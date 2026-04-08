Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh và là duy nhất

Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh gồm 12 ký tự và là duy nhất....

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thông tư nhấn mạnh nguyên tắc các nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính phải lồng ghép khi thực hiện đo vẽ chi tiết thửa đất theo mảnh bản đồ.

Sản phẩm trong quá trình thực hiện lồng ghép phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định về đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Bên cạnh đó, việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, tạo lập dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của thửa đất được thực hiện trên hệ thống phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.

Cơ quan quản lý đất đai; đơn vị thi công; đơn vị giám sát, kiểm tra; Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan được cấp quyền khai thác để phục vụ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Thông tư nhấn mạnh nguyên tắc lồng ghép nhằm tránh trùng lặp công việc, tiết kiệm chi phí và bảo đảm thống nhất dữ liệu. Các khối lượng công việc trùng lặp giữa các công đoạn chỉ được tính một lần theo định mức cao nhất.

Một nội dung đáng chú ý trong thông tư này là quy định về mã định danh thửa đất. Theo đó, mỗi thửa đất được gán một mã duy nhất gồm 12 ký tự, được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ quốc tế WGS84 của thửa đất theo thuật toán GeoHash.

Mã định danh này được xây dựng từ tọa độ điểm đặc trưng của thửa đất và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu địa chính, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả năng kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tư, quy trình xây dựng Mã định danh thửa đất gồm 4 bước:

Bước 1, xác định điểm đặc trưng của thửa đất: trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất, xác định tọa độ vị trí (X, Y) của điểm đặc trưng của thửa đất trong Hệ tọa độ VN2000 theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là một điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa theo thuật toán Polygonlabel, đảm bảo các yếu tố là điểm nằm sâu trong ranh giới thửa đất, cách xa các cạnh thửa đất.

Bước 2, tính chuyển vị trí từ hệ tọa độ VN2000 của Việt Nam sang hệ tọa độ quốc tế WGS84. Tính chuyển vị trí điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 sang tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) trong hệ tọa độ địa lý WGS84 toàn cầu. Công thức tính chuyển từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ quốc tế WGS84 thực hiện theo quy định hiện hành.

Bước 3, mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất: sử dụng thuật toán GeoHash để mã hóa tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự với độ dài chuỗi là 12 ký tự chữ và số. Mã định danh của thửa đất là chuỗi ký tự sau khi mã hóa.

Bước 4, cập nhật Mã định danh của thửa đất vào trường Mã thửa đất của các bảng dữ liệu liên quan đến thửa đất trong nhóm dữ liệu không gian địa chính, nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.