Thị trường tiêu dùng cho người cao tuổi bắt đầu tăng tốc

Tuệ Mỹ

18/03/2026, 10:17

Tại Mỹ và châu Âu, thị trường người tiêu dùng cho người trên 60 tuổi chiếm hơn 50% tổng chi tiêu. Theo McKinsey, riêng nhóm 55 - 75 tuổi ở Mỹ hiện nắm giữ gần 70% tổng tài sản hộ gia đình và đóng góp 45% doanh thu ngành bán lẻ...

Già hóa dân số là xu thế tất yếu, cần chủ động thích ứng bằng tư duy đúng, chính sách trúng và hành động hiệu quả.
Tương tự, giới chức Trung Quốc không xem già hóa dân số là gánh nặng xã hội mà còn là một trụ cột tăng trưởng mới. “Nền kinh tế bạc, được thúc đẩy bởi người cao tuổi, có tiềm năng tạo ra 100 triệu việc làm vào năm 2050 và đạt 4.000 tỷ USD vào năm 2035”, ông Jin Li, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, nói với tờ SCMP.

Triển vọng đó phù hợp với các dự báo của PwC và các viện nghiên cứu tại Trung Quốc, vốn ước tính tổng quy mô thị trường cho hàng hóa và dịch vụ liên quan đến người cao tuổi có thể tăng hơn bốn lần trong một thập kỷ - từ khoảng 7,000 tỷ Nhân dân tệ (960 tỷ USD) hiện nay lên 30,000 tỷ Nhân dân tệ (4,200 tỷ USD) vào năm 2035.

Theo The Economist, nhân khẩu học tại khu vực châu Á đang chuyển đổi với tốc độ chóng mặt và Việt Nam cũng nằm trong số đó. Nhóm người trên 60 tuổi hiện chiếm khoảng 12% dân số nhưng sẽ tăng lên 21% vào năm 2040.

Trong khi đó, theo Kantar Worldpanel, năm 2018, Việt Nam có 15 triệu người cao niên (trên 55 tuổi), chiếm 16% tổng dân số. Theo tính toán, mỗi năm người cao tuổi tại Việt Nam sẽ tăng thêm 670.000 người, và đến năm 2030, số người cao tuổi tại Việt Nam sẽ lên mức 23 triệu, chiếm 23% tổng dân số.

Nhân khẩu học tại khu vực châu Á đang chuyển đổi với tốc độ chóng mặt và Việt Nam cũng nằm trong số đó.
Cùng với sự thay đổi nhân khẩu học này, một thị trường mới đang hình thành rõ nét. Bên cạnh các mô hình chuyên biệt phục vụ trẻ sơ sinh, mẹ và bé… thì tại Việt Nam những năm gần đây, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cửa hàng, siêu thị và không gian bán lẻ hướng tới người cao tuổi.

Giữa năm 2024, lần đầu tiên tại TP.HCM có siêu thị dành cho người cao tuổi. Khác với các loại hình siêu thị dành cho tất cả mọi người, siêu thị Genki Plaza là khu phức hợp gồm khu ẩm thực, khu bán lẻ thực phẩm chức năng, nông sản sạch, các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ luyện tập, sinh hoạt cho người cao tuổi.

Nền kinh tế bạc trong kỷ nguyên mới

"Kinh tế bạc" là thuật ngữ chỉ toàn bộ hoạt động kinh tế liên quan đến việc sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người cao tuổi (thường từ 50 hoặc 60 tuổi trở lên). Khái niệm này bao gồm các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, thực phẩm và dịch vụ tài chính, cũng như cả những đóng góp trực tiếp và gián tiếp của người cao tuổi cho sự phát triển kinh tế.

