Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro

Tường Bách

06/04/2026, 09:07

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng...

Đối với những du khách cần nạp lại năng lượng, chuyến đi nên là một nơi an toàn và ổn định, có môi trường yên tĩnh hơn, tránh xa đồng hồ báo thức và công nghệ.
Tháng 3/2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong quý 1/2026 lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong quý 1 từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên 3 tháng liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%. Tỷ trọng vượt trội của vận tải hàng không cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng khách từ các thị trường tầm trung và đường xa - những thị trường chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá dầu và gây gián đoạn một số tuyến bay quốc tế, việc dòng du khách hàng không vẫn duy trì ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực kết nối, mà quan trọng hơn là niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.

Biểu đồ khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Bên cạnh đó, 15,5% khách đến bằng đường bộ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Đây là nhóm khách có lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, dòng khách khu vực đã góp phần tạo nên lớp đệm ổn định, giúp du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và giảm thiểu tác động từ các biến động bên ngoài.

Trong khi đó, khách du lịch đường biển hiện chỉ chiếm 2,2% tổng lượng khách quốc tế, cho thấy vẫn còn nhiều dư địa khai thác phân khúc này. Việc đầu tư nâng cấp cảng chuyên dụng, phát triển sản phẩm du lịch ngắn ngày chất lượng cao sẽ là những yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả dư địa này trong thời gian tới.

Trong quý 1/2026, Trung Quốc (1,4 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Malaysia tăng 21,5%, Singapore tăng 30,2%, Campuchia tăng 41,1%, Indonesia tăng 43,9%, Philippines tăng 69,3%, trong khi Thái Lan tăng nhẹ 6,5%. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 69,3%, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường đông dân nhất thế giới.

Biểu đồ cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam theo phương tiện. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Trong khi đó, châu Âu với mức tăng chung 55,6% thực sự là một điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Đặc biệt, riêng trong tháng 3/2026 mặc dù bị ảnh hưởng gián đoạn nhiều đường bay quốc tế do chiến sự ở Trung Đông, nhưng các thị trường khách đường xa từ châu Âu đến Việt Nam vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, thị trường Nga tăng tới 163,4% cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách từ xứ sở Bạch Dương đối với điểm đến Việt Nam.

Trong bối cảnh các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng tác động trực tiếp đến hành vi du lịch, “an toàn” đã trở thành tiêu chí lựa chọn mang tính quyết định của du khách quốc tế. Bên cạnh đó, những điểm đến “dễ đến, dễ đi” và tối ưu chi phí đang có lợi thế rõ rệt, và Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này.

Tiếp tục phát huy tốt lợi thế này, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, nỗ lực duy trì và mở rộng kết nối hàng không với các thị trường mục tiêu, ngành du lịch Việt Nam sẽ có cơ hội duy trì được động lực tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Biểu đồ tỷ lệ tăng trưởng các thị trường quý 1/2026 so với quý 1/2025. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Bên cạnh đó, theo ứng dụng đặt phòng Travel của Yahoo, năm 2026 được dự báo sẽ là năm của du lịch có mục đích. Đây là hiện tượng khách du lịch thường tìm kiếm điều gì đó sâu sắc và ý nghĩa hơn khi lên kế hoạch cho các chuyến đi nghỉ dưỡng, bao gồm sự chuyển dịch từ du lịch đặt điểm đến lên hàng đầu, sang du lịch có chủ đích và xác định lý do.

"Khách du lịch đang ưu tiên cách một chuyến đi phù hợp với cuộc sống của họ về mặt cảm xúc và tinh thần, chứ không chỉ về mặt địa lý. Xu hướng này trải rộng trên các hình thức du lịch giải trí, gia đình và đa thế hệ. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ từ thời lượng chuyến đi đến nhịp độ, nơi lưu trú và trải nghiệm," bà Denise Ambrusko-Maida, người sáng lập hãng Travel Brilliant (Anh), nói rõ thêm về xu hướng này.

Cũng về chủ đề này, hãng dịch vụ khách sạn Ascott Limited (Singapore) vừa dẫn nguồn từ Báo cáo Xu hướng Du lịch của Trip.com năm 2026, nêu bật "sự trỗi dậy của du lịch có mục đích tại Đông Nam Á năm 2026" trên trang web Discoverasr.com. Ascott đồng thời cũng dẫn tư vấn của các chuyên gia về 6 quốc gia Đông Nam Á nổi trội với những khu nghỉ dưỡng xuất sắc, được coi như "cửa ngõ dẫn tới những trải nghiệm du lịch có mục đích".

Với 72% du khách trên ứng dụng đặt phòng Travel của Yahoo cho biết muốn dành thời gian để khám phá niềm đam mê, kỹ năng hoặc sở thích cá nhân.
Trong đó, Việt Nam được xếp ở vị trí số 1 với mô tả: "Việt Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến hàng đầu cho các trải nghiệm sang trọng. Một báo cáo gần đây về xu hướng du lịch Việt Nam nhấn mạnh rằng năm 2026 sẽ được định nghĩa bởi tính chân thực là sự sang trọng mới - nơi khách du lịch tìm kiếm những câu chuyện văn hóa sâu sắc hơn là những trải nghiệm nghỉ dưỡng rập khuôn".

Các quốc gia Đông Nam Á được gợi ý cho chuyến du lịch trải nghiệm có mục đích bao gồm: Singapore (xếp thứ 2) - "nơi trú ẩn an toàn siêu kết nối" đang tiếp tục định hình xu hướng "bleisure" (kết hợp công việc và giải trí).

Thái Lan (thứ 3) - đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch kết hợp làm việc từ xa với phục hồi sức khỏe. Philippines (thứ 4) với "đại đoàn tụ" là chủ đề nổi bật năm 2026, thu hút các chuyến du lịch đa thế hệ. Malaysia (thứ 5) - nơi cuộc sống đô thị thân thiện qua sự bùng nổ của "đô thị xanh". Indonesia (thứ 6) với "cuộc sống cân bằng" qua xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ

Nhiều lưu ý từ hãng hàng không tới du khách trong tháng 4

Du lịch Hà Nội tăng trưởng ấn tượng, đón gần 9 triệu lượt khách trong quý 1/2026

Từ khóa:

3 tháng đầu năm an toàn du lịch du lịch Việt Nam 2026 quý 1/2026 số liệu thống kê Vneconomy

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Đọc thêm

Doanh nghiệp cùng TP.HCM "bán trải nghiệm" để kích cầu du lịch

Chưa bao giờ những cụm từ như “trải nghiệm cá nhân hóa” được nhắc đến nhiều như hiện nay. Du khách Gen Z xem du lịch như cách thể hiện bản thân, khám phá thế giới và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội như một cách truyền cảm hứng cho cộng đồng…

Dù sở hữu nhiều tiềm năng về biển, di sản và hạ tầng, du lịch Bắc Trung Bộ vẫn chưa thoát khỏi tính mùa vụ. Những giải pháp về liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch mùa đông...

Ngày 3/4, tại tỉnh Champasak, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak tổ chức "Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026"...

Tháng Ba về, khi tiết xuân còn vương chút se lạnh, Huế lại bước vào mùa ngô đồng – mùa của sắc tím trầm mặc, gợi mở vẻ đẹp rất riêng của đất kinh kỳ, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.

Từ Capri đến vùng Dolomites, Italia đang siết chặt các quy định du lịch trong năm 2026 nhằm bảo vệ di sản văn hóa và cộng đồng địa phương trước những hệ lụy ngày càng gia tăng của tình trạng quá tải du lịch...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy