Sức hút của làng quê Việt khi du lịch trải nghiệm “lên ngôi”
Tường Bách
08/04/2026, 08:30
Từ các bản làng miền núi đến miệt vườn sông nước, những chuyến xe đưa khách đến thăm ruộng đồng, làng nghề, vườn cây ăn trái... Du lịch nông thôn đang dần thay đổi ý thức cộng đồng, biến nhiều nơi trở thành miền quê đáng sống…
Du khách ngày nay ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của họ
đối với cộng đồng địa phương, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các
hoạt động du lịch trải nghiệm bền vững và có trách nhiệm. Như ông Zurab
Pololikashvili, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, đã lưu ý: sự chuyển
hướng sang du lịch trải nghiệm cho phép du khách tạo ra những tác động tích cực tại
những điểm đến mà họ ghé thăm.
Theo báo cáo của Statista, thị trường du lịch trải nghiệm
toàn cầu được ước tính đạt 360 tỷ USD vào năm 2025. Một cuộc khảo sát gần
đây của GetYourGuide cho thấy 98% du khách cho rằng lời hứa về những
trải nghiệm độc đáo ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn điểm đến của họ.
Trong khi
đó, thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cho thấy, lượng du khách tham
gia các hình thức du lịch nông thôn chiếm khoảng 10% thị trường du lịch
toàn cầu, với doanh thu khoảng 30 tỷ USD/năm.
Thực tế những năm gần đây, nhiều du khách quốc tế đã bỏ tiền để
tới Việt Nam trải nghiệm cuộc sống làm nông dân. Thay vì nằm dài trên ghế tắm nắng, họ chọn khoác lên mình bộ quần áo lao động, lội
xuống ruộng cấy lúa, chăn trâu, úp nơm bắt cá... Những hoạt động tưởng chừng giản
dị ấy tạo nên sức hút mạnh mẽ, khiến nhiều người coi đây là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất
trong đời.
Câu chuyện của Klabińska, cô gái 26 tuổi đến từ Ba
Lan, là một minh chứng sống động. Những ngày tháng 3 tại xã Quế Sơn Trung, TP
Đà Nẵng, nữ du khách này cắt cỏ, tưới cây, chăn bò… như một nông dân thực thụ. Ban đầu,
cô dự định ở lại một tuần, nhưng rồi nhịp sống chậm rãi nơi làng quê đã khiến
cô ở lại một tháng. Không chỉ làm nông, cô còn dành buổi chiều để dạy tiếng
Anh miễn phí cho trẻ em trong làng. Có buổi học lên tới gần 60 học sinh, khiến
cô cảm thấy "choáng ngợp vì hạnh phúc".
Tương tự tại thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch (Quảng Trị). Với một
nắm thức ăn trên tay, rải đều xuống đất, ngay lập tức một du khách sẽ trở thành
người “lãnh đạo” của hàng trăm chú vịt vây quanh. Tại đây, các hoạt động thường
ngày của bà con nông dân như là cho vịt ăn, cày ruộng hoặc chăn trâu đang là những
sản phẩm trải nghiệm đem lại sự hào hứng rất lớn cho du khách. Dưới sự hướng dẫn,
nhiều du khách nước ngoài mạnh dạn leo lên lưng trâu, thong dong đi qua các con
đường của làng quê.
Sau khi mở rộng, phường Lang Biang - Đà Lạt có nhiều điều kiện
thuận lợi để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Ông Phạm Văn Vinh, tổ dân phố Đăng Lèn, hai năm trước quyết
định đầu tư trồng dâu công nghệ cao và biến
1,5 ha đất thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách. Theo ông Vinh, riêng sản lượng
dâu bán trực tiếp cho khách tham quan đã chiếm khoảng 40 - 50% tổng sản lượng của
vườn.
Trong khi đó, tại Ninh Bình, ông Vũ Hoài Chương, Chủ tịch
UBND xã Gia Vân, cho biết người dân địa phương bên cạnh việc canh tác trồng lúa
nước, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm còn cung cấp dịch vụ du lịch.
"Du khách khi đến đây, ngoài được trải nghiệm các sinh
hoạt hàng ngày cùng người dân bản địa như: đi chợ, nấu ăn, xay lúa, giã gạo, cuốc
đất, cấy lúa, tát nước… còn được tham gia tour du lịch bằng xe trâu, xe bò để
tham quan khung cảnh làng quê Bắc Bộ, ngồi thuyền nan chiêm ngưỡng vẻ đẹp non
nước hữu tình trong khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long," ông Chương chia sẻ.
