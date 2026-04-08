Các loại hình vận tải đồng loạt “nóng” theo kỳ nghỉ lễ 30/4

Tường Bách

08/04/2026, 08:28

Thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp đến sẽ mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm. Việc tăng cường năng lực vận tải dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa…

Công ty CP Vận tải đường sắt mới đây đã điều chỉnh giá vé do chi phí đầu vào tăng mạnh, áp dụng từ 5/4.
Công ty CP Vận tải đường sắt mới đây đã điều chỉnh giá vé do chi phí đầu vào tăng mạnh, áp dụng từ 5/4.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nhiên liệu bay Jet A-1 duy trì ở mức cao với diễn biến khó lường, hành khách dù lựa chọn phương tiện di chuyển nào cũng nên “chốt” vé sớm để hưởng mức giá linh hoạt với khung giờ di chuyển phù hợp trong giai đoạn nghỉ lễ Giỗ Tổ và dịp 30/4 - 1/5.

Khảo sát sơ bộ các trang web bán vé máy bay cho thấy, hiện thị trường rất hiếm các đường bay có dải vé khuyến mại so với thời gian trước. Tần suất bay trên mỗi chặng cũng giảm, không chỉ với các đường bay cao điểm như Hà Nội – TP.HCM mà còn với các đường bay du lịch trên cả nước.

Tại thời điểm bay vào tháng 4 với chặng Hà Nội – TP.HCM, giá vé rẻ nhất khoảng 2,5 triệu đồng/chiều vào các khung giờ sáng sớm và tối muộn; vào khung giờ “đẹp” hơn sẽ khoảng 5 triệu đồng/chiều. Với chặng Hà Nội - Nha Trang, giá vé thấp khoảng 3 triệu đồng/chiều và khoảng 7 triệu đồng/chiều với giờ phổ biến. Mức giá này đã tăng 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước.

Với thời điểm bay xa hơn, chẳng hạn cao điểm du lịch hè tháng 6, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng có giá từ 4 triệu đồng nếu giờ khởi hành thuận tiện, tăng khoảng 500.000 đồng so với trước. Chặng Hà Nội - Nha Trang, giá vé ở mức 5,8 triệu đồng, tương đương dịp nghỉ lễ. Tương tự, đường bay Hà Nội - Phú Quốc có giá từ 5,6 triệu đồng...

Hiện thị trường rất hiếm các đường bay có dải vé khuyến mại so với thời gian trước.
Hiện thị trường rất hiếm các đường bay có dải vé khuyến mại so với thời gian trước.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ ngày 1/4 đến 30/6. Mức phụ thu cao nhất dự kiến là 680.000 đồng mỗi vé, tương đương giá vé tăng khoảng 10 - 20%.

Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết các đoàn khách đã đặt và thanh toán trước với hãng hàng không nội địa chưa bị áp phụ phí mới, giúp giá tour dịp 30/4 vẫn ổn định. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng mới sau ngày 1/4 có thể phải điều chỉnh giá tăng 5 - 10% nếu phụ phí nhiên liệu được áp dụng. "Giá vé máy bay nội địa và quốc tế đều chịu áp lực tăng, du khách có thể sẽ rút ngắn thời gian hoặc chọn điểm đến gần để tiết kiệm chi phí", vị này nhận định.

Theo thông báo từ Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco), trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, các hãng hàng không dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trên mạng bay nội địa, dự kiến hơn 3.800 chuyến bay được hãng khai thác, cung ứng trên 730 nghìn ghế, tăng khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, ngày 7/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ, từ ngày 24/4 đến ngày 3/5/2026 ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu trên các chặng.

Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ.
Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, Tàu khách Thống nhất chạy hằng ngày 5 đôi tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Chạy thêm tàu SE12 xuất phát tại ga Sài Gòn (TP.HCM) các ngày 24, 25, 28, 29/4; chạy thêm tàu SE11 xuất phát tại ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.

Các tàu khách khu đoạn chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), SE22/SE21 (TP.HCM - Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (TP.HCM - Nha Trang), SPT2/SPT1 (TP.HCM - Phan Thiết), tàu Kết nối Di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh).

