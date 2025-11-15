Thứ Bảy, 15/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Ngọc Lan

15/11/2025, 01:14

Ngày 12/11, tại Singapore Expo, Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia – Vietnam Pavilion trong khuôn khổ Singapore FinTech Festival (SFF) 2025, sự kiện tài chính – công nghệ được xem là lớn nhất thế giới...

Gian hàng Quốc gia – Vietnam Pavilion tại Singapore FinTech Festival (SFF). Ảnh: HANOISME
Gian hàng Quốc gia – Vietnam Pavilion tại Singapore FinTech Festival (SFF). Ảnh: HANOISME

Lần đầu tiên trong 10 năm lịch sử của Singapore FinTech Festival (SFF), Việt Nam chính thức tổ chức Gian hàng Quốc gia – Vietnam Pavilion.

Sự kiện này khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính quốc tế, đồng thời đóng vai trò là cầu nối chiến lược để các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu, thu hút nguồn vốn, công nghệ và đối tác đầu tư chất lượng cao vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

Trong sự kiện lịch sử này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) đồng hành cùng VietCham Singapore với vai trò đồng tổ chức, chỉ đạo và bảo trợ chiến lược cho Vietnam Pavilion.

Với hơn 11.000 doanh nghiệp hội viên, HANOISME là tổ chức đại diện tiêu biểu của khu vực kinh tế tư nhân sme Thủ đô – trung tâm năng động của cả nước. Trong nhiều năm qua, Hiệp hội không chỉ đóng vai trò kết nối doanh nghiệp – chính quyền, mà còn tiên phong trong các sáng kiến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ESG và hội nhập quốc tế.

Sự tham gia của HANOISME tại Singapore FinTech Festival 2025 thể hiện khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu với hệ sinh thái tài chính toàn cầu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam – điểm đến của đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, chia sẻ sự kiện Vietnam Pavilion tại Singapore FinTech Festival 2025 không chỉ là một gian hàng quốc gia, mà là biểu tượng cho trí tuệ và bản lĩnh của doanh nhân Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam khi Bộ Chính trị liên tiếp ban hành “Bộ tứ Nghị quyết chiến lược” - được ví như bốn trụ cột định hình Kỷ nguyên Mới: Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế toàn diện; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân – trụ cột quan trọng của nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Những định hướng này không chỉ thúc đẩy cải cách thể chế và phát triển khoa học - công nghệ, mà còn định hình lại các giá trị cốt lõi của văn hoá kinh doanh Việt Nam: Sáng tạo - Hội nhập - Pháp quyền - Tự chủ - Trách nhiệm xã hội - Phát triển bền vững.

Tham sự SFF, ông Quốc Anh khẳng định đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế – như tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW.”

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối chiến lược, triển khai các dự án hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ tài chính, chuyển đổi xanh và xây dựng văn hóa kinh doanh hiện đại. Vietnam Pavilion là bước khởi đầu – nhưng là bước đi mang tầm vóc lịch sử, khởi tạo một ‘kỷ nguyên mùa thu mới’ của kinh tế Việt Nam – mùa thu của hội nhập, sáng tạo và vươn tầm toàn cầu.”

Tiến sĩ David Nguyen, Chuyên gia tư vấn cấp cao tại VietCham Singapore, kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện của HANOISME tại Singapore, chia sẻ đây là lần đầu tiên trong 10 năm của SFF có Gian hàng Quốc gia Việt Nam một dấu ấn mang tầm khu vực. "Chúng tôi mong muốn Vietnam Pavilion sẽ trở thành ‘ngôi nhà chung’ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại các kỳ SFF trong tương lai, nơi quy tụ trí tuệ Việt, sáng tạo Việt và bản lĩnh Việt trên sân khấu toàn cầu," ông cho biết. 

Cũng trong khuôn khổ SFF, Vietnam Pavilion chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược. Cụ thể, Tilkoblet Pte. Ltd. và VietCham Singapore về phát triển giải pháp phần mềm và thị trường Việt Nam; Capital Quantum Pte. Ltd. và Climate Path Pte. Ltd. về đổi mới thị trường carbon tại Đông Nam Á; 365 Ecosystem JSC (Việt Nam) và Regulus Investment & Capital Holdings Pte. Ltd. về hợp tác đầu tư và phát triển hệ sinh thái công nghệ.

Bên cạnh đó, tại Diễn đàn "Vietnam FinTech: Gateway to ASEAN" trong khuôn khổ SFF, các chuyên gia đã chia sẻ cơ hội đầu tư và hợp tác FinTech giữa Việt Nam và khu vực ASEAN, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp hàng đầu.

SFF là sự kiện công nghệ tài chính lớn nhất thế giới, thu hút hơn 60.000 người từ 130 quốc gia, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia công nghệ hàng đầu. Trong 10 năm qua, SFF đã trở thành nền tảng hàng đầu toàn cầu để giới thiệu và kết nối các giải pháp tài chính – công nghệ đột phá.