Sự xuất hiện của những mô hình trên không phải là hiện tượng
đơn lẻ mà nằm trong bức tranh rộng hơn của du lịch nông nghiệp, nông thôn - lĩnh vực đang được xác định là một hướng đi
quan trọng của nhiều địa phương.
Thực tế cho thấy,
du lịch nông thôn không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn góp phần bảo tồn văn hóa,
cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Khi du khách đến
làng, họ không chỉ tham quan mà còn tham gia vào các hoạt động sản xuất, thưởng
thức ẩm thực, mua sản phẩm thủ công, từ đó hình thành chuỗi giá trị kinh tế mới
gắn với cộng đồng.
Trước xu thế này, nhiều địa phương đã phối hợp cùng các nông
trại tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí, giúp người dân học cách giao tiếp để
bán nông sản và giới thiệu văn hóa. Năng lực cộng đồng được nâng cao rõ rệt, đồng
thời kinh tế địa phương cũng được thúc đẩy nhờ lượng khách quốc tế ngày càng
tăng.
Trong bối cảnh đó, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt
Nam Nguyễn Lê Phúc thông tin, hiện du lịch nông thôn, sinh thái, du lịch làng
nghề đã được tích hợp trong các kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong
việc triển khai các Chương trình, Đề án phát triển nông thôn mới và đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
Mặc dù được đánh giá là có thể trở thành mũi nhọn trong phát
triển du lịch, song theo nhiều chuyên gia, du lịch nông thôn vẫn còn nhiều bất
cập. Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam Phạm Hải Quỳnh cho rằng, tại nhiều địa
phương, công
tác quy hoạch, bảo tồn các làng nghề truyền thống nông nghiệp chưa gắn với du lịch,
chưa được đề cập trực tiếp trong các kế hoạch phát triển kinh tế hàng hóa.
Bên cạnh đó hiện Việt Nam chưa xây dựng bộ tiêu chuẩn về sản
phẩm du lịch nông nghiệp, khiến người làm du lịch không lúng túng trong quản
lý, quảng bá, phát triển sản phẩm. Đội ngũ hướng dẫn viên, người dân địa phương
nơi đón du khách chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng tiếp đón du khách, tiếp
thị sản vật của địa phương. Ngoài ra cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch nông nghiệp.
Để khắc phục những bất cập này Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội
Phùng Quang Thắng cho rằng, các địa phương cần có quy hoạch và đầu tư vào du lịch
nông thôn một cách bài bản. Đặc biệt, cần có kế hoạch và mời chuyên gia cùng xây dựng sản
phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo để đạt hiệu quả cao, tránh đầu tư nhiều mà khả
năng khai thác thấp.
Để du lịch nông nghiệp, nông thôn có thể “cất cánh”, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết Chương trình
phối hợp trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả và bền vững
giai đoạn 2024 - 2030. Thông qua hoạt động hợp tác, 2 bộ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp,
địa phương phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn
mới.
Các loại hình vận tải đồng loạt "nóng" theo kỳ nghỉ lễ 30/4
Thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp đến sẽ mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm. Việc tăng cường năng lực vận tải dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa…
Du lịch Ninh Bình tôn vinh di sản, kết nối không gian rừng – biển
Quý 1/2026 đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của du lịch Ninh Bình, không chỉ về lượng khách mà còn về doanh thu, nhờ vào chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo...
Các quốc gia châu Á loay hoay "cứu" ngành du lịch
Xung đột Trung Đông trong hơn 1 tháng qua đã thổi bay những kỳ vọng và các động lực tăng trưởng vốn chưa thực sự bền vững sau đại dịch Covid-19 của ngành du lịch toàn cầu…
Việt Nam: Điểm đến an toàn trong một thế giới nhiều rủi ro
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng...
Doanh nghiệp cùng TP.HCM "bán trải nghiệm" để kích cầu du lịch
Chưa bao giờ những cụm từ như "trải nghiệm cá nhân hóa" được nhắc đến nhiều như hiện nay. Du khách Gen Z xem du lịch như cách thể hiện bản thân, khám phá thế giới và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội như một cách truyền cảm hứng cho cộng đồng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
