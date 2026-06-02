Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp
Đỗ Như
02/06/2026, 14:47
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.
Sáng 2/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng
6/2026.
Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng 6/2026, Chủ tịch
Quốc hội đánh giá trong tháng 5, khối lượng công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội là rất lớn, song đã được triển khai với
tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2026, Chủ tịch Quốc
hội nêu rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của
nhân dân.
Trong bối cảnh đó, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ,
chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát
triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung cao độ triển khai Kế hoạch
số 64; chủ động phối hợp trong thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh
trình Kỳ họp thứ 2; chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật
“nếu thực tiễn yêu cầu”.
Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật, báo cáo tiến độ định kỳ 2 tuần/lần, kịp thời phát hiện và
kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp; khẩn
trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
sửa đổi Nghị quyết số 524 và Nghị quyết số 95.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên họp
thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, lưu ý các nội dung về tài chính,
ngân sách, các nghị quyết về hệ thống Tòa án nhân dân; tổ chức tốt Diễn đàn
Pháp luật lần thứ hai trong quý III/2026, từng bước xây dựng diễn đàn trở thành
không gian trao đổi, phản biện chính sách có chất lượng.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát phải đi vào thực chất
hơn, hiệu quả hơn và theo đuổi đến cùng kết quả thực hiện, bảo đảm mọi kiến nghị
giám sát, kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời.
Các cơ quan cần khẩn trương chuẩn bị kế hoạch và đề cương
giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng
trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; chuẩn bị
chu đáo Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ 2 năm 2026; xây dựng
Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác dân nguyện và giám sát.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ khối lượng công việc từ nay đến cuối
năm còn rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Do đó, cần biến
quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được
giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thực chất cho người
dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu
ra; không đánh giá bằng số cuộc họp mà đánh giá bằng chất lượng văn bản, chất
lượng tham mưu, chất lượng thẩm tra, chất lượng giám sát và hiệu quả thực tế.
Cùng với đó, các cơ quan phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ
nhưng không hy sinh chất lượng; nhanh nhưng phải chắc, quyết liệt nhưng phải
đúng luật, đổi mới nhưng phải có căn cứ.
