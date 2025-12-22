Chính sách giao đất, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 22/12/2025
Hoàng Bách
22/12/2025, 13:46
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 326/2025/NĐ-CP quy định về đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Nghị định 326/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 22, Điều 23 Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đối với đất đai, môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng là các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Trong đó, liên quan đến quy trình giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất cho Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, Nghị định 326/2025/NĐ-CP quy định Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị quyết số 222/2025/QH15.
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.
Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau:
Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật về đất đai cho Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai thay cho Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế; trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, các tài liệu khác (nếu có) cho Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.
Chủ tịch UBND, cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan thuế, cơ quan tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu theo quy định của pháp luật về đất đai. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng bàn giao đất trên thực địa cho Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các căn cứ để cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Người được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi xử lý tài sản thế chấp do tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 28 Luật Đất đai.
