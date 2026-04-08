Các loại hình vận tải đồng loạt “nóng” theo kỳ nghỉ lễ 30/4
Tường Bách
08/04/2026, 08:28
Thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp đến sẽ mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm. Việc tăng cường năng lực vận tải dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa…
Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông chưa có dấu
hiệu hạ nhiệt, giá nhiên liệu bay Jet A-1 duy trì ở mức cao với diễn biến khó
lường, hành khách dù lựa chọn phương tiện di chuyển nào cũng nên “chốt” vé sớm để
hưởng mức giá linh hoạt với khung giờ di chuyển phù hợp trong giai đoạn nghỉ lễ Giỗ Tổ và dịp 30/4 - 1/5.
Khảo sát sơ bộ các trang web bán vé máy bay cho thấy, hiện
thị trường rất hiếm các đường bay có dải vé khuyến mại so với thời gian trước.
Tần suất bay trên mỗi chặng cũng giảm, không chỉ với các đường bay cao điểm như
Hà Nội – TP.HCM mà còn với các đường bay du lịch trên cả nước.
Tại thời điểm bay vào tháng 4 với chặng Hà Nội – TP.HCM, giá
vé rẻ nhất khoảng 2,5 triệu đồng/chiều vào các khung giờ sáng sớm và tối muộn;
vào khung giờ “đẹp” hơn sẽ khoảng 5 triệu đồng/chiều. Với chặng Hà Nội - Nha
Trang, giá vé thấp khoảng 3 triệu đồng/chiều và khoảng 7 triệu đồng/chiều với
giờ phổ biến. Mức giá này đã tăng 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước.
Với thời điểm bay xa hơn, chẳng hạn cao điểm du lịch hè tháng 6, giá
vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng có giá từ 4 triệu đồng nếu giờ khởi
hành thuận tiện, tăng khoảng 500.000 đồng so với trước. Chặng Hà Nội - Nha
Trang, giá vé ở mức 5,8 triệu đồng, tương đương dịp nghỉ lễ. Tương tự, đường
bay Hà Nội - Phú Quốc có giá từ 5,6 triệu đồng...
Mới đây, Cục Hàng không Việt
Nam đã đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ ngày 1/4 đến 30/6. Mức phụ
thu cao nhất dự kiến là 680.000 đồng mỗi vé, tương đương giá vé tăng khoảng 10 - 20%.
Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết các đoàn khách đã đặt
và thanh toán trước với hãng hàng không nội địa chưa bị áp phụ phí mới, giúp
giá tour dịp 30/4 vẫn ổn định. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng mới sau ngày 1/4 có
thể phải điều chỉnh giá tăng 5 - 10% nếu phụ phí nhiên liệu được áp dụng. "Giá
vé máy bay nội địa và quốc tế đều chịu áp lực tăng, du khách có thể sẽ rút ngắn thời gian hoặc chọn điểm đến gần để tiết
kiệm chi phí", vị này nhận định.
Theo thông báo từ Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam
Airlines, Pacific Airlines và Vasco), trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ
và 30/4, các hãng hàng không dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng
bay nội địa và quốc tế. Trên mạng bay nội địa, dự kiến hơn 3.800 chuyến bay được
hãng khai thác, cung ứng trên 730 nghìn ghế, tăng khoảng 13,3% về số chuyến và
16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025.
Trong khi đó, ngày 7/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tổng
công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp nghỉ lễ, từ ngày 24/4 đến ngày 3/5/2026 ngành đường sắt tổ chức chạy
thêm nhiều chuyến tàu trên các chặng.
Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, Tàu khách Thống
nhất chạy hằng ngày 5 đôi tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Chạy thêm
tàu SE12 xuất phát tại ga Sài Gòn (TP.HCM) các ngày 24, 25, 28, 29/4; chạy thêm
tàu SE11 xuất phát tại ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.
Các tàu khách
khu đoạn chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), SE22/SE21
(TP.HCM - Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (TP.HCM - Nha Trang), SPT2/SPT1 (TP.HCM - Phan
Thiết), tàu Kết nối Di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội
- Vinh).
Ngoài ra, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm một số chuyến
tàu các tuyến: TP.HCM - Quy Nhơn, TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phan Thiết, Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Hải Phòng... Tuyến Hà Nội – Lào Cai duy trì 3 đôi tàu/ngày; tuyến Đà Lạt – Trại Mát chạy nhiều đôi tàu phục vụ du lịch. Ngành đường sắt cũng linh hoạt bổ sung toa xe, tổ chức thêm chuyến khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực tế.
Bên cạnh đó, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng các chính sách
giảm giá vé, trong đó, giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước
tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Giảm 30% đối với người
có công với cách mạng; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng
(bao gồm cả người nước ngoài).
Giảm 15% giá vé đối với công dân Việt Nam từ 60
tuổi trở lên. Miễn phí vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử
dụng chung chỗ với người lớn. Giảm 25% giá vé cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới
10 tuổi có quốc tịch Việt Nam. Giảm 10% giá vé cho sinh viên…
Công ty CP Vận tải đường sắt mới đây đã điều chỉnh giá vé do
chi phí đầu vào tăng mạnh, áp dụng từ 5/4. Theo đó, giá vé tàu khách được điều
chỉnh tăng trung bình khoảng 3%, trong khi cước vận chuyển hàng hóa tăng từ 3 -
5% tùy loại hình dịch vụ. Theo thống kê của ngành đường sắt, tính đến 8 giờ
ngày 7/4/2026, đã có khoảng 44.200 vé tàu được bán ra cho giai đoạn cao điểm từ
ngày 29/4 đến 3/5/2026.
Với phương tiện xe khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Bến xe Miền
Đông và Bến xe Miền Tây của TP.HCM đều khuyến khích các đơn vị vận tải
không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước. Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết
các trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ
chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về), phải kê khai đúng quy định. Thời
gian điều chỉnh và mức điều chỉnh trong 3 ngày từ 29/4 đến 1/5 tăng không quá
40% so với ngày thường.
Tương tự tại Bến xe Miền Tây, bến tổ chức bán vé phục vụ
hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị ủy thác bến bán
vé; 24/24 giờ đối với các đơn vị tự bán vé. Bến xe cũng quy định các đơn vị vận
tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng
theo đúng quy định và gửi thông báo kê khai giá vé cho Bến xe để niêm
yết tại các quầy vé.
Nhằm đảm bảo phương tiện phục vụ người dân dịp này, các bến
xe sẽ theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận
tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp, tăng cường phục vụ các tuyến
trọng điểm để giải tỏa hành khách.
Du lịch Ninh Bình tôn vinh di sản, kết nối không gian rừng – biển
Quý 1/2026 đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của du lịch Ninh Bình, không chỉ về lượng khách mà còn về doanh thu, nhờ vào chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo...
Xung đột Trung Đông trong hơn 1 tháng qua đã thổi bay những kỳ vọng và các động lực tăng trưởng vốn chưa thực sự bền vững sau đại dịch Covid-19 của ngành du lịch toàn cầu…
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng...
Chưa bao giờ những cụm từ như "trải nghiệm cá nhân hóa" được nhắc đến nhiều như hiện nay. Du khách Gen Z xem du lịch như cách thể hiện bản thân, khám phá thế giới và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội như một cách truyền cảm hứng cho cộng đồng…
Dù sở hữu nhiều tiềm năng về biển, di sản và hạ tầng, du lịch Bắc Trung Bộ vẫn chưa thoát khỏi tính mùa vụ. Những giải pháp về liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch mùa đông...
