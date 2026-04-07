Các quốc gia châu Á loay hoay “cứu” ngành du lịch

Xung đột Trung Đông trong hơn 1 tháng qua đã thổi bay những kỳ vọng và các động lực tăng trưởng vốn chưa thực sự bền vững sau đại dịch Covid-19 của ngành du lịch toàn cầu…

Tờ Financial Times ghi nhận sau 23 ngày kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu, 20 hãng hàng không niêm yết lớn nhất thế giới đã bị bốc hơi khoảng 53 tỷ USD giá trị vốn hóa. Riêng ở khu vực Trung Đông, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cho hay xung đột không chỉ gây xáo trộn thị trường năng lượng mà còn khiến ngành du lịch Trung Đông thất thu ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày.

Tại châu Á, chiến sự Trung Đông đang phủ bóng đen lên ngành du lịch trong dịp lễ Songkran của Thái Lan. Các nhà điều hành khách sạn, bán lẻ và tổ chức sự kiện nước này nhìn chung đều nhận định doanh thu từ lễ hội năm nay sẽ yếu hơn hoặc không thay đổi so với năm 2025, ngay cả khi Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính chi tiêu nội địa đạt 30,35 tỷ baht, tăng 6%.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA), cho biết các doanh nghiệp hiện đang mong muốn chính phủ đưa ra các biện pháp hỗ trợ trực tiếp giảm chi phí cho các nhà điều hành khách sạn, bao gồm giảm nhiều loại thuế như thuế đất. Hiệp hội cũng kêu gọi hỗ trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì giá vé máy bay tăng cao làm giảm số lượng khách du lịch.

Theo Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT), mục tiêu khách quốc tế năm 2026 đã được điều chỉnh giảm 18%, xuống còn từ 30 – 34 triệu lượt. Bà Thapanee Kiatphaibool, lãnh đạo TAT, nhấn mạnh ngành du lịch phải thích ứng với “kỷ nguyên chất lượng”, tập trung vào giá trị mỗi chuyến đi thay vì chỉ đếm số lượng.

Chiến sự Trung Đông đang phủ bóng đen lên ngành du lịch trong dịp lễ Songkran của Thái Lan.

Chiến lược mới của du lịch Thái Lan bao gồm: Đẩy mạnh tiếp thị các trải nghiệm cao cấp, an toàn và đáng giá. Tận dụng thị trường đường dài như Anh, Đức, Mỹ – vốn mang lại nguồn thu cao và ổn định. Và ứng dụng nền tảng số để quảng bá các sản phẩm du lịch cao cấp. Đây được coi là bước đi then chốt để bảo tồn lợi thế cạnh tranh và tạo "lá chắn" cho du lịch Thái Lan trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, vào lúc các hãng hàng không trong khu vực thu hẹp hoặc hủy chuyến bay do nguồn cung nhiên liệu khan hiếm, hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines đang mở rộng mạng lưới của mình, bổ sung các tuyến bay đến hai thành phố ở Trung Quốc và khôi phục các chuyến bay thẳng đến Fukuoka, Nhật Bản.

Tập đoàn Hàng không Malaysia (MAG) thông báo mới đây rằng họ sẽ khai trương các dịch vụ mới giữa Kuala Lumpur và Thâm Quyến cũng như Trường Sa từ tháng 7 đến tháng 9/2026. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của MAG, ông Nasaruddin Bakar, cho rằng “cuộc khủng hoảng này là một cơ hội” để mở rộng quy mô. MAG đã đảm bảo được khoảng 36% nhu cầu nhiên liệu cho cả năm và đặt mục tiêu nâng con số này lên 50% vào quý thứ hai.

Công ty du lịch The Essence of Asia Tours & Travel cho biết các nhóm du khách Ấn Độ ban đầu dự định đi nghỉ ở Dubai trong tháng 4/2026 đã chuyển hướng chuyến đi sang Malaysia. 6 nhóm du lịch giải trí khác từ Ấn Độ đã xác nhận với công ty này sẽ đến thăm Malaysia từ tháng 4 đến tháng 6, thay vì đến UAE như dự định ban đầu.

