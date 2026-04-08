Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh và là duy nhất

Nhĩ Anh

08/04/2026, 23:00

Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh gồm 12 ký tự và là duy nhất....

Mã định danh thửa đất gồm 12 ký tự. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thông tư nhấn mạnh nguyên tắc các nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính phải lồng ghép khi thực hiện đo vẽ chi tiết thửa đất theo mảnh bản đồ.

Sản phẩm trong quá trình thực hiện lồng ghép phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định về đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Bên cạnh đó, việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, tạo lập dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của thửa đất được thực hiện trên hệ thống phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.

Lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh minh họa

Cơ quan quản lý đất đai; đơn vị thi công; đơn vị giám sát, kiểm tra; Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan được cấp quyền khai thác để phục vụ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Thông tư nhấn mạnh nguyên tắc lồng ghép nhằm tránh trùng lặp công việc, tiết kiệm chi phí và bảo đảm thống nhất dữ liệu. Các khối lượng công việc trùng lặp giữa các công đoạn chỉ được tính một lần theo định mức cao nhất.

Một nội dung đáng chú ý trong thông tư này là quy định về mã định danh thửa đất. Theo đó, mỗi thửa đất được gán một mã duy nhất gồm 12 ký tự, được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ quốc tế WGS84 của thửa đất theo thuật toán GeoHash.

Mã định danh này được xây dựng từ tọa độ điểm đặc trưng của thửa đất và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu địa chính, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả năng kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tư, quy trình xây dựng Mã định danh thửa đất gồm 4 bước:

Bước 1, xác định điểm đặc trưng của thửa đất: trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất, xác định tọa độ vị trí (X, Y) của điểm đặc trưng của thửa đất trong Hệ tọa độ VN2000 theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là một điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa theo thuật toán Polygonlabel, đảm bảo các yếu tố là điểm nằm sâu trong ranh giới thửa đất, cách xa các cạnh thửa đất.

Bước 2, tính chuyển vị trí từ hệ tọa độ VN2000 của Việt Nam sang hệ tọa độ quốc tế WGS84. Tính chuyển vị trí điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 sang tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) trong hệ tọa độ địa lý WGS84 toàn cầu. Công thức tính chuyển từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ quốc tế WGS84 thực hiện theo quy định hiện hành.

Bước 3, mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất: sử dụng thuật toán GeoHash để mã hóa tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự với độ dài chuỗi là 12 ký tự chữ và số. Mã định danh của thửa đất là chuỗi ký tự sau khi mã hóa.

Bước 4, cập nhật Mã định danh của thửa đất vào trường thửa đất của các bảng dữ liệu liên quan đến thửa đất trong nhóm dữ liệu không gian địa chính, nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.

Đồng Nai hoàn tất gắn mã định danh hơn 913.000 thửa đất

23:26, 03/03/2026

Đồng Nai hoàn tất gắn mã định danh hơn 913.000 thửa đất

Hơn 62 triệu thửa đất đã được rà soát, phân nhóm

10:21, 12/12/2025

Hơn 62 triệu thửa đất đã được rà soát, phân nhóm

Hơn 18 triệu thửa đất đã được đẩy dữ liệu lên hệ thống

16:31, 22/10/2025

Hơn 18 triệu thửa đất đã được đẩy dữ liệu lên hệ thống

bất động sản cơ sở dữ liệu đất đai đăng ký đất đai đo đạc bản đồ hệ tọa độ WGS84 hồ sơ địa chính lồng ghép mã định danh mã định danh thửa đất tạo lập dữ liệu không gian thửa đất

Chủ đề:

Luật kinh doanh bất động sản 2023

Đọc thêm

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Chiều 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Lãi suất tăng, nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản tạo dòng tiền ổn định

Lãi suất tăng, nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản tạo dòng tiền ổn định

Khi lãi suất tăng, nhà đầu tư bất động sản ưu tiên tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, chuyển từ lướt sóng sang tích sản bền vững.

Từ 7/4/2026: Vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Từ 7/4/2026: Vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Theo quy định mới có hiệu lực từ 7/4/2026, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, có thu nhập không quá 35 triệu đồng/tháng; vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội…

LUMIÈRE Essence Peak khai mở bản vị sống thanh tao từ hệ sinh thái giao thoa đa tầng

LUMIÈRE Essence Peak khai mở bản vị sống thanh tao từ hệ sinh thái giao thoa đa tầng

Tọa lạc tại tâm điểm Global Gate - Hà Nội, LUMIÈRE Essence Peak khai mở hành trình sống cân bằng an nhiên qua bộ sưu tập tiện ích đa tầng và hệ sinh thái đô thị quốc tế. Đây là dấu ấn khắc họa rõ nét chuẩn mực sống tinh tế, mang tầm biểu tượng của LUMIÈRE Series - phát triển bởi Masterise Homes.

Xu hướng lựa chọn không gian sống vì sức khỏe

Xu hướng lựa chọn không gian sống vì sức khỏe

94% người Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống trong lành, cho thấy yếu tố sức khỏe ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản.

1

Bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tài chính

2

Đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt bán vàng

Thế giới

3

Quốc hội xem xét sửa đổi ba luật, đẩy mạnh phân quyền và cải cách thủ tục

Tiêu điểm

4

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Tiêu điểm

5

SSI Research: Đà hưng phấn nhiều khả năng sẽ suy yếu khi bước sang nửa sau của tháng 4

Chứng khoán

