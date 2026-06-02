Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp

Đỗ Như

02/06/2026, 14:47

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 2/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng 6/2026.

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng 6/2026, Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong tháng 5, khối lượng công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội là rất lớn, song đã được triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2026, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung cao độ triển khai Kế hoạch số 64; chủ động phối hợp trong thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh trình Kỳ họp thứ 2; chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật “nếu thực tiễn yêu cầu”.

Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tiến độ định kỳ 2 tuần/lần, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi Nghị quyết số 524 và Nghị quyết số 95.

Các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội tại cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, lưu ý các nội dung về tài chính, ngân sách, các nghị quyết về hệ thống Tòa án nhân dân; tổ chức tốt Diễn đàn Pháp luật lần thứ hai trong quý III/2026, từng bước xây dựng diễn đàn trở thành không gian trao đổi, phản biện chính sách có chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát phải đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn và theo đuổi đến cùng kết quả thực hiện, bảo đảm mọi kiến nghị giám sát, kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời.

Các cơ quan cần khẩn trương chuẩn bị kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; chuẩn bị chu đáo Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ 2 năm 2026; xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác dân nguyện và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Do đó, cần biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra; không đánh giá bằng số cuộc họp mà đánh giá bằng chất lượng văn bản, chất lượng tham mưu, chất lượng thẩm tra, chất lượng giám sát và hiệu quả thực tế.

Cùng với đó, các cơ quan phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ nhưng không hy sinh chất lượng; nhanh nhưng phải chắc, quyết liệt nhưng phải đúng luật, đổi mới nhưng phải có căn cứ.

Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân cần nỗ lực cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội: Cần đổi mới mạnh mẽ công tác dân nguyện theo hướng thực chất, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh yêu cầu nâng hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, mở rộng thương mại, đầu tư, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng khu vực.

Chiều 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5-1/6, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Philippines - Việt Nam xác lập khuôn khổ hợp tác mới, mở rộng phối hợp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và biển...

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng cấp quan hệ song phương, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, biển và giao lưu nhân dân...

Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

