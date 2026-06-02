Thị trường bất động sản vẫn còn 5 điểm nghẽn

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua đã có những tín hiệu tích cực: nhiều dự án lớn đã được khởi công, nhiều dự án gặp khó khăn về mặt pháp lý đã được tái khởi động, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về nguồn cung lẫn tính thanh khoản… nhưng vẫn còn 5 “điểm nghẽn” lớn cần tháo gỡ...

Ngày 2/6/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn bất động sản Việt Nam 2026 với chủ đề: "Thị trường bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới: Khơi thông nguồn lực - Kiến tạo không gian phát triển - Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng quốc gia".

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong thời gian qua, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trường 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt về các lĩnh vực nền kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững.

Đến nay, trên cả nước đã có nhiều dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương khởi công xây dựng, giúp tăng nguồn cung cho thị trường; 3.289 dự án đất đai với tổng mức đầu tư nhiều triệu tỷ đồng, khoảng hơn 70.000 ha đất đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục triển khai hoàn thành, sớm đưa vào khai thác. Đồng thời, có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 720.055 căn, đạt 72% so với chỉ tiêu 01 triệu căn nhà ở xã hội.

NHỮNG VẤN ĐỀ TÍCH TỤ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỒNG BỘ

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ 5 “điểm nghẽn” lớn trên thị trường bất động sản, cần tập trung tháo gỡ:

Thứ nhất, thị trường nhà ở còn lệch pha giữa cung và cầu: dư nguồn cung phân khúc cao cấp nhưng lại thiếu nghiêm trọng nhà ở giá phù hợp với thu nhập của người dân.

Thứ hai, cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở với giá hợp lý còn rất thiếu.

Thứ ba, giá nhà quá cao, gấp nhiều lần so với mức tăng thu nhập trung bình, khiến người thu nhập thấp tại các đô thị lớn rất khó tiếp cận nhà ở.

Thứ tư, cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

Thứ năm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở giữa Trung ương và địa phương chưa kết nối liên thông hoàn toàn, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thị trường minh bạch, phát triển ổn định.

“Có thể nói đây là những vấn đề đã tích tụ, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng phải triển khai ngay, làm quyết liệt, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân”, Thứ trưởng Sinh nhận định.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Diễn đàn

Nhắc lại những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây về định hướng phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng nêu rõ một số nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong thời gian tới, bao gồm:

Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan, trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2026.

Điều tiết hợp lý cơ cấu nguồn cung bất động sản; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Đặc biệt là phát triển mạnh nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

TẠO ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

Để thực hiện các định hướng trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng đặc thù.

Về bố trí, quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, trên cơ sở xác lập nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê trên địa bàn, chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư…) bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn đầu tư tư, đảm bảo dự án khi hoàn thành có thể vận hành được ngay, thu hút người dân vào ở, tránh lãng phí.

Về đầu tư nhà ở cho thuê bằng vốn đầu tư công, trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo chất lượng, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Đối với Quỹ nhà ở của địa phương, khẩn trương thành lập mới hoặc kiện toàn các quỹ hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương; Quy hoạch, bố trí quỹ đất sạch để giao cho Quỹ đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê; Tạo lập nhà ở, nhà ở xã hội của Quỹ để cho thuê thông qua các hình thức: tiếp nhận, chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công; mua nhà ở thương mại, nhà ở xã hội của chủ đầu tư; tiếp nhận nhà ở phục vụ tái định cư, tạm cư…

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, lựa chọn các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các thủ tục hành chính theo luồng xanh, luồng ưu tiên… để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo; Tiếp tục chỉ đạo, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng, góp phần cho ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch thông tin thị trường; đẩy nhanh xây dựng, kết nối, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành thị trường bất động sản...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp..., thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh và bền vững; trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.