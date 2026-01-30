Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietnam Airlines báo lãi quý 4, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Thu Ngân

30/01/2026, 18:43

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu tăng 12 % so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.

Nhờ kết quả khả quan trong quý 4, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Ảnh: Vietnam Airlines.
Nhờ kết quả khả quan trong quý 4, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Ảnh: Vietnam Airlines.

DOANH THU QUÝ 4 TĂNG 12% SO VỚI CÙNG KỲ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 4/2025, Vietnam Airlines tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu hợp nhất đạt 32.342 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.

Trong quý cuối năm, Hãng duy trì hệ số sử dụng ghế ở mức cao, sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ, đặc biệt trên các đường bay quốc tế và khu vực - nhóm thị trường đóng góp lớn vào doanh thu và biên lợi nhuận.

Cùng với đó, Vietnam Airlines cũng mở rộng mạng bay quốc tế như gia tăng tần suất khai thác trên các đường bay trọng điểm và tận dụng hiệu quả giai đoạn cao điểm cuối năm. Quý 4 vốn được xem là giai đoạn “điểm rơi” của ngành hàng không, khi nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương tăng mạnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Hãng tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay và kiểm soát chi phí.

Ảnh: Vietnam Airlines.
Ảnh: Vietnam Airlines.

Bên cạnh yếu tố khai thác, trong quý 4/2025, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, với việc triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã, đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, đồng thời mở rộng và nâng cấp hệ thống phòng khách Bông Sen tại các cảng hàng không. Những bước đi này không chỉ cải thiện trải nghiệm hành khách trong ngắn hạn mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Hãng trong Quý cuối năm.

DOANH THU NĂM 2025 CAO NHẤT LỊCH SỬ, LỢI NHUẬN CÔNG TY MẸ TĂNG GẤP ĐÔI

Nhờ kết quả khả quan trong quý 4, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.713 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5.509 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Cùng với đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của Vietnam Airlines trong giai đoạn kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp TCT tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đều tăng (không còn âm vốn chủ sở hữu). Trong thời gian tới, Hãng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng khoảng 13% số ghế luân chuyển, tận dụng đà tăng trưởng của thị trường hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với kết quả tích cực trong quý 4 và cả năm 2025, Vietnam Airlines ngày càng củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả khai thác và chuẩn bị dư địa tăng trưởng cho giai đoạn trung và dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành Hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.

Từ khóa:

Vietnam Airlines

Đọc thêm

Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu tại Việt Nam, đẩy mạnh khoa học công nghệ, sản xuất xanh và chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu tổ chức các show diễn thời trang tầm quốc tế trong giai đoạn tới, phù hợp

Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 27 địa phương, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương....

Đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe để tránh “điểm nghẽn” trục về miền Tây

Đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe để tránh “điểm nghẽn” trục về miền Tây

Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe và mở rộng tuyến nối Trung Lương – Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A, nhằm đồng bộ năng lực khai thác trục cao tốc TP HCM – Đồng bằng sông Cửu Long...

An Giang đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá để kịp phục vụ APEC 2027

An Giang đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá để kịp phục vụ APEC 2027

UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, chấp thuận việc thay đổi nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ...

Hạ tầng giao thông và bài toán huy động vốn

Hạ tầng giao thông và bài toán huy động vốn

Bức tranh hạ tầng Việt Nam mang những gam màu sáng với hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, bài toán về nguồn vốn đầu tư sẽ tiếp tục được đặt ra trong giai đoạn mới...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SABECO tôn vinh văn hóa Việt qua chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền"

Doanh nghiệp

2

Tại Việt Nam, không có giới hạn nào cho khát vọng của phụ nữ

Doanh nghiệp

3

Blog chứng khoán: Phục hồi diện rộng, tiền “nhặt” hàng chiết khấu

Chứng khoán

4

Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Tiêu điểm

5

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy