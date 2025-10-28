Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ các cam kết trong RCEP

Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định RCEP, đồng thời chủ động phối hợp với các nước thành viên nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác.

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Đây là Hội nghị Cấp cao RCEP đầu tiên kể từ khi Hiệp định được ký kết vào tháng 11/2020 trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và có hiệu lực đầy đủ từ ngày 2/6/2023.

Hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, hợp tác khu vực trong khuôn khổ hiệp định, đồng thời thảo luận các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm việc thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiệp định, thúc đẩy tiến trình kết nạp thành viên mới và chuẩn bị cho việc rà soát tổng thể vào năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Malaysia – nước Chủ tịch ASEAN 2025 – cùng các nước thành viên trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao có ý nghĩa quan trọng này, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia trong thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng và thực chất hơn, qua đó hỗ trợ các nền kinh tế ứng phó hiệu quả với những thách thức đang nổi lên.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Hiệp định RCEP trong phát triển kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định những lợi ích rõ nét mà Hiệp định mang lại trong thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực, qua đó tạo nền tảng cho các nước thành viên phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị Cấp cao các nước tham gia Hiệp định RCEP lần thứ 5. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định RCEP, đồng thời chủ động phối hợp với các nước thành viên nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác. Việt Nam coi RCEP là cầu nối giúp các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau cùng chia sẻ lợi ích, thúc đẩy phát triển tự thân và hướng tới thịnh vượng chung.

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, coi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là trụ cột của trật tự thương mại công bằng, minh bạch, cùng có lợi, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia vào tiến trình cải cách WTO.

Hội nghị kết thúc thành công và thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về Hiệp định RCEP, trong đó khẳng định các nước ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và hướng tới tương lai.

Tuyên bố chung cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên đối với hệ thống thương mại đa phương với WTO làm nền tảng, bảo đảm nguyên tắc cởi mở, minh bạch, công bằng, dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại. Các nước khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp định RCEP trong thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, củng cố khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và bất ổn.