Cuối tuần ở Phú Mỹ Hưng (TP HCM), hình ảnh những khách hàng tóc bạc đẩy xe trong siêu thị, thong thả chọn rau, ngũ cốc, thực phẩm chức năng ở khu Midtown đang dần trở thành quen thuộc. Tại một phòng khám trong khu, vài cụ ông đang được điều dưỡng đo huyết áp và tư vấn sức khỏe. Ở phòng yoga bên cạnh, nhóm cụ bà đang cùng ngồi thiền trên những tấm thảm yoga…

Tại Hà Nội, xu hướng phát triển các cửa hàng và không gian mua sắm dành riêng cho người cao tuổi cũng đang trở nên ngày càng rõ rệt. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mở các điểm bán chuyên biệt với thiết kế thân thiện hơn: lối đi rộng, biển hiệu dễ nhìn, khu tư vấn sức khỏe và trải nghiệm sản phẩm.

Song song với đó, các cửa hàng thời trang dành cho người lớn tuổi, cửa hàng thực phẩm bổ sung, thiết bị hỗ trợ vận động, sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay dụng cụ luyện tập trị liệu cũng xuất hiện ngày một nhiều, tạo nên một mạng lưới dịch vụ đáp ứng trọn vẹn hơn nhu cầu tiêu dùng của nhóm khách này.

Giữa năm 2024, lần đầu tiên tại TP.HCM có siêu thị dành cho người cao tuổi. 
Tháng 12/2025, Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi (VIREC 2025) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Với quy mô khoảng 100 gian hàng, VIREC 2025 giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp toàn diện dành cho người cao tuổi; từ thiết bị y tế, dinh dưỡng, phục hồi chức năng đến công nghệ chăm sóc thông minh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm là sự xuất hiện của nhiều gian hàng thiết bị công nghệ cao dành cho phục hồi chức năng của người cao tuổi. Khách tham quan có thể trải nghiệm các loại ghế massage trị liệu, giường thông minh hỗ trợ vận động, xe lăn điện tự động điều hướng, gậy thông minh tích hợp GPS và cảm biến cảnh báo ngã…

Các doanh nghiệp nước ngoài mang đến robot hỗ trợ tập đi và thiết bị phục hồi cơ xương khớp bằng công nghệ laser công suất thấp, trong khi doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các sản phẩm thảo dược, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và ứng dụng chăm sóc sức khỏe trực tuyến giúp theo dõi huyết áp, đường huyết, nhịp tim từ xa…

Từ góc độ cung – cầu, Báo cáo Nghiên cứu Thị trường sản phẩm và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam do VCCI và UNFPA thực hiện chỉ ra rằng đây là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn nhưng mức đáp ứng thực tế lại còn hạn chế. Ba nhu cầu nổi bật nhất gồm vận động – thể thao, các cơ sở y tế chất lượng và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Hệ sinh thái kinh tế bạc đang mở rộng sang nhiều mô hình mới phù hợp với xu hướng già hóa năng động.
Khảo sát cho thấy, dù 7 – 8/10 người có nhu cầu vận động, chỉ khoảng 29% cho biết địa phương có dịch vụ phù hợp. Tương tự, mạng lưới y tế chuyên biệt cho người cao tuổi mới chỉ được 14% người khảo sát biết đến; còn thị trường thực phẩm chức năng thì phong phú nhưng thiếu kiểm soát chất lượng.

Chính khoảng trống này mở ra “mảnh đất màu mỡ” để doanh nghiệp đầu tư bài bản vào các sản phẩm và dịch vụ chuyên sâu cho người cao tuổi. Thay vì chỉ dừng ở các dịch vụ chăm sóc sức khỏe truyền thống, hệ sinh thái kinh tế bạc đang mở rộng sang nhiều mô hình mới phù hợp với xu hướng già hóa năng động.

Tại Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết  tại Việt Nam, nhận thức về "kinh tế bạc" ngày càng được quan tâm và nâng tầm. Trong đó chăm sóc sức khỏe người già không chỉ là vấn đề y tế hay an sinh xã hội mà còn là một ngành kinh tế triển vọng, mở ra dư địa tăng trưởng mới.

