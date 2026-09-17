Chứng khoán Mỹ mất điểm vì sự cứng rắn của Fed, dầu trượt giá sau nỗ lực tăng cung của Saudi Arabia

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Dầu thô giảm giá khoảng 3% sau khi có tin Saudi Arabia cung cấp một số lô dầu xuất khẩu qua đường Oman, giúp giải tỏa một phần mối lo về sự gián đoạn cung ứng năng lượng từ Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 631,21 điểm, tương đương giảm 1,21%, còn 51.461,9 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,45%, còn 7.551,81 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,01%, còn 25.978,42 điểm.

Trong phiên, có lúc cả ba chỉ số cùng tăng điểm. Nhưng sau khi Fed công bố quyết định lãi suất và Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại buổi họp báo, sắc đỏ đã len lỏi trở lại chiếm lĩnh bảng điện tử.

Trong một quyết định phù hợp với dự báo trước đó của thị trường, Fed tăng lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,75-4%. Sự điều chỉnh lãi suất này nhận được sự ủng hộ của 100% thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bao gồm Chủ tịch Kevin Warsh, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7/2023.

Giới phân tích cho rằng các tín hiệu từ cuộc họp phản ánh khả năng Fed có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. Phát biểu trước báo giới, ông Warsh liên tục nhấn mạnh rằng rủi ro lạm phát chưa hề giảm bớt.

Trên thị trường trái phiếu, nhà đầu tư lo ngại rằng ngay cả với động thái tăng lãi suất này, Fed có thể vẫn đang phản ứng chậm chạp với lạm phát và hệ quả có thể sẽ là Fed phải tăng lãi suất mạnh hơn về sau. Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại mức tâm lý quan trọng 5%.

Chiến lược gia Art Hogan của công ty B. Riley Wealth nhận định rằng động thái tăng lãi suất lần này của Fed không khiến thị trường bất ngờ, nhưng những phát biểu “cứng rắn hơn” của ông Warsh có thể đồng nghĩa rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ còn duy trì ở mức cao.

“Thị trường đang phản ứng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức tâm lý quan trọng 5%”, ông Hogan nhấn mạnh. Ông cho rằng phản ứng này trên đường cong lợi suất, cùng với mối lo ngại về lạm phát cao hơn lâu hơn, “đều có thể là những trở ngại đối với thị trường cổ phiếu trong ngắn hạn”.

Trong số ba chỉ số chính, Dow Jones chịu áp lực giảm mạnh hơn cả trong phiên này do các cổ phiếu tài chính, ngân hàng lớn giảm sâu. Bank of America và Wells Fargo đều giảm 3%, trong khi American Express và Goldman Sachs cùng giảm khoảng 4%, do lo ngại rằng lãi suất tăng có thể dẫn tới nhu cầu vay vốn và tăng trưởng kinh tế cùng chậm lại.

Trái lại, mức tăng 4% của cổ phiếu Intel đã giúp hạn chế mức giảm của Nasdaq. Intel tăng mạnh sau khi có tin hãng chip Mỹ này đang đàm phán với “gã khổng lồ” chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix để sản xuất chip tại Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,92 USD/thùng, tương đương giảm 2,7%, đóng cửa ở mức 105,83 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,4 USD/thùng, tương đương giảm 3,2%, còn 102,43 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Saudi Arabia đề xuất cung cấp thêm dầu cho khách hàng châu Á bằng phương án chuyển tải dầu từ tàu sang tàu tại cảng Sohar của Oman. Từ tuần trước, giá dầu tăng mạnh do Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây vì đường ống này bị tấn công, đặt ra rủi ro suy giảm nguồn cung dầu cung cấp tới các khách hàng ở châu Á và châu Âu.

“Tin mới về xuất khẩu dầu của Saudi Arabia từ Vùng Vịnh cho thấy sự gián đoạn nguồn cung đang được giải tỏa”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, tình trạng bế tắc kéo dài ở eo biển Hormuz và chiến sự tiếp diễn ở Trung Đông đồng nghĩa rằng áp lực tăng giá dầu còn lớn.

Dữ liệu sơ bộ về hoạt động vận tải biển công bố ngày thứ Tư cho thấy số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Ba chỉ ở mức 4 tàu, giảm so với mức 7 tàu của ngày hôm trước và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 18 tàu mỗi ngày trong 10 ngày qua.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang khi máy bay chiến đấu của Saudi Arabia oanh tạc Yemen, trong khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố của Saudi Arabia. Lực lượng Houthi, sau khi tràn qua các thị trấn của Yemen dọc theo Biển Đỏ kể từ tuần trước, cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia.

Trong một báo cáo, ngân hàng Citi nhận định tình trạng leo thang căng thẳng tại Trung Đông trong ngắn hạn sẽ tiếp tục thúc đẩy giá dầu thô và nhiên liệu tinh chế tăng cao, cho đến khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại vào quý 4 năm nay nhờ nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Dầu diesel đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang những tuần gần đây, do Trung Đông là nhà cung cấp lớn cả về loại nhiên liệu này lẫn các loại dầu thô phù hợp nhất để sản xuất ra diesel. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu tại Nga - một nhà cung cấp dầu diesel lớn khác - càng làm thắt chặt nguồn cung thị trường và đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục.

Giá hợp đồng tương lai dầu diesel tại châu Âu đã chốt phiên ở mức cao kỷ lục vào hôm thứ Ba tuần này. Giá hợp đồng tương lai dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại Mỹ cũng chốt phiên ở mức cao kỷ lục trong cùng ngày.

Ông Frank Walbaum, chuyên gia phân tích thị trường tại Naga.com, cho biết: "Châu Âu đã mất đi nguồn cung đáng kể dầu diesel và nhiên liệu máy bay từ Trung Đông, trong khi căng thẳng kéo dài tại Đông Âu làm gián đoạn sản lượng tại một số nhà máy lọc dầu lớn của Nga và khiến Moscow hạn chế xuất khẩu nhiên liệu”.

Tờ nhật báo Nga Vedomosti dẫn nguồn thạo tin nói rằng Chính phủ Nga đã quyết định gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất nhiên liệu cho đến hết tháng 10.

Chuyên gia Staunovo thuộc ngân hàng UBS nhận định: "Trừ khi có thỏa thuận hòa bình hoặc tình hình tại Nga được cải thiện, tôi cho rằng giá dầu diesel sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao”.