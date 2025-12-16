Việt Nam hướng tới tăng trưởng bình quân trên 10% giai đoạn 2026–2030

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Đan Tiên
16/12/2025, 15:07
Kinh tế Việt Nam năm 2025 dự kiến tăng trưởng trên 8% và được định hướng bước vào giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% mỗi năm giai đoạn 2026–2030, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số…
Ngày 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết Diễn đàn Kinh tế Việt Nam là sự kiện thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các viện nghiên cứu.
Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, năm 2025 kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn hơn thuận lợi, chịu tác động từ xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng những thách thức trong nước như năng lực thích ứng của doanh nghiệp còn hạn chế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, dự kiến năm 2025 tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam ước đạt trên 8%, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, giúp người dân hưởng lợi từ thành quả tăng trưởng.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10% mỗi năm trở lên. Đây là mục tiêu thách thức, đòi hỏi phải định hình tư duy phát triển mới, xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.
Diễn đàn năm nay được tổ chức với quy mô gồm một phiên toàn thể cấp cao và hai phiên chuyên đề, kết nối trực tiếp và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức kỳ vọng các đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý sẽ đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” từ năm 2026.
Theo định hướng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Diễn đàn tập trung thảo luận năm nhóm nội dung lớn, gồm: ưu tiên hoàn thiện thể chế để hiện đại hóa quản trị quốc gia; nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân; bảo đảm tăng trưởng nhanh đi đôi với ổn định vĩ mô và phát triển bền vững; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương thông qua phân cấp, phân quyền và cơ chế đặc thù; thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên cho phát triển.
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại Diễn đàn để kính gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, triển khai trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng sẽ chắt lọc nội dung thảo luận tại Diễn đàn để hoàn thiện Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2025, triển vọng 2026” trình cấp có thẩm quyền xem xét.