Các nhóm du khách ban đầu dự định đi nghỉ ở Dubai đã chuyển hướng chuyến đi sang Malaysia.

"Chúng tôi đang thực hiện các chương trình khuyến mãi với các đối tác Ấn Độ. Mặc dù điều này khiến biên lợi nhuận thấp hơn, nhưng chúng tôi kỳ vọng tổng doanh số cao hơn để thúc đẩy lợi nhuận tổng thể," ông Arokia Das Anthony, Giám đốc điều hành công ty cho biết. Ở cấp độ chính sách, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang điều chỉnh lại chiến lược cho chương trình Visit Malaysia 2026, tập trung hơn vào các thị trường ít chịu ảnh hưởng từ xung đột, chẳng hạn như châu Á và Đông Nam Á.

Tương tự, ngành du lịch Indonesia đã hủy hàng trăm chuyến bay, đồng thời đối mặt với nguy cơ chi phí tăng cao do bất ổn địa chính trị. Song quốc gia này vẫn đặt mục tiêu hút 16 - 17,6 triệu khách quốc tế nhờ chuyển hướng thị trường.

Bộ trưởng Du lịch Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana thông tin để giảm phụ thuộc vào các thị trường chịu ảnh hưởng nặng từ khủng hoảng, Indonesia sẽ tập trung vào Đông Nam Á, Đông Á và các thị trường tầm trung có khả năng phục hồi nhanh.

Bên cạnh đó, Indonesia tăng cường các chính sách kích cầu du lịch nội địa như một trụ cột quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng. Các biện pháp đồng loạt được áp dụng, bao gồm ưu đãi vé máy bay trong mùa cao điểm, mở rộng năng lực vận tải hàng không, đẩy mạnh quảng bá kỹ thuật số và tổ chức sự kiện tại các điểm đến trọng điểm nhằm duy trì công suất phòng khách sạn.

ndonesia tăng cường các chính sách kích cầu du lịch nội địa như một trụ cột quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng.

Chính phủ cũng tiếp tục phát triển các làng du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng bền vững và “du lịch chất lượng cao”, đồng thời xem xét mở rộng chính sách miễn thị thực, tăng ngân sách xúc tiến và củng cố hạ tầng tại các khu du lịch chiến lược.

Tại thị trường Đông Bắc Á, đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh mới đây cho biết công dân Trung Quốc từng đến Hàn Quốc nay có thể xin visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 5 năm. Những người có hộ khẩu tại 14 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu… được phép xin visa nhiều lần lên tới 10 năm, theo SCMP.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được cải thiện, và Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy mạnh lượng khách Trung Quốc quay lại, nhất là với các chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần, tập trung vào trải nghiệm K-pop, ẩm thực và mua sắm.

Trước xu hướng du khách quốc tế ngày càng mở rộng hành trình ra ngoài Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông, hướng tới nâng cao trải nghiệm di chuyển và kết nối giữa các khu vực. Các mô hình xe buýt cao cấp hay taxi du lịch hiện mở rộng liên kết với các khu vực lân cận và các cửa ngõ lớn như sân bay Incheon. Qua đó, chính quyền kỳ vọng khuyến khích du khách nước ngoài lưu trú lâu hơn.

Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy mạnh lượng khách Trung Quốc quay lại, nhất là với các chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần.

Ông Subramania Bhatt, CEO công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk, nhận định Hàn Quốc có thể trở nên kém hấp dẫn hơn so với các điểm đến Đông Nam Á trong bối cảnh chi phí du lịch tăng cao, buộc chính phủ Hàn Quốc phải hành động.

Dù vậy, để tận dụng chính sách visa mới, ông Jang cho rằng Hàn Quốc cần nâng cấp hạ tầng du lịch thông minh, bao gồm tích hợp các nền tảng thanh toán như Alipay, mở rộng các sản phẩm du lịch giá trị cao như làm đẹp và y tế, kiểm soát tình trạng "chặt chém" và đẩy mạnh tiếp thị số.