Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro
Tường Bách
06/04/2026, 09:07
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng...
Tháng 3/2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế,
nâng tổng số khách trong quý 1/2026 lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng
kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong quý 1 từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu
lần đầu tiên 3 tháng liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi
tháng.
Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam
trong 3 tháng đầu năm, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ
chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%. Tỷ trọng vượt trội của vận tải hàng không
cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng khách từ các thị trường tầm trung
và đường xa - những thị trường chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính
trị và chi phí nhiên liệu.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá dầu
và gây gián đoạn một số tuyến bay quốc tế, việc dòng du khách hàng không vẫn duy
trì ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực kết nối, mà quan trọng hơn là niềm
tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.
Bên cạnh đó, 15,5% khách đến bằng đường bộ tiếp tục khẳng định
vai trò quan trọng của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào,
Campuchia, Thái Lan. Đây là nhóm khách có lợi thế về khoảng cách địa lý, chi
phí hợp lý, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao. Trong bối cảnh chi
phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, dòng khách khu vực đã góp phần tạo nên lớp đệm
ổn định, giúp du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và giảm thiểu tác động từ
các biến động bên ngoài.
Trong khi đó, khách du lịch đường biển hiện chỉ chiếm 2,2% tổng
lượng khách quốc tế, cho thấy vẫn còn nhiều dư địa khai thác phân khúc này. Việc
đầu tư nâng cấp cảng chuyên dụng, phát triển sản phẩm du lịch ngắn ngày chất lượng
cao sẽ là những yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả dư địa này trong thời
gian tới.
Trong quý 1/2026, Trung Quốc (1,4 triệu lượt)
và Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn
nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng
mạnh. Malaysia tăng 21,5%, Singapore tăng 30,2%, Campuchia tăng 41,1%,
Indonesia tăng 43,9%, Philippines tăng 69,3%, trong khi Thái Lan tăng nhẹ 6,5%.
Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 69,3%, cho thấy tiềm
năng lớn của thị trường đông dân nhất thế giới.
Trong khi đó, châu Âu với mức tăng chung 55,6% thực
sự là một điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Đặc biệt,
riêng trong tháng 3/2026 mặc dù bị ảnh hưởng gián đoạn nhiều đường bay quốc tế
do chiến sự ở Trung Đông, nhưng các thị trường khách đường xa từ châu Âu đến Việt
Nam vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, thị trường Nga tăng tới 163,4%
cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách từ xứ sở Bạch Dương đối với điểm
đến Việt Nam.
Trong bối cảnh các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền
thống ngày càng tác động trực tiếp đến hành vi du lịch, “an toàn” đã
trở thành tiêu chí lựa chọn mang tính quyết định của du khách quốc tế. Bên cạnh
đó, những điểm đến “dễ đến, dễ đi” và tối ưu chi phí đang có lợi thế rõ rệt, và
Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này.
Tiếp tục phát huy tốt lợi thế này, đồng thời nâng cao chất
lượng dịch vụ và trải nghiệm, nỗ lực duy trì và mở rộng kết nối hàng không với
các thị trường mục tiêu, ngành du lịch Việt Nam sẽ có cơ hội duy trì được động
lực tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, theo ứng dụng đặt phòng Travel của Yahoo, năm
2026 được dự báo sẽ là năm của du lịch có mục đích. Đây là hiện tượng khách du
lịch thường tìm kiếm điều gì đó sâu sắc và ý nghĩa hơn khi lên kế hoạch cho các
chuyến đi nghỉ dưỡng, bao gồm sự chuyển dịch từ du lịch đặt điểm đến lên hàng đầu,
sang du lịch có chủ đích và xác định lý do.
"Khách du lịch đang ưu tiên cách một chuyến đi phù hợp
với cuộc sống của họ về mặt cảm xúc và tinh thần, chứ không chỉ về mặt địa lý.
Xu hướng này trải rộng trên các hình thức du lịch giải trí, gia đình và đa thế
hệ. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ từ thời lượng chuyến đi đến nhịp độ, nơi lưu trú
và trải nghiệm," bà Denise Ambrusko-Maida, người sáng lập hãng Travel
Brilliant (Anh), nói rõ thêm về xu hướng này.
Cũng về chủ đề này, hãng dịch vụ khách sạn Ascott Limited
(Singapore) vừa dẫn nguồn từ Báo cáo Xu hướng Du lịch của Trip.com năm 2026,
nêu bật "sự trỗi dậy của du lịch có mục đích tại Đông Nam Á năm 2026"
trên trang web Discoverasr.com. Ascott đồng thời cũng dẫn tư vấn của các chuyên
gia về 6 quốc gia Đông Nam Á nổi trội với những khu nghỉ dưỡng xuất sắc, được
coi như "cửa ngõ dẫn tới những trải nghiệm du lịch có mục
đích".
Trong đó, Việt Nam được xếp ở vị trí số 1 với mô tả: "Việt
Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến hàng đầu cho các trải nghiệm sang trọng.
Một báo cáo gần đây về xu hướng du lịch Việt Nam nhấn mạnh rằng năm 2026 sẽ được
định nghĩa bởi tính chân thực là sự sang trọng mới - nơi khách du lịch tìm kiếm
những câu chuyện văn hóa sâu sắc hơn là những trải nghiệm nghỉ dưỡng rập khuôn".
Các quốc gia Đông Nam Á được gợi ý cho chuyến du lịch trải
nghiệm có mục đích bao gồm: Singapore (xếp thứ 2) - "nơi trú ẩn an
toàn siêu kết nối" đang tiếp tục định hình xu hướng "bleisure"
(kết hợp công việc và giải trí).
Thái Lan (thứ 3) - đang thu hút ngày càng nhiều
khách du lịch kết hợp làm việc từ xa với phục hồi sức khỏe. Philippines (thứ 4)
với "đại đoàn tụ" là chủ đề nổi bật năm 2026, thu hút các chuyến du lịch
đa thế hệ. Malaysia (thứ 5) - nơi cuộc sống đô thị thân thiện qua sự bùng nổ của
"đô thị xanh". Indonesia (thứ 6) với "cuộc sống cân bằng"
qua xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện.
