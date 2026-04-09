Việt Nam kỳ vọng thu hút 1 - 2 triệu khách du lịch y tế vào năm 2030

Theo các báo cáo ngành, doanh thu du lịch y tế tại Việt Nam năm 2025 đã vượt 850 triệu USD và duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm. Nếu xu hướng này được duy trì, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 4 tỷ USD vào đầu thập kỷ tới…

Bước vào sảnh chờ của một phòng khám nha quốc tế tại TP.HCM thời gian gần đây, người ta dễ dàng bắt gặp những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn sôi nổi từ khách du lịch y tế. Nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ và hệ thống máy móc nhập khẩu từ châu Âu, nhiều phòng khám nha trong nước đã đạt trình độ chuyên môn tương đương các nước phát triển.

Trong khi đó, chi phí cấy ghép implant tại Việt Nam chỉ khoảng 1.000 - 1.500 USD mỗi răng, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 5.000 USD tại Mỹ. Tương tự, chi phí cho một chu kỳ IVF tại Việt Nam hiện dao động khoảng 5.000 - 8.000 USD, thấp hơn từ hai đến ba lần so với phương Tây.

Không chỉ nha khoa hay hỗ trợ sinh sản, nhiều lĩnh vực khác của y học Việt Nam cũng đang nổi lên như những “điểm hút” của du lịch y tế, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ, tầm soát sức khỏe, điều trị ung bướu, phẫu thuật robot và các liệu pháp phục hồi bằng y học cổ truyền.

Theo các chuyên gia, lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao và chi phí điều trị cạnh tranh. Nhiều dịch vụ y tế tại Việt Nam có giá thấp hơn 60 - 80% so với các nước phát triển, trong khi chất lượng điều trị ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Nghi thức ký kết và ra mắt Liên minh Du lịch y tế Việt Nam với các thành viên sáng lập đến từ các lĩnh vực du lịch, y tế, công nghệ, tài chính.

Đây là thành quả của quá trình hiện đại hóa hệ thống y tế trong nhiều năm qua. Tại lễ ra mắt Liên minh Du lịch y tế Việt Nam (VMTA) ngày 7/4 vừa qua, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hiện Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép tim, ghép phổi, ghép gan… Hệ thống cơ sở vật chất cũng ngày càng được nâng cấp, nhiều bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

"Nếu du lịch có khách sạn 5 sao thì ngành y tế cũng đã hình thành các ‘bệnh viện 5 sao’, với chất lượng dịch vụ và trình độ chuyên môn tiệm cận quốc tế", ông Đức nói. Bên cạnh đó, y học cổ truyền với các phương pháp như: châm cứu, bấm huyệt, phục hồi chức năng, sử dụng dược liệu và các bài thuốc dân tộc là lợi thế riêng có của Việt Nam, rất phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, wellness và nghỉ dưỡng phục hồi

"Phục vụ du khách không chỉ đơn thuần là hoạt động khám chữa bệnh mà bao gồm hai cấu phần lớn: dịch vụ điều trị y tế và dịch vụ nâng cao sức khỏe. Trong đó có nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, khu dưỡng lão và các dịch vụ phục hồi dành cho khách quốc tế.

Khi kết hợp với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa bản địa và hệ thống lưu trú chất lượng cao, y tế Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành các sản phẩm du lịch chuyên sâu có khả năng cạnh tranh trong khu vực," Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức phát biểu tại buổi lễ.

Ở góc độ du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết các cơ sở y tế đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái du lịch y tế. Nhưng song song với đó, các doanh nghiệp lữ hành cần chủ động xây dựng các sản phẩm trọn gói, kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Các tour chăm sóc sức khỏe, phục hồi sau điều trị, nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu bằng y học cổ truyền, spa, suối khoáng… có thể trở thành những sản phẩm đặc thù, tạo dấu ấn riêng cho du lịch y tế Việt Nam.

Ngoài ra, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vận chuyển và đội ngũ hướng dẫn viên chuyên biệt cũng cần được đào tạo phù hợp với đặc thù của du khách y tế. Những yếu tố như hỗ trợ ngôn ngữ, chăm sóc cá nhân, chế độ dinh dưỡng, dịch vụ hậu điều trị… đều góp phần nâng cao trải nghiệm và tạo sự yên tâm cho du khách.

Ông Hà Anh Đức cho hay Bộ Y tế hiện đang xây dựng đề án phát triển du lịch y tế, dự kiến trình Thủ tướng trong thời gian tới. Song song đó là kế hoạch chuẩn hóa hệ thống khám, chữa bệnh thông qua bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao.

“Tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự phối hợp liên ngành từ y tế, du lịch, an ninh đến tài chính - ngân hàng. Cụ thể là từ chính sách visa, xuất - nhập cảnh đến dịch vụ lưu trú và thanh toán…," ông Đức nói.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ ý kiến từ góc nhìn của ngành du lịch.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của VMTA quy tụ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, du lịch, công nghệ và tài chính, dưới sự định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo lập một nền tảng liên kết chặt chẽ, gia tăng năng lực cạnh tranh cho du lịch y tế Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Liên minh đặt ra sứ mệnh trọng tâm gồm: tích hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia; chuẩn hóa dịch vụ du lịch y tế theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hành trình bệnh nhân liền mạch, minh bạch và cá nhân hóa; thúc đẩy hệ sinh thái số; đồng thời nâng cao vị thế du lịch y tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Trong đó, công nghệ đóng vai trò trụ cột, đảm nhiệm chức năng kết nối toàn diện các thành phần trong hệ sinh thái, đảm bảo dòng chảy dữ liệu thông suốt và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Việt, đại diện VMTA, chia sẻ về một số mục tiêu của Liên minh từ nay đến năm 2030 bao gồm: Xây dựng mạng lưới du lịch y tế tích hợp các công ty du lịch, lữ hành, lưu trú và đặc biệt là các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế. Bổ sung 1 - 2 triệu lượt khách du lịch y tế đến Việt Nam. Tăng thời gian lưu trú từ 7 – 8 đêm lên 15 – 30 đêm, tạo doanh thu 3 - 5 tỷ USD/năm với 100% giao dịch trên nền tảng số. Đồng thời định vị Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong các lĩnh vực trọng điểm…

Ông Trần Thế Việt, đại diện Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam trình bày về một số mục tiêu của Liên minh từ nay đến năm 2030.

Trong giai đoạn đầu, Liên minh dự kiến tập trung phát triển du lịch y tế tại các địa phương, địa điểm có hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ và tài nguyên du lịch vượt trội như: Hà Nội - Hạ Long - Tràng An; TP.HCM - Đà Lạt - Vũng Tàu - Phú Quốc; Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình - Sơn Đoòng. Sau đó sẽ mở rộng thêm nhiều hoạt động trong những năm tiếp theo.