Tuy vậy, theo người đứng đầu Chính phủ, việc phát triển "kinh tế bạc" vẫn còn một số hạn chế như chưa có khung chính sách đồng bộ, hệ thống chăm sóc dài hạn còn yếu, chất lượng chăm sóc người cao tuổi chưa cao, vai trò kinh tế của người cao tuổi chưa được phát huy đầy đủ.

Chăm sóc sức khỏe người già không chỉ là vấn đề y tế hay an sinh xã hội mà còn là một ngành kinh tế triển vọng.
Thời gian tới, Thủ tướng đưa ra 5 trọng tâm hành động gồm nâng cao nhận thức xã hội; phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khuyến khích doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ phù hợp như du lịch dưỡng sinh, nhà ở thân thiện, công nghệ y tế hay bảo hiểm hưu trí...

Thủ tướng nhấn mạnh già hóa dân số là xu thế tất yếu. Vấn đề đặt ra là chủ động thích ứng bằng tư duy đúng, chính sách trúng và hành động hiệu quả để phát triển hệ sinh thái “kinh tế bạc”, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ lừa đảo tài chính online

07:45, 04/02/2026

Bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ lừa đảo tài chính online

Tiến bộ y học trong bảo vệ xương khớp người cao tuổi

17:07, 20/05/2025

Tiến bộ y học trong bảo vệ xương khớp người cao tuổi

Gánh nặng từ bệnh mãn tính ở người cao tuổi

09:30, 18/03/2025

Gánh nặng từ bệnh mãn tính ở người cao tuổi

Doanh nghiệp nỗ lực giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu

Doanh nghiệp nỗ lực giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu

Chỉ một ngày sau khi giá xăng tăng, nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội đã cảm nhận rõ tác động đến chi phí sinh hoạt hằng ngày. Hệ quả là giá nhiều mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống và chi phí giao nhận cũng bắt đầu nhích lên, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng...

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Hàng nhãn riêng là các sản phẩm do chính các siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ tổ chức sản xuất, thông qua việc đặt các nhà sản xuất gia công. Siêu thị kiểm duyệt chất lượng và dán nhãn mác riêng để phân phối trong hệ thống...

Phối hợp lan tỏa sức sống hàng Việt

Phối hợp lan tỏa sức sống hàng Việt

Thị trường nội địa đang từng bước mở rộng về quy mô. Việc “người Việt dùng hàng Việt” trở thành bài toán lâu dài, cộng hưởng từ sự nỗ lực của doanh nghiệp và chính sách, chiến lược của Nhà nước; sự phối hợp hỗ trợ của các hiệp hội, ngành hàng...

Cắt giảm để tồn tại: Chiến lược mới của các tập đoàn bán lẻ

Cắt giảm để tồn tại: Chiến lược mới của các tập đoàn bán lẻ

Cuộc sàng lọc khắc nghiệt của ngành bán lẻ toàn cầu trong kỷ nguyên hậu đại dịch cho thấy quy mô giờ đây không còn là lá chắn. Từ tăng trưởng diện tích sang tăng trưởng hiệu suất, các siêu thị đang tái cấu trúc khi mỗi mét vuông mặt bằng phải tự chứng minh giá trị…

Thị trường quà tặng phái đẹp ngập tràn những sản phẩm thiết thực

Thị trường quà tặng phái đẹp ngập tràn những sản phẩm thiết thực

Theo dữ liệu từ Metric Analytics, thị trường quà tặng ngày 8/3 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn giai đoạn hai tuần trước và sau ngày 8/3. Đồng thời, hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt dịp này chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố cảm xúc…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn

Du lịch

2

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

Thị trường

3

TP.HCM khai thác di sản thương hiệu để gia tăng trải nghiệm du lịch

Du lịch

4

TP. Hồ Chí Minh kích hoạt chương trình bình ổn thị trường thuốc thiết yếu

Dân sinh

5

Đầu tư trước khi hạ tầng hoàn thiện: Các dự án gần Quốc lộ 13 và Metro số 2 hút khách

Bất động sản