Ngoài ra, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu các tuyến: TP.HCM - Quy Nhơn, TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phan Thiết, Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Hải Phòng... Tuyến Hà Nội – Lào Cai duy trì 3 đôi tàu/ngày; tuyến Đà Lạt – Trại Mát chạy nhiều đôi tàu phục vụ du lịch. Ngành đường sắt cũng linh hoạt bổ sung toa xe, tổ chức thêm chuyến khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá vé, trong đó, giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Giảm 30% đối với người có công với cách mạng; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài).

Giảm 15% giá vé đối với công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên. Miễn phí vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ với người lớn. Giảm 25% giá vé cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi có quốc tịch Việt Nam. Giảm 10% giá vé cho sinh viên…

Ngành đường sắt tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá vé trong dịp này.
Ngành đường sắt tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá vé trong dịp này.

Công ty CP Vận tải đường sắt mới đây đã điều chỉnh giá vé do chi phí đầu vào tăng mạnh, áp dụng từ 5/4. Theo đó, giá vé tàu khách được điều chỉnh tăng trung bình khoảng 3%, trong khi cước vận chuyển hàng hóa tăng từ 3 - 5% tùy loại hình dịch vụ. Theo thống kê của ngành đường sắt, tính đến 8 giờ ngày 7/4/2026, đã có khoảng 44.200 vé tàu được bán ra cho giai đoạn cao điểm từ ngày 29/4 đến 3/5/2026.

Với phương tiện xe khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây của TP.HCM đều khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước. Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết các trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về), phải kê khai đúng quy định. Thời gian điều chỉnh và mức điều chỉnh trong 3 ngày từ 29/4 đến 1/5 tăng không quá 40% so với ngày thường.

Tương tự tại Bến xe Miền Tây, bến tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị ủy thác bến bán vé; 24/24 giờ đối với các đơn vị tự bán vé. Bến xe cũng quy định các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định và gửi thông báo kê khai giá vé cho Bến xe để niêm yết tại các quầy vé.

Bến xe Miền Đông yêu cầu mức điều chỉnh trong 3 ngày nghỉ lễ tăng không quá 40% so với ngày thường.
Bến xe Miền Đông yêu cầu mức điều chỉnh trong 3 ngày nghỉ lễ tăng không quá 40% so với ngày thường.

Nhằm đảm bảo phương tiện phục vụ người dân dịp này, các bến xe sẽ theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp, tăng cường phục vụ các tuyến trọng điểm để giải tỏa hành khách.

Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ

Nhiều lưu ý từ hãng hàng không tới du khách trong tháng 4

Quảng Trị kích cầu du lịch hè bằng chuỗi sự kiện đặc sắc

Du lịch Ninh Bình tôn vinh di sản, kết nối không gian rừng – biển

Du lịch Ninh Bình tôn vinh di sản, kết nối không gian rừng – biển

Quý 1/2026 đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của du lịch Ninh Bình, không chỉ về lượng khách mà còn về doanh thu, nhờ vào chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo...

Các quốc gia châu Á loay hoay “cứu” ngành du lịch

Các quốc gia châu Á loay hoay “cứu” ngành du lịch

Xung đột Trung Đông trong hơn 1 tháng qua đã thổi bay những kỳ vọng và các động lực tăng trưởng vốn chưa thực sự bền vững sau đại dịch Covid-19 của ngành du lịch toàn cầu…

Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro

Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng...

Doanh nghiệp cùng TP.HCM “bán trải nghiệm” để kích cầu du lịch

Doanh nghiệp cùng TP.HCM “bán trải nghiệm” để kích cầu du lịch

Chưa bao giờ những cụm từ như "trải nghiệm cá nhân hóa" được nhắc đến nhiều như hiện nay. Du khách Gen Z xem du lịch như cách thể hiện bản thân, khám phá thế giới và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội như một cách truyền cảm hứng cho cộng đồng…

Dù sở hữu nhiều tiềm năng về biển, di sản và hạ tầng, du lịch Bắc Trung Bộ vẫn chưa thoát khỏi tính mùa vụ. Những giải pháp về liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch mùa đông...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

