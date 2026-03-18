Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Được giới thiệu vào đầu năm tại CES 2026, Intel Core Ultra series 3 đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý công nghệ tiến trình 18A, mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop…

Dòng vi xử lý Intel Core Ultra series 3, với tên mã Panther Lake, được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất. Điều này không chỉ đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ mà còn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp các thiết bị có thời lượng pin lên đến 27 tiếng. Đây là một cải tiến đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng yêu cầu cao về tính di động và thời gian sử dụng của các thiết bị công nghệ.

Tại buổi công bố vi xử lý Intel Core Ultra series 3 tại Việt Nam ngày 17/3, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng Intel Core Ultra series 3 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển điện toán cá nhân của Intel. Nền tảng này không chỉ mang đến hiệu năng đột phá mà còn kết hợp khả năng AI tiên tiến và hiệu quả năng lượng vượt trội, được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất.

Một trong những điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là khả năng tích hợp AI tiên tiến. Với NPU đạt sức mạnh tính toán AI 50 TOPS, các tác vụ AI có thể chạy trực tiếp trên thiết bị, mang lại những trải nghiệm mới mẻ như công cụ làm việc thông minh và sáng tạo nội dung nâng cao. Kiến trúc đồ họa Xe3 tích hợp cũng giúp cải thiện hiệu năng chơi game và xử lý hình ảnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về giải trí và công việc.

Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, sự ra mắt của Intel Core Ultra series 3 không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn thúc đẩy hệ sinh thái AI PC, thị trường laptop PC tại Việt Nam. Dự kiến sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý này, trải rộng trên nhiều phân khúc từ tiêu dùng cao cấp đến gaming và thương mại. Điều này mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng Việt Nam, từ các mẫu laptop siêu di động phục vụ công việc đến các hệ thống hiệu năng cao dành cho sáng tạo nội dung và gaming.

Đồng thời, sự ra mắt của dòng sản phẩm này không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với Intel mà còn là một tín hiệu tích cực cho thị trường công nghệ Việt Nam. Với sự tham gia của các đối tác OEM hàng đầu như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, và MSI, người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có thể trải nghiệm một thế hệ AI PC hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm vượt trội trong năm 2026.