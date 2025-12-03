Vietbank triển khai gói tín dụng đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

Nhằm kịp thời san sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ tại nhiều địa phương, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai gói tín dụng với lãi suất cố định 0%, quy trình xét duyệt và giải ngân tinh gọn, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn để tái thiết cuộc sống.

Những ngày qua, mưa lũ kéo dài khiến nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, sinh kế của hàng nghìn hộ dân bị gián đoạn.

Để kịp thời chia sẻ với đồng bào, Vietbank đã nhanh chóng tiến hành rà soát, đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng, ban hành gói tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết như sửa chữa, xây mới nhà ở, mua sắm vật dụng gia đình và bổ sung chi phí tiêu dùng thiết yếu. Chương trình được áp dụng từ nay đến hết ngày 31/3/2026.

Gói tín dụng của Vietbank hướng đến người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Khách hàng có thể vay vốn với lãi suất cố định 0% trong 3 tháng đầu và 8,5% cho 9 tháng tiếp theo. Đặc biệt, thời gian ân hạn gốc tối đa 12 tháng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để khách hàng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống trước khi bắt đầu hoàn trả khoản vay.

Vietbank kỳ vọng gói tín dụng này sẽ trở thành nguồn lực hỗ trợ kịp thời, giúp người dân an tâm, khôi phục cuộc sống và sinh kế sau thiên tai.

Song hành với chính sách sản phẩm nhân văn, Vietbank cũng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái thông qua các hoạt động thiện nguyện. Ngày 28/11 đến 1/12 vừa qua, ngân hàng đã trao tặng 3.600 suất quà gồm nhu yếu phẩm cùng tiền mặt, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, Vietbank cũng đã đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào miền Trung, đồng thời, huy động cán bộ nhân viên quyên góp hơn 350 triệu đồng, góp phần giúp đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chương trình thiện nguyện “Hướng về miền Trung yêu thương” do Vietbank phát động, hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên tái thiết cuộc sống hậu thiên tai.

* Để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất về gói tín dụng, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch Vietbank gần nhất hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 1122.