Giá vàng suy yếu nhanh về vùng 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng
Điệp Vũ
09/04/2026, 07:11
Giá vàng thế giới thoái lui về vùng 4.700 USD/oz từ mức gần cao nhất 3 tuần trên 4.850 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/4), sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn...
Đồng USD giảm giá mạnh theo dầu thô đã hỗ trợ cho thị trường kim loại quý trong phiên này, song quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.720,9 USD/oz, tăng 13,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,3%.
Giá bạc giao ngay đạt 74,25 USD/oz, tăng 1,13 USD/oz, tương đương tăng 1,5%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 2%, chốt ở mức 4.777,2 USD/oz.
Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng hơn 3%, đạt hơn 4.850 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 19/3. So với đỉnh giá này của phiên, giá vàng khi chốt phiên thấp hơn khoảng 130 USD/oz.
Động lực tăng chính cho phiên tăng này của giá vàng là thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mà theo đó, Mỹ hoãn tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran trong hai tuần để đổi lấy việc nước này mở cửa eo biển Hormuz. Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York đóng cửa với mức giảm hơn 16%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.
Giá dầu giảm giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn. Mối lo này đã gây áp lực giảm mạnh lên thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây, khiến vàng không thể phát huy được tốt vai trò “hầm trú ẩn” trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.
“Thỏa thuận ngừng bắn đã trấn an thị trường và giải tỏa áp lực mất giá đối với vàng. Thỏa thuận này có thể giúp giảm bớt sức ép lạm phát và mở đường để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, một hướng đi có lợi cho giá vàng”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét với hãng tin Reuters.
Tuy nhiên, việc giá vàng kết thúc phiên ở mức giá thấp hơn nhiều so với đỉnh của phiên cho thấy tâm lý của nhà đầu tư còn bấp bênh. Mối hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở, khi chưa có nhiều chi tiết cụ thể của thỏa thuận được công bố.
Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, và các vi phạm cụ thể bao gồm Israel tiếp tục tấn công Lebanon, một máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran, và Mỹ phủ nhận quyền được làm giàu uranium của Tehran.
Và trong khi giá dầu giao sau đã giảm sâu dưới mốc 100 USD/thùng, giá dầu Brent giao ngay vẫn giữ gần mức 125 USD/thùng - một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ không giải quyết sớm được sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng gây ra bởi cuộc chiến kéo dài hơn 5 tuần.
Tuy đã giảm gần 20 USD/thùng trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu Brent giao ngay vẫn đang cao hơn gần 30 USD/thùng so với giá dầu Brent giao tháng 6. Giới phân tích nói rằng tình trạng giá dầu giao ngay còn neo ở mức cao phản ánh nguồn cung dầu vẫn còn thắt chặt ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn duy trì.
“Tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Có quá nhiều yếu tố cần phải được đàm phán. Thỏa thuận vẫn có khả năng đổ vỡ, và sự phục hồi của thị trường có thể không duy trì lâu được. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát hiểm”, ông Meir nói.
Đồng USD giảm giá mạnh phiên này, với chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,86%, chốt phiên ở mức 99 điểm.
Trong khi đó, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 1,4 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn xấp xỉ 1.053 tấn vàng.
So với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào hôm 28/2, giá vàng thế giới hiện đã giảm gần 11%, do giá năng lượng tăng cao dẫn tới suy giảm kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất.
Biên bản cuộc họp ngày 17-18/3 của Fed đã được ngân hàng trung ương này công bố vào ngày thứ Tư, cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhận thấy rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết để chống lại tốc độ lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2%, nhất là trong bối cảnh chiến tranh đẩy giá dầu leo thang.
Việc một số ngân hàng trung ương như Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bán vàng trong thời gian gần đây để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ cũng là một yếu tố gây bất lợi cho giá vàng. Từ khi chiến tranh xảy ra, các quỹ ETF như SPDR Gold Trust cũng đã chuyển sang bán ròng vàng.
Vào đầu giờ phiên sáng nay (9/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng giảm.
Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,1%, còn gần 4.715 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,4%, còn 73,9 USD/oz.
Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.111 đồng (mua vào) và 26.361 đồng (bán ra).
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
