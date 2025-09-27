Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng
Song Hà
27/09/2025, 08:27
Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) sẽ mở rộng quy mô thương mại thông qua trao đổi đoàn, hợp tác triển lãm, thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao thâm nhập vào thị trường của nhau...
Ngày 26/9/2025, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm quan trọng với ông Lâm Vũ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc, nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương.
Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn Sơn Đông, khẳng định quyết tâm đưa các hợp tác trọng điểm đi vào thực chất.
TIỀM NĂNG HỢP TÁC DỒI DÀO
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao chuyến công tác của Bí thư Lâm Vũ, đoàn đại biểu và doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông, đồng thời nhấn mạnh Bộ Công Thương rất coi trọng vai trò của tỉnh trong quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
Sự thành công của Hội nghị Xúc tiến thương mại – đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam – Trung Quốc (Sơn Đông) vừa được tổ chức (ngày 25/9) cho thấy nhu cầu, mong muốn và tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết quy mô thương mại song phương năm 2024 mới đạt 11,6 tỷ USD, chỉ chiếm khoảng 4,5% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc và 2,5% tổng kim ngạch ngoại thương của Sơn Đông. Con số này chưa tương xứng với quy mô thị trường và tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ cao giữa hai bên.
Để thúc đẩy hợp tác, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế - thương mại đã ký tháng 8/2024, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa quy mô thương mại song phương thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm.
Đặc biệt, Bộ trưởng mong muốn Sơn Đông tăng cường nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, nhất là nông sản, và chia sẻ kinh nghiệm chế biến, xuất khẩu nông sản, hợp tác logistics.
Việt Nam cũng đề nghị Sơn Đông tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá và xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt tại các hệ thống phân phối lớn ở Sơn Đông.
HAI BÊN CAM KẾT TRIỂN KHAI THỰC CHẤT
Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Lâm Vũ khẳng định tỉnh Sơn Đông luôn đặc biệt coi trọng hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam, đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác trọng tâm.
Cụ thể, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt Bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy các hạng mục hợp tác đi vào thực chất. Sơn Đông mong muốn tăng cường hợp tác công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như lốp cao su, dệt may, năng lượng mới, kinh tế số, chế tạo thiết bị, đồng thời tích cực xây dựng và triển khai một số dự án hợp tác mới.
Hai bên cũng sẽ mở rộng quy mô thương mại thông qua trao đổi đoàn, hợp tác triển lãm, thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao thâm nhập vào thị trường của nhau.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất này và nhấn mạnh việc thúc đẩy các doanh nghiệp Sơn Đông tăng cường hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng sản xuất các sản phẩm công nghiệp được hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.
Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Lâm Vũ cam kết Sơn Đông sẵn sàng khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu nông thủy sản chất lượng cao của Việt Nam và nghiên cứu xây dựng các trung tâm phân phối hàng Việt Nam tại Sơn Đông, trước mắt là ở thành phố Thanh Đảo và Tế Nam.
Tỉnh cũng sẵn sàng phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam tại Sơn Đông.
Với sự nhất trí và cam kết cao từ lãnh đạo hai bên, đặc biệt trong bối cảnh Sơn Đông đang tập trung phát triển lực lượng sản xuất mới, chuyển đổi năng lượng, và mở rộng nhu cầu trong nước, hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Sơn Đông hứa hẹn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn trong thời gian tới.
