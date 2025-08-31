Vietjet: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc - Đơn đặt hàng tàu bay kỷ lục - Khởi công dự án Long Thành
Tuấn Sơn
31/08/2025, 10:22
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán sáu tháng đầu năm 2025 với kết quả tăng trưởng vượt bậc, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.
TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC
Doanh thu vận tải hàng không đạt 35.601 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất 35.837 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng, tăng tới 65%.
Vietjet đã khai thác 79.000 chuyến bay, vận chuyển 14,4 triệu hành khách, đóng góp hơn 4.528 tỷ đồng thuế, phí cho ngân sách Nhà nước. Các chỉ số tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt, tài sản hợp nhất vượt 112.000 tỷ đồng.
ĐẦU TƯ ĐỘI TÀU BAY HIỆN ĐẠI, GHI DẤU ẤN TOÀN CẦU
Trong sáu tháng, Vietjet đặt hàng 20 tàu bay A330neo với Airbus, nâng tổng số tàu bay A330neo đã đặt lên 40, trở thành hãng có đơn hàng A330neo lớn nhất thế giới.
Tại Paris Air Show 2025, Vietjet ký đơn hàng lịch sử 100 tàu bay A321neo kèm 50 quyền chọn mua – thương vụ lớn nhất trong ngành, đưa Vietjet vào Top 10 hãng hàng không sở hữu đội tàu bay đặt hàng lớn nhất toàn cầu.
Vietjet và Rolls-Royce cũng đã ký kết đặt hàng thêm 40 động cơ Trent 7000 để vận hành 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo, nâng tổng số động cơ Trent 7000 mà Vietjet đã đặt lên con số 80.
KHỞI CÔNG DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC TẠI LONG THÀNH
Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành, gồm hangar số 3 và 4, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là dự án trọng điểm trong chuỗi 80 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Song song, Vietjet triển khai tự phục vụ mặt đất tại các sân bay lớn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu vận hành và mang lại trải nghiệm vượt trội cho hành khách.
Vietjet được AirlineRatings vinh danh là “Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới”. Forbes Việt Nam xếp hạng Vietjet trong Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất 2024 và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025.
Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược đội tàu hiện đại và các dự án hạ tầng then chốt, Vietjet đang sẵn sàng bứt phá trong nửa cuối 2025, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn xa toàn cầu, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn
Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...
Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này, nâng tổng lượng mua ròng trong tháng 8 lên hơn 22 tấn…
Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ
Nhà đầu tư nước ngoài phiên cuối tuần bán ròng 3563.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3620.9 tỷ đồng.
Chứng khoán Mỹ hoàn tất 4 tháng tăng liên tiếp, giá dầu giảm
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/8), khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trước khi bước vào một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, nhưng chỉ số S&P 500 hoàn tất một tuần tăng điểm và tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp...
Con gái Phó Chủ tịch VPB mua thành công 20 triệu cổ phiếu
Sau giao dịch, bà Bùi Cẩm Thi nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 20 triệu cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn tại VPB.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: