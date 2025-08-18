Vietcombank tiếp tục được vinh danh tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Thu Hà
18/08/2025, 16:01
Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.
“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” - HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards (HRAA) là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh các tổ chức có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và mức độ gắn kết nhân viên cao tại các nước trong khu vực Châu Á.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank nhận được giải thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực khi vinh dự nhận được tất cả 05/05 hạng mục trao giải của Ban Tổ chức, gồm 1 giải thưởng chính “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” và 4 giải thưởng đặc biệt: “HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards - Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập nổi bật nhất”; “HR Asia Most Caring Company Awards - Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất”; “HR Asia Sustainable Workplace Awards - Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững” và “HR Asia Tech Empowerment Awards - Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ”. Trong đó đáng chú ý với giải thưởng mới về công nghệ “HR Asia Tech Empowerment Awards”, nâng tổng số giải thưởng Vietcombank đạt được năm 2025 lên nhiều hơn 01 giải so với năm 2024.
Giải thưởng HRAA vinh danh trong 02 năm liên tiếp 2024 - 2025 cùng cúp vàng "Harmonia" được Ban Tổ chức trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho toàn thể hơn 24.000 cán bộ nhân viên Vietcombank đã và đang chung tay xây dựng, kiến tạo một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp, gắn kết và nhân văn. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc luôn coi trọng và đề cao yếu tố con người, triển khai hiệu quả các chính sách về quản trị và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu chiến lược trở thành “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực”.
Với mạng lưới hoạt động rộng khắp trong nước và nước ngoài, cùng đội ngũ nhân sự có năng lực, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao, đồng thời đa dạng về sắc tộc, độ tuổi… việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập không chỉ là mục tiêu mà còn là cam kết, là chìa khóa cho thành công của Vietcombank. Tại Vietcombank, cán bộ nhân viên luôn được tạo điều kiện thuận lợi để có thể kết nối, học hỏi, phát triển và hòa nhập ở tất cả các cấp, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, minh bạch.
Ban lãnh đạo Vietcombank phối hợp với các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động; chính sách tiền lương và cơ chế đãi ngộ nhiều ưu việt, cạnh tranh so với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động tại Vietcombank tăng qua các năm và luôn trong nhóm dẫn đầu thị trường. Ngân hàng cũng đi đầu trong việc triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, các chương trình thể thao, văn hóa khuyến khích lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần, giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Bên cạnh yếu tố “Con người”, yếu tố “Công nghệ” cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đột phá trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Những đổi mới, sáng tạo liên tục trong công cuộc chuyển đổi số thông qua tiên phong “số hóa” các quy trình quản trị và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nhiều kênh tương tác và ứng dụng công nghệ mới đã đem đến những trải nghiệm hiện đại, đáp ứng xu thế công nghệ trên thị trường, giúp Vietcombank phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu đa tầng và phục vụ tổng thể cho hệ sinh thái số của ngân hàng. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo và mang lại giá trị cao nhất cho đội ngũ nhân sự cũng như khách hàng.
Việc được tạp chí HR ASIA công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2 năm liên tiếp 2024-2025 có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng và vị thế của Vietcombank trên thị trường lao động, giúp tăng cường gắn kết, thu hút và giữ chân nhân tài, tạo sức mạnh từ nội lực để Vietcombank duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.
