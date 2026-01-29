Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Trưa 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm cấp cao và chính thức công bố việc Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việc nâng cấp quan hệ đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU (28/11/1990), phản ánh chiều sâu, phạm vi hợp tác ngày càng mở rộng và sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố giữa hai bên, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh trong hơn ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - EU đã không ngừng phát triển cả về chiều sâu lẫn tham vọng. Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện mức độ cao nhất của hợp tác song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ mới cho hợp tác toàn diện trong thời gian tới, từ thương mại, đầu tư đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an ninh và giao lưu nhân dân.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 28 và 29/1/2026.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội - Ảnh VGP

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (28/11/1990-28/11/2025).

Liên minh châu Âu và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên phát triển ngày càng tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp và bên lề các diễn đàn đa phương; phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, ASEM, Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa - Ảnh VGP

Thành công của các hoạt động đối ngoại đã góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - châu Âu và mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho Việt Nam trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ…, mang lại nguồn lực quan trọng phục vụ cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hai bên ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2016, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU, tạo cơ sở pháp lý đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới với phạm vi rộng lớn và mức độ sâu sắc hơn. Sau một thập kỷ không ngừng thúc đẩy quan hệ, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được ký ngày 30/6/2019.

Trong đó, EVIPA hiện đang chờ một số nước thành viên EU phê chuẩn, còn EVFTA đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam- Ảnh VGP

Hiệp định được ví như “tuyến cao tốc” kết nối hai nền kinh tế năng động, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa Việt Nam và EU. Sau 5 năm triển khai, Hiệp định đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

EVFTA đã giúp kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 40% từ 44,1 tỉ USD năm 2020 lên 64,6 tỉ USD năm 2024; 61 tỉ USD trong 10 tháng năm 2025 và thu hút đầu tư từ EU vào Việt Nam từ 25,5 tỉ USD lên gần 35 tỉ USD.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng được tăng cường, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – EU, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của EU đối với đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt với tư cách là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.