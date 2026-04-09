Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên tăng đột biến?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/4/2026

Kết phiên VN-Index tăng 79,01 điểm, tương đương 4,71% lên mốc 1.756,55 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 6,62 điểm, tương đương 2,68% lên 253,32 điểm.

VN-Index hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm mạnh và tạo khoảng trống giá ngay từ đầu phiên nhờ các thông tin tích cực về việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía các mã tăng điểm. Thanh khoản tăng mạnh đi kèm việc tăng giá kịch biên độ của nhiều cổ phiếu. Đà tăng của chỉ số được dự báo có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên kế tiếp với mục tiêu hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 1.800 điểm.

Nhà đầu tư duy trì vị thế nắm giữ và có thể tiếp tục tăng tỷ trọng các vị thế ngắn hạn ở các thời điểm thị trường và các nhóm cổ phiếu trùng xuống trong phiên”.

Trong những phiên tới VN-Index có thể tiến về ngưỡng mục tiêu 1.840

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng hơn 79 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,756.55 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin, Bất động sản dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thông tin FTSE nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp đã lập tức phản ánh vào thị trường trong phiên hôm nay; VN-Index đã vượt qua hẳn vùng 1,700 – 1,710 để tiến về vùng 1.750 – 1.770. Chỉ số đã hoàn thành mô hình Vai - Đầu - Vai ngược và trong những phiên tới có thể tiến về ngưỡng mục tiêu 1.840”.

Thị trường đang mở ra nhiều cơ hội giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn giảm giá, phục hồi và tích lũy với thanh khoản giảm. Xu hướng ngắn hạn của thị trường đã tăng tốt khi chỉ số VN30 vượt lên vùng kháng cự kỹ thuật quanh 1.860 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên với thanh khoản khá đột biến. Qua đó xu hướng ngắn hạn VN-Index được kỳ vọng tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm. Thị trường đang mở ra nhiều cơ hội giao dịch, đầu tư với mức dừng lỗ theo xu hướng tương ứng với vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm theo VN-Index.

FTSE Russell đã chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với hiệu lực từ ngày 21/09/2026. Giá dầu giảm mạnh khi Mỹ tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran và Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn hai tuần. Đây là những động lực chính để thị trường phục hồi mạnh mẽ sau các giai đoạn giảm giá, phục hồi và tích lũy. Tâm lý nhà đầu tư cũng tích cực trở lại trước những thông tin và diễn biến thị trường cải thiện. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị, lạm phát hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quí 1/2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán có thể diễn ra tại đây sau khi thị trường đã có nhịp hồi phục kéo dài từ đáy quanh mức 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 79 điểm (+4.7%), đóng cửa tại mức 1.756,5 điểm. Đà tăng được duy trì ngay từ đầu phiên sáng sau khi FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng TTCK Việt Nam với đóng góp chủ yếu từ nhóm cổ phiếu BĐS và Ngân hàng. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng tăng đáng kể, +127% so với phiên trước.

VN-Index đã tăng mạnh và đạt mục tiêu của chúng tôi tại 1.730 - 1.740 với sự hỗ trợ từ thông tin đánh giá tích cực của FTSE Russell và chiến sự tại Trung Đông đã tạm thời ngừng lại. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng tác động từ các tin tức tích cực trên có thể không kéo dài khi đây không phải là các tin tức quá mới mẻ và đã từng diễn ra trong quá khứ. Về kỹ thuật, VN-Index hiện đã đến vùng kháng cự mạnh quanh MA100 và MA50 ngày và áp lực bán có thể diễn ra tại đây sau khi thị trường đã có nhịp hồi phục kéo dài từ đáy quanh mức 1.600. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn và theo dõi diễn biến của VN-Index trong các phiên tiếp theo”.

Lực cầu hỗ trợ tích cực, đang củng cố xác suất tiếp tục tăng giá của VN-Index trong thời gian tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Sự cải thiện diện rộng về tín hiệu kỹ thuật, cùng với lực cầu hỗ trợ tích cực, đang củng cố xác suất tiếp tục tăng giá của VN-Index trong thời gian tới, với mục tiêu gần tại vùng 1.800–1.810 điểm. Các nhịp rung lắc do lực bán ngắn hạn, nếu xuất hiện, sẽ tạo điều kiện để mở mới vị thế mua với vùng giải ngân phù hợp quanh 1.720–1.740 điểm”.

Xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục được củng cố, chỉ số hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh với cây nến Marubozu tăng giá và thanh khoản gia tăng. Đà tăng có sự lan tỏa ở thị trường chung với nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt. Theo đó, xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục được củng cố, chỉ số hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá tại khu vực trên khi khả năng rung lắc sẽ diễn ra tại đây.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chỉ số đã có phiên tăng mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể chốt lời các vị thế sẵn có ở nhịp tăng và hạn chế mua đuổi”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.