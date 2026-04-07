Các quốc gia châu Á loay hoay “cứu” ngành du lịch

Xung đột Trung Đông trong hơn 1 tháng qua đã thổi bay những kỳ vọng và các động lực tăng trưởng vốn chưa thực sự bền vững sau đại dịch Covid-19 của ngành du lịch toàn cầu…
Tờ Financial Times ghi nhận sau 23 ngày kể từ khi xung đột Trung
Đông bắt đầu, 20 hãng hàng không niêm yết lớn nhất thế giới đã bị bốc hơi khoảng
53 tỷ USD giá trị vốn hóa. Riêng ở khu vực Trung Đông, Hội đồng Du lịch và Lữ
hành Thế giới (WTTC) cho hay xung đột không chỉ gây xáo trộn thị trường năng lượng
mà còn khiến ngành du lịch Trung Đông thất thu ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày.
Tại châu Á, chiến sự Trung Đông đang phủ bóng đen lên ngành
du lịch trong dịp lễ Songkran của Thái Lan. Các nhà điều hành khách sạn, bán lẻ
và tổ chức sự kiện nước này nhìn chung đều nhận định doanh thu từ lễ hội năm nay sẽ
yếu hơn hoặc không thay đổi so với năm 2025, ngay cả khi Tổng cục Du lịch
Thái Lan (TAT) ước tính chi tiêu nội địa đạt 30,35 tỷ baht, tăng 6%.
Ông Thienprasit Chaiyapatranun, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn
Thái Lan (THA), cho biết các doanh nghiệp hiện đang mong muốn chính phủ đưa ra
các biện pháp hỗ trợ trực tiếp giảm chi phí cho các nhà điều hành khách sạn,
bao gồm giảm nhiều loại thuế như thuế đất. Hiệp hội cũng kêu gọi hỗ trợ vốn lưu
động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì giá
vé máy bay tăng cao làm giảm số lượng khách du lịch.
Theo Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT), mục tiêu khách quốc tế
năm 2026 đã được điều chỉnh giảm 18%, xuống còn từ 30 – 34 triệu lượt. Bà
Thapanee Kiatphaibool, lãnh đạo TAT, nhấn mạnh ngành du lịch phải thích ứng với
“kỷ nguyên chất lượng”, tập trung vào giá trị mỗi chuyến đi thay vì chỉ đếm số
lượng.
Chiến lược mới của du lịch Thái Lan bao gồm: Đẩy mạnh tiếp
thị các trải nghiệm cao cấp, an toàn và đáng giá. Tận dụng thị trường đường dài
như Anh, Đức, Mỹ – vốn mang lại nguồn thu cao và ổn định. Và ứng dụng nền tảng
số để quảng bá các sản phẩm du lịch cao cấp. Đây được coi là bước đi then chốt
để bảo tồn lợi thế cạnh tranh và tạo "lá chắn" cho du lịch Thái Lan trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.
Trong khi đó, vào lúc các hãng hàng không trong khu vực thu
hẹp hoặc hủy chuyến bay do nguồn cung nhiên liệu khan hiếm, hãng hàng không quốc
gia Malaysia Airlines đang mở rộng mạng lưới của mình, bổ sung các tuyến bay đến
hai thành phố ở Trung Quốc và khôi phục các chuyến bay thẳng đến Fukuoka, Nhật
Bản.
Tập đoàn Hàng không Malaysia (MAG) thông báo mới đây rằng họ
sẽ khai trương các dịch vụ mới giữa Kuala Lumpur và Thâm Quyến cũng như Trường
Sa từ tháng 7 đến tháng 9/2026. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của MAG, ông
Nasaruddin Bakar, cho rằng “cuộc khủng hoảng này là một cơ hội” để mở rộng quy mô. MAG đã đảm
bảo được khoảng 36% nhu cầu nhiên liệu cho cả năm và đặt mục tiêu nâng con số này
lên 50% vào quý thứ hai.
Công ty du lịch The Essence of Asia Tours &
Travel cho biết các nhóm du khách Ấn Độ ban đầu dự định đi nghỉ ở
Dubai trong tháng 4/2026 đã chuyển hướng chuyến đi sang Malaysia. 6 nhóm
du lịch giải trí khác từ Ấn Độ đã xác nhận với công ty này sẽ đến thăm
Malaysia từ tháng 4 đến tháng 6, thay vì đến UAE như dự định ban đầu.
"Chúng tôi đang thực hiện các chương trình khuyến mãi với
các đối tác Ấn Độ. Mặc dù điều này khiến biên lợi nhuận thấp hơn, nhưng
chúng tôi kỳ vọng tổng doanh số cao hơn để thúc đẩy lợi nhuận tổng thể,"
ông Arokia Das Anthony, Giám đốc điều hành công ty cho biết. Ở cấp độ chính
sách, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang điều chỉnh lại chiến lược
cho chương trình Visit Malaysia 2026, tập trung hơn vào các thị trường ít chịu ảnh
hưởng từ xung đột, chẳng hạn như châu Á và Đông Nam Á.
