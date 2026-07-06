Vietcombank mở rộng cơ hội nhận quà tại Quán Nhà Haha

Thông qua chương trình, Vietcombank không chỉ tiếp tục mở ra cơ hội để khách hàng trở thành một phần của hành trình văn hóa – giải trí đặc biệt cùng “Quán Nhà Haha”, một trong những chương trình thực tế đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ công chúng mà còn đem tới hàng nghìn phần quà hấp dẫn là những ưu đãi trực tiếp qua ứng dụng VCB Digibank.
Từ ngày 2/7 đến 6/8/2026, khách hàng sẽ nhận ngay 1 lượt quay thưởng khi thực hiện các giao dịch hàng ngày cùng Vietcombank như: (i) Phát hành mới 1 thẻ Vietcombank Visa (tối đa 2 lượt quay/khách hàng trong cả chương trình đối với hạng mục phát hành thẻ); (ii) Kích hoạt lần đầu dịch vụ VCB Digibank; (iii) Mỗi 300.000 VND chi tiêu hàng ngày bằng thẻ Vietcombank Visa; (iv) Mua sắm trên VCB Digibank từ 300.000VND/giao dịch (đặt vé máy bay, vé xem phim, khách sạn, taxi, tàu xe, mua sắm VnShop,...); (v) Mỗi 3 triệu đồng tổng số dư (các) tài khoản thanh toán hàng ngày (tối đa 100 lượt quay thưởng/ngày)
Mỗi giao dịch đủ điều kiện trong giai đoạn từ 2/7 đến 6/8 tương ứng với một lượt quay thưởng trên VCB Digibank. Khách hàng có thể tham gia quay thưởng hằng ngày trong thời gian từ 15/7 đến 12/8/2026.
1.490 phần quà cực kỳ hấp dẫn sẽ được trao tặng trong chương trình quay thưởng, đặc biệt là 2 loại quà tặng độc quyền gồm: (i) 30 vé “Đại sứ mỹ vị” - cơ hội tham gia tuyển chọn ghi hình vai trò thực khách tại “Quán Nhà Haha”; (ii) 60 vé “Gõ cửa” hậu trường - tham gia giao lưu hậu trường cùng dàn cast chương trình.
Ngoài cơ hội nhận các vé trải nghiệm độc quyền cùng “Quán Nhà Haha”, khách hàng còn có cơ hội nhận 1.000 mã đa năng giảm giá đến 30% tối đa 100.000 VND cho các dịch vụ trên VCB Digibank (đặt vé máy bay, đặt taxi, đặt vé tàu xe đặt vé xem phim), 300 mã giảm giá 100.000 VND cho giao dịch VNPAY-QR từ 1 triệu đồng và 100 phiếu mua hàng VnShop trị giá 100.000 VND cho đơn từ 300.000 VND, qua đó gia tăng lợi ích khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số của Vietcombank.
Song song với chương trình quay số may mắn, Vietcombank tiếp tục triển khai chương trình gửi tiết kiệm đối với tiền gửi VND có kỳ hạn dành cho khách hàng.
Theo đó, 30 khách hàng có mức tăng ròng số dư tiền gửi VND kỳ hạn 6, 9 hoặc 12 tháng cao nhất trong thời gian từ 2/6 đến 6/8/2026 (tối thiểu từ 100 triệu đồng) sẽ nhận được vé tham gia tuyển chọn vai trò “Đại sứ mỹ vị” ghi hình cùng dàn cast “Quán Nhà Haha”.
Khách hàng tham gia cần đăng ký theo mẫu đăng ký của chương trình và duy trì khoản tiền gửi đủ điều kiện theo quy định của Vietcombank.
Đặc biệt, khách hàng đứng đầu bảng xếp hạng với mức tăng ròng từ 10 tỷ đồng trở lên sẽ nhận thêm quyền lợi đặc biệt từ chương trình là 1 vé “Gõ cửa” hậu trường giao lưu cùng nghệ sĩ.
Thông qua chuỗi chương trình đồng hành cùng “Quán Nhà Haha”, Vietcombank mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều hơn những lợi ích tài chính thông thường. Đó là cơ hội được bước vào không gian văn hóa - giải trí độc đáo, gặp gỡ thần tượng, trải nghiệm hậu trường chương trình truyền hình và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè.
Từ những giao dịch quen thuộc mỗi ngày đến những quyết định tài chính dài hạn, khách hàng Vietcombank giờ đây có thêm cơ hội nhận về những trải nghiệm đặc biệt, góp phần tạo nên hành trình sống phong phú và giàu cảm xúc hơn.
* Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật trên website: https://digibank.vietcombank.com.vn/QuanNhaHaha/ , VCB Digibank và các kênh truyền thông chính thức của ngân hàng.
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