Việt Nam và UAE hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Việt Nam và UAE mới đây đã mở ra hướng đi mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – UAE, hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo…

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), chiều 25/9 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE Omar Bin Sultan Al Olama.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE Omar Bin Sultan Al Olama đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Ông cho rằng nếu Việt Nam đi đúng hướng, IFC hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mới đầy tiềm năng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước khát vọng, tầm nhìn và những thành tựu phát triển đột phá của UAE, từ một vùng sa mạc trở thành quốc gia đi đầu trong đổi mới sáng tạo, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực tiên phong.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cũng đã vượt qua chiến tranh tàn khốc, chỉ trong hơn 30 năm qua đạt nhiều thành tựu quan trọng, vươn lên mạnh mẽ, song vẫn còn nhiều việc phải làm để bắt kịp tốc độ phát triển thần tốc của Dubai và UAE.

Hai bên đã trao đổi cởi mở về mô hình phát triển IFC tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Cạnh tranh chỉ xuất hiện khi trong một quốc gia tồn tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế cùng mục tiêu. Việt Nam sẽ phát triển một trung tâm với hai điểm đến, mỗi điểm theo định hướng khác nhau, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó không tạo cạnh tranh nội bộ mà mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ UAE trong việc xây dựng môi trường sống và điều kiện làm việc hấp dẫn giới tài chính và công nghệ tinh hoa.

Đồng thời Phó Thủ tướng khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, giàu khát vọng, có khả năng tiếp cận công nghệ mới để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về việc tạo thuận lợi đi lại cho chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị hai nước xem xét cơ chế miễn thị thực hoặc thị thực điện tử song phương theo nguyên tắc có đi có lại nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối nhân tài và doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, công nghệ và tài chính. Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE đánh giá cao đề xuất và khẳng định sẽ báo cáo lãnh đạo cấp cao xem xét thúc đẩy sớm.

Buổi làm việc đã mở ra hướng đi mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – UAE, hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.