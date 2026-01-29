Việt Nam – EU nâng cấp quan hệ, mở không gian hợp tác kinh tế và hội nhập chiến lược

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong hai ngày 28–29/1 đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu. Hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập sâu rộng và phối hợp chiến lược trong bối cảnh mới.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1. Sáng 29/1, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của một Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ năm 2012, đồng thời là chuyến thăm của lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã tiến hành hội đàm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và sự phát triển thực chất của quan hệ song phương sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của EU là một trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học – công nghệ và văn hóa hàng đầu thế giới, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh vai trò của EU trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển. Thông tin tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu về những kết quả chính của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch nước nêu rõ hai mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đang quyết tâm xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới và là những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác với EU.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU với sáu định hướng trọng tâm, trong đó có tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và mở rộng các khuôn khổ hợp tác mới; xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Chủ tịch nước đề nghị đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác mới; thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương; đồng thời đề nghị EU tăng cường hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN – EU và sẵn sàng làm cầu nối nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất hơn, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN – EU vào năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vinh dự là vị khách châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XIV; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội toàn diện mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu chúc mừng vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; là đối tác chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do và tự do hàng hải.

Theo Chủ tịch António Costa, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, phản ánh chặng đường hợp tác 35 năm và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân; mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại – đầu tư, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông.

Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện; thống nhất xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư; duy trì cơ chế Đối thoại Quốc phòng – An ninh Việt Nam – EU; tăng cường hợp tác trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông.