Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Minh Hà

18/03/2026, 10:20

Được giới thiệu vào đầu năm tại CES 2026, Intel Core Ultra series 3 đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý công nghệ tiến trình 18A, mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop…

Giám đốc Quốc gia Intel tại Việt Nam Phùng Việt Thắng giới thiệu vi xử lý Intel Core Ultra series 3, ngày 17/3.

Dòng vi xử lý Intel Core Ultra series 3, với tên mã Panther Lake, được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất. Điều này không chỉ đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ mà còn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp các thiết bị có thời lượng pin lên đến 27 tiếng. Đây là một cải tiến đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng yêu cầu cao về tính di động và thời gian sử dụng của các thiết bị công nghệ.

Tại buổi công bố vi xử lý Intel Core Ultra series 3 tại Việt Nam ngày 17/3, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng Intel Core Ultra series 3 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển điện toán cá nhân của Intel. Nền tảng này không chỉ mang đến hiệu năng đột phá mà còn kết hợp khả năng AI tiên tiến và hiệu quả năng lượng vượt trội, được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất.

Một trong những điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là khả năng tích hợp AI tiên tiến. Với NPU đạt sức mạnh tính toán AI 50 TOPS, các tác vụ AI có thể chạy trực tiếp trên thiết bị, mang lại những trải nghiệm mới mẻ như công cụ làm việc thông minh và sáng tạo nội dung nâng cao. Kiến trúc đồ họa Xe3 tích hợp cũng giúp cải thiện hiệu năng chơi game và xử lý hình ảnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về giải trí và công việc.

Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, sự ra mắt của Intel Core Ultra series 3 không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn thúc đẩy hệ sinh thái AI PC, thị trường laptop PC tại Việt Nam. Dự kiến sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý này, trải rộng trên nhiều phân khúc từ tiêu dùng cao cấp đến gaming và thương mại. Điều này mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng Việt Nam, từ các mẫu laptop siêu di động phục vụ công việc đến các hệ thống hiệu năng cao dành cho sáng tạo nội dung và gaming.

Đồng thời, sự ra mắt của dòng sản phẩm này không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với Intel mà còn là một tín hiệu tích cực cho thị trường công nghệ Việt Nam. Với sự tham gia của các đối tác OEM hàng đầu như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, và MSI, người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có thể trải nghiệm một thế hệ AI PC hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm vượt trội trong năm 2026.

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu

Đài Loan, trung tâm sản xuất các dòng chip tiên tiến hàng đầu thế giới, đang đứng trước nguy cơ hứng chịu cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu...

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập "không nếp gấp", thách thức Samsung và Apple

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

Với sản phẩm điện thoại gập mới được ra mắt, OPPO đã chứng minh năng lực trong xử lý nếp gấp bản lề - điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập...

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động ít nhất 1.000 tỷ đồng nguồn lực kiều hối vào lĩnh vực khoa học - công nghệ vào năm 2027, thông qua triển khai các công cụ tài chính nhằm định hướng dòng vốn từ tiêu dùng sang đầu tư sản xuất, đổi mới sáng tạo...

"Bắt sóng" cơn sốt OpenClaw, Nvidia phát triển nền tảng tác nhân AI cho doanh nghiệp

Xu hướng “tác nhân AI” tự vận hành đang thu hút sự chú ý tại Thung lũng Silicon. Nvidia vừa giới thiệu nền tảng mới nhằm đưa các trợ lý AI này vào môi trường doanh nghiệp với các lớp bảo mật bổ sung...

Bộ Công an chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, ban hành trước ngày 31/12/2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