Tương tự, ngành du lịch Indonesia đã hủy hàng trăm chuyến
bay, đồng thời đối mặt với nguy cơ chi phí tăng cao do bất ổn địa chính trị. Song
quốc gia này vẫn đặt mục tiêu hút 16 - 17,6 triệu khách quốc tế nhờ chuyển hướng
thị trường.
Bộ trưởng Du lịch Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana thông tin để
giảm phụ thuộc vào các thị trường chịu ảnh hưởng nặng từ khủng hoảng, Indonesia
sẽ tập trung vào Đông Nam Á, Đông Á và các thị trường tầm trung có khả năng phục
hồi nhanh.
Bên cạnh đó, Indonesia tăng cường các chính sách kích cầu du
lịch nội địa như một trụ cột quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng. Các biện pháp
đồng loạt được áp dụng, bao gồm ưu đãi vé máy bay trong mùa cao điểm, mở rộng
năng lực vận tải hàng không, đẩy mạnh quảng bá kỹ thuật số và tổ chức sự kiện tại
các điểm đến trọng điểm nhằm duy trì công suất phòng khách sạn.
Chính phủ cũng tiếp tục phát triển các làng du lịch cộng đồng,
nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng bền vững và “du lịch chất lượng cao”, đồng
thời xem xét mở rộng chính sách miễn thị thực, tăng ngân sách xúc tiến và củng
cố hạ tầng tại các khu du lịch chiến lược.
Tại thị trường Đông Bắc Á, đại sứ quán Hàn Quốc tại
Bắc Kinh mới đây cho biết công dân Trung Quốc từng đến Hàn Quốc nay
có thể xin visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 5 năm. Những người có hộ khẩu
tại 14 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu… được phép xin visa
nhiều lần lên tới 10 năm, theo SCMP.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được
cải thiện, và Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy mạnh lượng khách Trung Quốc quay lại,
nhất là với các chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần, tập trung vào trải nghiệm
K-pop, ẩm thực và mua sắm.
Trước xu hướng du khách quốc tế ngày càng mở rộng hành trình ra ngoài Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông, hướng tới nâng cao trải nghiệm di chuyển và kết nối giữa các khu vực. Các mô hình xe buýt cao cấp hay taxi du lịch hiện mở rộng liên kết với các khu vực lân cận và các cửa ngõ lớn như sân bay Incheon. Qua đó, chính quyền kỳ vọng khuyến khích du khách nước ngoài lưu trú lâu hơn.
Ông Subramania Bhatt, CEO công ty tiếp thị và công
nghệ du lịch China Trading Desk, nhận định Hàn Quốc có thể trở nên kém hấp dẫn
hơn so với các điểm đến Đông Nam Á trong bối cảnh chi phí du lịch tăng cao, buộc
chính phủ Hàn Quốc phải hành động.
Dù vậy, để tận dụng chính sách visa mới, ông Jang cho rằng Hàn Quốc
cần nâng cấp hạ tầng du lịch thông minh, bao gồm tích hợp các nền tảng thanh
toán như Alipay, mở rộng các sản phẩm du lịch giá trị cao như làm đẹp và y tế,
kiểm soát tình trạng "chặt chém" và đẩy mạnh tiếp thị số.
Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro
09:07, 06/04/2026
Italia áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải du lịch
10:16, 03/04/2026
Triều Tiên: Tích cực thúc đẩy du lịch để tạo nguồn thu ngoại tệ
Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng...
Doanh nghiệp cùng TP.HCM “bán trải nghiệm” để kích cầu du lịch
Chưa bao giờ những cụm từ như “trải nghiệm cá nhân hóa” được nhắc đến nhiều như hiện nay. Du khách Gen Z xem du lịch như cách thể hiện bản thân, khám phá thế giới và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội như một cách truyền cảm hứng cho cộng đồng…
“Đánh thức” du lịch mùa đông tại Bắc Trung Bộ
Dù sở hữu nhiều tiềm năng về biển, di sản và hạ tầng, du lịch Bắc Trung Bộ vẫn chưa thoát khỏi tính mùa vụ. Những giải pháp về liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch mùa đông...
Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây
Ngày 3/4, tại tỉnh Champasak, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026"...
Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách
Tháng Ba về, khi tiết xuân còn vương chút se lạnh, Huế lại bước vào mùa ngô đồng – mùa của sắc tím trầm mặc, gợi mở vẻ đẹp rất riêng của đất kinh kỳ, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
