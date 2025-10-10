Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2025: “Khai phá những xung lực mới” do Bộ Công Thương chỉ đạo, phối hợp cùng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài thực hiện sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn đàn có sự tham gia của các Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cũng như các chuyên gia từ Việt Nam và EU sẽ là nơi trao đổi đưa ra thảo luận nhiều vấn đề kinh tế, tập trung vào tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong tương lai. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đã và đang trải qua những biến động chưa từng có, từ xung đột thương mại giữa các nước lớn, sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, đến những thay đổi nhanh chóng trong xu hướng tiêu dùng và đặc biệt là xu hướng bảo hộ thị trường càng ngày càng rõ đã tác động lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhu cầu đa dạng hóa đối tác thương mại càng trở nên cấp thiết hơn.
Tận dụng hiệu quả EVFTA mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tham gia vào chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững với các đối tác EU, cập nhật kịp thời các quy định chính sách mới, giúp doanh nghiệp thích ứng, định hướng kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp; đặc biệt là mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai khu vực, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình: Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – EU: “Khai phá những xung lực mới”.
Diễn đàn hứa hẹn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nhân Việt Nam và EU trao đổi, thảo luận về các vấn đề kinh tế trọng điểm, cách thức thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai khu vực. Bên cạnh đó còn là nơi trao đổi, cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời các quy định chính sách mới, giúp doanh nghiệp thích ứng, định hướng kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp đồng thời hỗ trợ hàng hóa tiếp cận trực tiếp các kênh phân phối châu Âu là hoạt động cần được ưu tiên triển khai một cách bài bản, thường xuyên.
Diễn đàn được tổ chức tại Thành phố Hồ Chính Minh là lời khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến các vấn đề phát triển kinh tế của đất nước trong thị trường quốc tế, cùng là lời khẳng định cho mối quan hệ ngoại giao bền chặt Việt Nam - EU.
Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.
Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang trưởng thành và đòi hỏi khắt khe hơn. Các doanh nghiệp muốn thành công cần phải có những bước đi quyết đoán để thích ứng, tập trung vào việc tối ưu giá trị, điều chỉnh theo hành vi mua sắm số và thúc đẩy chuẩn mực đạo đức phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng…
Sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ EVFTA đang tăng trưởng tích cực, dù mức độ thành công có sự khác biệt rõ rệt giữa các mặt hàng, song đã phản ánh nỗ lực chuyển mình của các ngành hàng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu...
Giữa vùng đồng bằng xứ Thanh, những ao cá rô đầu vuông của anh Bùi Sỹ Bằng đang trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ thất bại với nhiều mô hình chăn nuôi truyền thống, anh đã tìm ra con đường mới, giúp gia đình “đổi đời” và tạo việc làm cho nhiều lao động quanh vùng.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã gây thiệt hại 35.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2% GDP - tương đương mức thiệt hại bằng 50% so với năm 2024, cả về kinh tế và số người thiệt mạng...
