiện diện ngày càng rộng khắp, Merry Plaza không chỉ gia tăng giá trị cho dự án bất động sản, mà còn góp phần định hình mô hình thương mại gắn với đời sống người dân, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị bền vững tại TP. HCM trong giai đoạn tới.