Du lịch Ninh Bình tôn vinh di sản, kết nối không gian rừng – biển
Quỳnh Chi
07/04/2026, 15:45
Quý 1/2026 đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của du lịch Ninh Bình, không chỉ về lượng khách mà còn về doanh thu, nhờ vào chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo...
Theo báo cáo từ Sở Du lịch Ninh Bình, tổng lượng khách du lịch đến địa phương trong quý 1 ước đạt gần 9,9 triệu lượt, trong đó khách quốc tế vượt mốc 1 triệu lượt, doanh thu đạt gần 10.053 tỷ đồng.
Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Ninh Bình trên bản đồ du lịch quốc tế. Đặc biệt, tháng 3 ghi nhận hơn 4,1 triệu lượt khách, minh chứng cho đà tăng trưởng ổn định của ngành du lịch địa phương.
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công này là sự chú trọng tôn vinh và phát huy giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa. Thời gian qua, Ninh Bình đã tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, và Lễ hội khai ấn đền Trần, không chỉ nhằm bảo tồn mà còn để quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.
Hàng năm vào độ cuối tháng 4, đầu tháng 5, hàng nghìn tín đồ ưa xê dịch đã đổ về Vườn quốc gia Cúc Phương để ngắm hàng triệu cá thể bướm bừng tỉnh sau kỳ ngủ đông. Ban quản lý “Công viên quốc gia hàng đầu châu Á” và các đơn vị lữ hành từ đó đã khéo léo lồng ghép mùa bướm vào các tour du lịch trải nghiệm, biến nó thành một “thương hiệu” nhận diện mạnh mẽ, một sản phẩm du lịch độc bản riêng có ở Ninh Bình.
Bên cạnh đó, tại khu du lịch Vân Long, du khách không chỉ ngồi thuyền ngắm cảnh, mà còn được nghe câu chuyện về hệ sinh thái đất ngập nước, về loài voọc mông trắng quý hiếm, về cách người dân gìn giữ môi trường sống. Những trải nghiệm như vậy biến chuyến đi thành một hành trình nhận thức, thấu hiểu và trân trọng giá trị tự nhiên.
Theo thống kê, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 15 khu, điểm du lịch được công nhận, hơn 60 khu, điểm du lịch, địa điểm tiềm năng phát triển du lịch, cùng mạng lưới doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên ngày càng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Công tác quảng bá và xúc tiến du lịch di sản cũng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động nổi bật. Chương trình “Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản” đã góp phần tôn vinh nghề phở và lan tỏa bản sắc ẩm thực địa phương. Đặc biệt, Festival Phở năm 2026 với chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” đã thu hút sự tham gia của khoảng 50 gian hàng từ các doanh nghiệp, thương hiệu phở tiêu biểu trên cả nước.
Bên cạnh việc tôn vinh di sản, Ninh Bình còn chú trọng kết nối không gian rừng – biển, tạo nên một hệ sinh thái du lịch độc đáo. Với không gian và dư địa phát triển mới sau hợp nhất, Ninh Bình hiện có khoảng 90 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, mở ra tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế du lịch biển.
Từ đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 11/3/2026 về phát triển du lịch biển giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu hình thành từ 2 đến 3 khu du lịch biển có thương hiệu mạnh trong cả nước; từng bước làm mới thương hiệu du lịch biển Quất Lâm và Thịnh Long; phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh với các địa phương trong nước và khu vực.
Đồng thời, hình thành các tuyến, điểm du lịch biển trọng điểm như: Kim Đông - Rạng Đông - Hải Thịnh - Hải Tiến - Giao Ninh - Giao Hưng - Giao Minh…, với các sản phẩm tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng ven biển, du lịch thể thao và vui chơi giải trí.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết,để phát triển du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, Sở đang triển khai đề án nghiên cứu tổng thể về chất lượng môi trường biển, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biển trình UBND tỉnh. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành việc đánh giá các bãi biển có tiềm năng khai thác như Hải Thịnh, Quất Lâm, Rạng Đông, Hải Tiến…
Trong quý 2/2026, Ninh Bình tiếp tục đặt mục tiêu phát triển du lịch gắn với nông thôn mới, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến trong và ngoài nước. Trong đó, Tuần Du lịch Ninh Bình với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” dự kiến diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026.
Điểm nhấn của Tuần Du lịch là Chương trình khai mạc dự kiến tổ chức tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Lễ hội sắc vàng Tam Cốc được dự kiến tổ chức vào buổi sáng sau Lễ khai mạc để đại biểu và du khách sẽ trải nghiệm cánh đồng lúa chín trên dòng Ngô Đồng, kết hợp trình diễn nghệ thuật dân gian và đoàn rước lễ vật nông sản đặc trưng. Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival) dự kiến tổ chức tại khu Quần thể danh thắng Tràng An...
Trong khuôn khổ Tuần Du lịch, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn cũng sẽ được tổ chức như: Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026; khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình; tour chụp ảnh "Mùa vàng Tam Cốc"; chương trình famtrip, presstrip giới thiệu sản phẩm du lịch mới; triển lãm ảnh nghệ thuật "Ảnh đẹp du lịch Ninh Bình"; biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm và các hoạt động văn hóa dân gian phục vụ du khách.
Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng như không gian ẩm thực, chợ quê, phố đi bộ, biểu diễn văn nghệ cộng đồng, trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch biển, làng nghề truyền thống… nhằm tạo không khí sôi động, lan tỏa rộng khắp trong suốt thời gian diễn ra Tuần Du lịch.
