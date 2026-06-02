Thị trường bất động sản vẫn còn 5 điểm nghẽn

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua đã có những tín hiệu tích cực: nhiều dự án lớn đã được khởi công, nhiều dự án gặp khó khăn về mặt pháp lý đã được tái khởi động, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về nguồn cung lẫn tính thanh khoản… nhưng vẫn còn 5 “điểm nghẽn” lớn cần tháo gỡ...
Ngày 2/6/2026, Hiệp
hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Diễn
đàn bất động sản Việt Nam
2026 với chủ đề: "Thị trường bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới:
Khơi thông nguồn lực - Kiến tạo không gian phát triển - Đồng hành cùng mục tiêu
tăng trưởng quốc gia".
Phát biểu
tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong
thời gian qua, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trường 2 con số gắn với ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Đảng,
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chủ trương,
chính sách pháp luật, chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt về các lĩnh vực nền
kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển thị trường bất động sản ổn định,
lành mạnh, bền vững.
Đến nay, trên cả nước đã có nhiều
dự án lớn đã được chấp thuận
chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương khởi công xây dựng, giúp tăng nguồn cung cho thị trường; 3.289
dự án đất đai với tổng mức đầu tư nhiều triệu tỷ đồng, khoảng hơn 70.000 ha đất
đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục triển khai hoàn thành, sớm đưa vào
khai thác. Đồng thời, có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 720.055 căn, đạt 72% so với chỉ tiêu
01 triệu căn nhà ở xã hội.
NHỮNG VẤN ĐỀ TÍCH
TỤ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỒNG BỘ
Bên cạnh
những kết quả đạt được, lãnh đạo
Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ 5 “điểm nghẽn” lớn trên thị trường bất động
sản, cần
tập trung tháo gỡ:
Thứ nhất, thị
trường nhà ở còn lệch pha giữa cung và cầu: dư nguồn cung phân khúc cao cấp
nhưng lại thiếu nghiêm trọng nhà ở giá phù hợp với thu nhập của người dân.
Thứ hai,cơ cấu sản phẩm
thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê
dài hạn đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở với giá hợp lý còn rất thiếu.
Thứ ba,giá nhà quá
cao, gấp nhiều lần so với mức
tăng thu nhập trung bình, khiến người thu nhập thấp tại các đô thị lớn rất khó
tiếp cận nhà ở.
Thứ tư, cơ
chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư
nhà ở cho thuê dài hạn.
Thứ năm, hệ
thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở giữa Trung ương và địa phương chưa kết
nối liên thông hoàn toàn, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo
thị trường minh bạch, phát triển ổn định.
“Có thể
nói đây là những vấn đề đã tích tụ, không thể giải quyết trong một sớm một chiều,
nhưng phải triển khai ngay, làm quyết liệt, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của
người dân”, Thứ trưởng Sinh nhận định.
Nhắc lại những quan
điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ
Lê Minh Hưng mới đây về định hướng phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng nêu rõ một
số nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong thời gian tới, bao gồm:
Sơ kết tình hình thực
hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường
bất động sản trong tình hình mới, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật có liên quan.
Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản,
Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan, trình Quốc hội thông qua vào kỳ
họp tháng 10/2026.
Điều tiết hợp lý cơ cấu nguồn cung bất động sản; ưu tiên
phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho công nhân, người
thu nhập thấp. Đặc biệt là phát triển
mạnh nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực của người dân.
TẠO ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG
THÚC ĐẨY KINH TẾ ĐẤT NƯỚC
Để thực hiện các định
hướng trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực
hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, theo hướng cụ
thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch
đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của
từng nhóm đối tượng đặc thù.
Về bố trí,
quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, trên cơ sở xác lập nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê trên địa bàn,
chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê (đặc biệt tại các khu công nghiệp,
khu vực tập trung dân cư…) bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn đầu tư tư,
đảm bảo dự án khi hoàn thành có thể vận hành được ngay, thu hút người dân vào ở,
tránh lãng phí.
Về đầu
tư nhà ở cho thuê bằng vốn đầu tư công, trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, chủ động triển khai đầu
tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo chất lượng,
áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
Đối với Quỹ nhà ở của địa phương, khẩn trương thành lập mới hoặc kiện toàn
các quỹ hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa
phương; Quy hoạch, bố
trí quỹ đất sạch để giao cho Quỹ đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê; Tạo lập nhà ở,
nhà ở xã hội của Quỹ để cho thuê thông qua các hình thức: tiếp nhận, chuyển đổi
công năng nhà ở thuộc tài sản công; mua nhà ở thương mại, nhà ở xã hội của chủ
đầu tư; tiếp nhận nhà ở phục vụ tái định cư, tạm cư…
Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội
trên địa bàn, lựa chọn các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các
thủ tục hành chính theo luồng xanh, luồng ưu tiên… để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu
hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo; Tiếp tục chỉ đạo, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử
lý dứt điểm các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực đầu
tư, đóng góp cho tăng trưởng, góp phần cho ổn định chính trị, trật tự an toàn
xã hội.
Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch thông tin thị
trường; đẩy nhanh xây dựng, kết nối, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số trong quản lý, điều hành thị trường bất động sản...
Thứ trưởng Bộ
Xây dựng bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự chủ
động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp..., thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng
công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh và bền vững; trở thành động lực quan
trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị hiện đại, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia và chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực
vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong
giai đoạn tới.
Tại Đà Nẵng, trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất được rà soát, khai thác, phần lớn sẽ đưa ra đấu giá nguyên trạng với 414 cơ sở. Số còn lại bố trí bàn giao cho các đơn vị có nhu cầu, phục vụ mục đích công cộng hoặc xem xét chuyển đổi công năng phù hợp thực tế…
Đồng Nai: Thu hồi hơn 1.164 ha đất phát triển khu đô thị gần sân bay Long Thành
UBND TP. Đồng Nai vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng vốn gần 984 tỷ đồng nhằm giải phóng mặt bằng hơn 1.164 ha đất thuộc Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành...
TP.HCM đang được xem là "server chính" định hình tương lai lâu dài của giới trẻ miền Bắc. Trong hành trình Nam tiến, các siêu đô thị all-in-one tại những cực tăng trưởng mới như Hóc Môn, Cần Giờ nhanh chóng chiếm giữ vị trí độc tôn trong danh sách săn đón của Gen Z - những người không bằng lòng với việc "tồn tại" ở trung tâm, mà muốn làm chủ một không gian sống chất lượng để gắn bó lâu dài với thành phố phương Nam.
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin chi tiết về đợt khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện khảo sát từ nay đến hết 30/6/2026…
Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững, dòng Shophouse tại ROX Living Đức Thọ đang trở thành tọa độ giao thương huyết mạch phía Bắc Hà Tĩnh nhờ sự cộng hưởng từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện và vị thế đón đầu luồng khách quy mô lớn.
