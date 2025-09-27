Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Việt Nam và UAE hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ

Bạch Dương

27/09/2025, 10:36

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Việt Nam và UAE mới đây đã mở ra hướng đi mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – UAE, hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE Omar Bin Sultan Al Olama - Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE Omar Bin Sultan Al Olama - Ảnh: VGP.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), chiều 25/9 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE Omar Bin Sultan Al Olama. 

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE Omar Bin Sultan Al Olama đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Ông cho rằng nếu Việt Nam đi đúng hướng, IFC hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mới đầy tiềm năng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước khát vọng, tầm nhìn và những thành tựu phát triển đột phá của UAE, từ một vùng sa mạc trở thành quốc gia đi đầu trong đổi mới sáng tạo, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực tiên phong. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cũng đã vượt qua chiến tranh tàn khốc, chỉ trong hơn 30 năm qua đạt nhiều thành tựu quan trọng, vươn lên mạnh mẽ, song vẫn còn nhiều việc phải làm để bắt kịp tốc độ phát triển thần tốc của Dubai và UAE. 

Hai bên đã trao đổi cởi mở về mô hình phát triển IFC tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Cạnh tranh chỉ xuất hiện khi trong một quốc gia tồn tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế cùng mục tiêu. Việt Nam sẽ phát triển một trung tâm với hai điểm đến, mỗi điểm theo định hướng khác nhau, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó không tạo cạnh tranh nội bộ mà mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ UAE trong việc xây dựng môi trường sống và điều kiện làm việc hấp dẫn giới tài chính và công nghệ tinh hoa.

Đồng thời Phó Thủ tướng khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, giàu khát vọng, có khả năng tiếp cận công nghệ mới để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về việc tạo thuận lợi đi lại cho chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư. 

Phó Thủ tướng đề nghị hai nước xem xét cơ chế miễn thị thực hoặc thị thực điện tử song phương theo nguyên tắc có đi có lại nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối nhân tài và doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, công nghệ và tài chính. Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE đánh giá cao đề xuất và khẳng định sẽ báo cáo lãnh đạo cấp cao xem xét thúc đẩy sớm. 

Buổi làm việc đã mở ra hướng đi mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – UAE, hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Từ khóa:

chuyển đổi số đổi mới sáng tạo hợp tác chiến lược IFC kinh tế số trí tuệ nhân tạo uae việt nam

Đọc thêm

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế số

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế số

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Australia 2025, các chuyên gia và đại diện Chính phủ 2 nước đánh giá giáo dục và phát triển kinh tế số là 2 lĩnh vực cần được đẩy mạnh hợp tác trong quan hệ song phương...

Nguy cơ bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm khi sử dụng công cụ AI mã nguồn mở

Nguy cơ bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm khi sử dụng công cụ AI mã nguồn mở

Công ty an ninh mạng Kaspersky vừa phát hiện tội phạm mạng có thể lợi dụng Model Context Protocol (MCP) – một giao thức kết nối AI mã nguồn mở để tiến hành các cuộc tấn công chuỗi cung ứng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như rò rỉ mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, ví tiền điện tử cùng các loại dữ liệu nhạy cảm khác, hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn…

Việt Nam đã đến giai đoạn ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ

Việt Nam đã đến giai đoạn ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 30 toàn cầu về GII trong vòng khoảng 5-10 năm tới. Việt Nam đã đến giai đoạn phải ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ để phát triển đất nước thành nước phát triển, có thu nhập cao...

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Theo VCCI, Dự thảo Luật Quản lý thuế yêu cầu lập hóa đơn điện tử ngay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế tuy hợp lý về nguyên tắc nhưng lại gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp nền tảng số trong lĩnh vực vận tải…

Việt Nam nguy cơ thiếu hụt 150.000 - 200.000 nhân lực công nghệ ngay trong năm 2025

Việt Nam nguy cơ thiếu hụt 150.000 - 200.000 nhân lực công nghệ ngay trong năm 2025

Việt Nam đang chuyển mình từ điểm đến gia công phần mềm chi phí thấp thành trung tâm toàn cầu về AI và các sản phẩm công nghệ. Song song với đó, Việt Nam cũng đối mặt với thách thức thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 nhân lực ngay trong năm 2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Dân sinh

2

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Dân sinh

3

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Đầu tư

4

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

5

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy